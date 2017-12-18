«Милан» снова позорится, а «Барселоне» опять не засчитывают чистый гол

«Манчестер Сити»: все скальпы собраны

Почеттино теперь в одной коробке с Клоппом, Венгером, Конте и Моуринью. Пеп Гвардиола обыграл всех топ-тренеров АПЛ, а «Тоттенхэм» к такому сценарию игры оказался не готов. Тренер «шпор» умеет пришпорить любого сильного тактика, но «Сити» задавил Почеттино быстрым голом и качественным прессингом, из-под которого «Тоттенхэм» с трудом выходил. 10-минутный отрезок во втором тайме, когда ТТХ имел преимущество по контролю территории, так и остался в матче единственным.

Если вам нужен частный фрагмент, описывающий «Ман Сити» в целом, то это история Кевина Де Брёйне. В середине второго тайма бельгийца жёстко встретил вспыльчивый Деле Алли – наступил на ногу и добавил корпусом. Де Брёйне упал, минуту полежал, а ещё через минуту – разбил «Тоттенхэм» в контратаке вторым мячом. На хамство надо отвечать только так. После КДБ ещё два мяча положил Рахим Стерлинг. Теперь он лучший бомбардир «Сити».

Опять звуки в раздевалке «Сити». Моуринью будет недоволен

Неделю назад музыка в раздевалке «Манчестер Сити» после дерби взбесила Моуринью. Потом, как пишут британцы, были стычки, кинутые бутылки, пиджак Особенного, облитый молоком. После «Тоттенхэма» Моуринью не было рядом с раздевалкой «Сити», зато игроки команды затянули то же, что пели фанаты «Сити» неделю назад: «Паркуй автобус, паркуй автобус, «Манчестер Юнайтед»! Паркуй автобус в стиле Моуринью».

Это очень смешно. Вопрос только один. В Сеть видео слил друг Бенжамена Менди – защитника, которому после травмы Гвардиола специально разрешил забегать в раздевалку, чтобы создавать позитивное настроение в команде. А теперь Менди впустят?

«Реал» — клубный чемпион мира

Мадрид завоевал пятый трофей за календарный год, Зинедин Зидан приблизился к тренерским трофейным рекордам «Реала» – и для них это точно был самый лёгкий кубок за календарный год. «Гремио», попавший в финал клубного ЧМ, был ватным и тяжёлым, а лидер команды – Луан – в любой непонятной ситуации затягивал игру, отдавал мяч или пропадал. У «Гремио», кроме вратаря и двух центральных защитников, Каннеманна и Жеромела, провалились все.

А «Реал» отдыхал. Перед «класико» это была идеальная прогулка – можно было бить пятками, пускать на фарш защитников, как Криштиану Роналду, терять мячи и знать, что свой гол ты всё-таки найдёшь. Криштиану и нашёл – в дырке, созданной стенкой при ударе со штрафного. Этого удара Роналду и хватило, чтобы побить самого слабого южноамериканского чемпиона за последние годы.

«Реал» выиграл финал клубного ЧМ. Это было слишком легко Четыре тезиса по самому предсказуемому финалу года.

«Барселоне» опять не засчитали чистый гол

Пока в Ла Лиге отказываются вводить видеоповторы, «Барселона» страдает матч за матчем – судьи отказываются видеть чистые голы каталонцев. Вот и в матче с «Депортиво» Луис Суарес забил с пары метров, все камеры это зафиксировали, а линейный арбитр – пропустил мимо своих глаз. Вот видео официального канала Ла Лиги, посмотрите сами.

Правда, счёт отвлекает от проблемного судейства. «Барса» выиграла 4:0, а Лео Месси устроил фестиваль стучания по штангам – попал в каркас трижды. Зато дважды забил Паулиньо, в которого вселилась магия нападающего, чувствующего моменты и отскоки. Правда, она была и раньше, но так много Паулиньо не забивал нигде. Суарес тоже забил два, а Месси приберёг всю голевую магию на «класико».

«Милан» тянет на дно. Опять

Из раздевалки и кабинетов «Милана» снова говорят про позор, стыд перед болельщиками, слабость игры – вы много раз это слышали. Для понимания катастрофы достаточно знать, что россонери: а) разгромно проиграли «Вероне», которая была 19-й и 19-й осталась; б) пробили по чужим воротам 28 раз против 6 – то есть «Милану» ещё и не везёт. Только списывать всё на невезение Дженнаро Гаттузо не имеет права. Он перестроил систему игры, сделал ключевым Риккардо Монтоливо (надо же так жестоко ошибаться с первого дня работы), но не в силах разрушить психологический барьер. Вот что печально для «Милана». Гаттузо не смог бы решить тактические проблемы даже после курсов у Арриго Сакки, но уж завести команду фирменным рыком он обязан.

Вместо этого «Милан» снова трясётся у чужих ворот, как перед первым свиданием, а в свои ворота получает почти всё. Правда, нужно отвесить комплимент «Вероне»: тонущие хозяева бережно готовили моменты и бережно же их использовали. Во второй голевой атаке отметился 17-летний Мойзе Кин – новый мощный талант, принадлежащий «Ювентусу» и отправленный играть почаще. Кин разобрался с защитой «Милана», как со сверстниками – правильно открылся, обманул защитника движением и спокойно попал в угол. Про Кина ещё узнают.

