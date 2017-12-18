Самые важные цифры, которые расскажут главное о первой части сезона в РФПЛ

За 56 игр после последнего обзора забито 147 мячей (в среднем 2,63 гола за игру). Тем самым с начала сезона средняя результативность возросла с 2,12 до 2,29. Этот показатель выше, чем в прошлом сезоне (2,13), но пока намного уступает данным за предыдущие сезоны после перехода чемпионата России на систему «осень-весна» — от 2,43 до 2,61 гола за матч.

На сегодня больше остальных забитых мячей на счету чемпиона страны московского «Спартака» (36; 1,80) и лидера первенства московского «Локомотива» с «Краснодаром» (по 32; 1,60). Всего 12 (0,60) голов на счету пермского «Амкара» и 16 (0,80) – у «СКА-Хабаровск».



Минимум пропущенных мячей у санкт-петербургского «Зенита» (13; 0,65) и «Локомотива» (15; 0,75), а максимум – у махачкалинского «Анжи» (38; 1,90) и «СКА-Хабаровск» (37; 1,85).



Наиболее результативными оказались матчи с участием «Анжи» (60; 3,00) и «Спартака» (59; 2,95), а наименее – «Амкара» (31; 1,55) и «Ростова» (34; 1,70).



За последние 7 туров больше всех мячей (по 6) забито в играх 17-го тура «СКА-Хабаровск»-ЦСКА (2:4) и 19-го тура ЦСКА-«Тосно» (6:0). С начала сезона только в одном матче забито 7 голов – игра 7-го тура «Спартак»-«Локомотив» (3:4).



18 игр из 160 сыгранных (11,3%) завершились со счётом 0:0. По одному голу забито в 43 играх (26,9%).



В гонке бомбардиров сразу три лидера, у которых по 10 голов – Фёдор Смолов («Краснодар»), Квинси Промес («Спартак») и Александр Кокорин («Зенит»).

Пенальти

В 56 играх последних 7 туров назначено 20 пенальти и только половина попыток была успешна. По этой причине реализация снизилась с 79,2% (19 из 24) до 65,9% (29 из 44).



По 7 раз подходили к 11-метровой отметке футболисты ЦСКА (4 гола) и «Ростова» (5). Напомним, что ростовчане в прошлом сезоне ни разу не били пенальти. В текущем сезоне пока та же картина у «Тосно» и «Уфы».



Зато в ворота клубов из Ленинградской области и столицы Башкортостана арбитры не скупились прибегать к этой мере наказания – соответственно 9 (6 забито) и 5 (2) попыток. К 20-му туру уже нет клубов, в ворота которых не назначались 11-метровые удары.



Отметим матчи последних 7 туров, в которых назначено более одного пенальти. В вышеупомянутой игре ЦСКА — «Тосно» в ворота гостей их назначено сразу 3, из которых реализовано 2. По одному 11-метровому удару в ворота соперников пробито в матчах 15-го тура «Краснодар» — «СКА-Хабаровск» и 17-го тура «Ростов» — «Амкар». Если в первой игре они реализованы, то во второй не забит ни один. Кстати, голов в этом матче зрители так и не увидели.

Предупреждения

В 56 матчах чемпионата России последних семи туров показано 209 жёлтых карточек (в среднем 3,73), а с начала сезона в 160 играх – 578 (3,61).



Наибольшее количество предупреждений у футболистов грозненского «Ахмата» (49; 2,45), а наименьшее – московского «Динамо» (27; 1,35). 54 (2,70) жёлтых карточек у соперников «Зенита» и всего 21 (1,05) – «Уфы».



Максимум «горчичников» зафиксирован в играх «Ахмата» — 92 (4,60), а минимум – «Краснодара» (