Гамшик догоняет по голам Марадону

Рекорды нужны, чтобы их бить. Диего Марадона 25 лет был лучшим бомбардиром в истории «Наполи», назабивав 115 мячей за клуб, а теперь делит первое место с Мареком Гамшиком. Ещё один гол – и словак станет безоговорочно лучшим. Своё достижение, гол в ворота «Торино», Гамшик отметил скромно, отдавая должное Марадоне: «Количество голов за «Наполи» — это единственная вещь, которая объединяет меня с Марадоной. Диего был уникальным игроком». Диего Армандо поздравил в ответ. Гамшик без лишних слов считает Марадону неаполитанской легендой, но для «Наполи» он и сам – уже легенда.

Бундеслига сошла с ума. Там всё забивают на последних минутах

Бундеслига давно превратилась в палату для душевно больных, где происходят удивительные и невозможные в другом футболе вещи. В выходные в палате случилось восстание – вы посмотрите на результаты сами.

«Аугсбург» летел дома «Фрайбургу» 1:3, пока не напоролся на вспышку гениальности Альфреда Финнбогасона. Он забил на 91-й минуте, потом добавил на 93-й, а за почти два часа до своей вспышки сам же открыл счёт. Просто в фамилии ФиннБОГасон грамотно зашифровано слово, которое исландца характеризует.

«Бавария» выигрывала 1:0 в Штутгарте, получила пенальти в свои ворота в последней атаке – и Свен Ульрайх его отразил. Ирония номер раз: Ульрайх играл за «Штутгарт», долго и достойно. Ирония номер два: этот сезон Ульрайх проводит так, что должен оставаться основным вратарём «Баварии» и дальше.

С 0:2 синхронно вытащили матчи «Майнц» и «Шальке». Для «Майнца» время спасаться наступило на 93-й минуте, когда в атаку прибежал Фабиан Фрай. Для «Шальке» игру снова вытащил Налдо, только на 95-й: он на кураже после спасённых очков в рурском дерби.

«Ганновер» с оборонительным коучем Андре Брайтенрайтером и «Байер» сыграли 4:4. Там «96-е» вытащили ничью на 83-й минуте, а не в добавленное время, но там можно отправлять в психушку только за счёт.

Самая безумная лига мира, без сомнений.

Дортмунд: 2 победы подряд без Боша

А стоило всего-то построить тактический план чуть адекватнее. Обычно за неделю тренер успевает поколдовать только над настроем команды, но Петер Штёгер уже взялся за отладку прессинга «Боруссии» заново. Давление стало сдержаннее, линия обороны подвинулась ниже, а плотности стало больше. Тренер, построивший сильный в игре на результат «Кёльн», не мог отладить стиль иначе. Более того, против «Хоффенхайма» Дортмунд работал в давлении так, как в прошлом сезоне работали против Дортмунда – брал в объёмное кольцо опорника «Хоффе» Гриллича и вынуждал искать другие варианты.

Получается пока не всё – когда «Хоффенхайм» забивал, деревенская команда растащила прессинг «Боруссии» и увела Рафаэла Геррейру из своей зоны. Но защита стала целее, а атака и без того работала симпатично. Правда, весь первый тайм Дортмунд тащился в контратаку через Андрея Ярмоленко, а спас команду всё равно Обамейянг. Привычная история.

«Селтик»: 69 матчей без поражений — и 0:4

Слишком нестандартная история для Шотландии. «Селтик» прошёл без поражений весь прошлый сезон, выдал бешеную беспроигрышную серию на стыке сезонов, которую начинал даже без нынешнего тренера – Брендана Роджерса. Даже на возвращение «Рейнджерс» кельты отреагировали примерно никак. Продолжили выбивать очки из соперника, как пыль из ковра. А тут попались храбрые «Хартс» с забойным резервом. 16-летний Гари Кокран открыл счёт, а запасной игрок Милинкович (не Савич) отгрузил сразу два мяча.

Даже в чемпионате Шотландии, где интрига скоро будет законодательно запрещена, «Селтик» умудрился осложнить себе жизнь. В Лиге Европы, против «Зенита», «кельтам» тоже должно прийтись несладко.

Юрий Сёмин прилетел в Ниццу. Не отдыхать

Всем бы такое рвение, как Юрию Палычу. В Ниццу после напряжённого сезона обычно летают отдыхать, а тренер «Локомотива» прилетел на работу – встретился с Дмитрием Селюком и посетил матч будущего соперника «железнодорожников» в Лиге Европы. На глазах Сёмина Марио Балотелли сделал «дубль Балотелли»: пробил глухую оборону «Бордо», а спустя пять минут нагрубил на жёлтую карточку. Для хет-трика не хватило красной.

Полёта в Ниццу мало, чтобы перестать считать Юрия Сёмина динозавром? Хорошо. В конце недели стало известно, что Сёмин спонсировал перевод книги о Хосепе Гвардиоле «Пеп: Конфиденциально», рассказывающей о работе Пепа в «Баварии» и его тактических идеях. Сёмин получал главы по ходу перевода, а какие-то идеи переносил на черкизовскую почву. Ну, считайте его динозавром дальше.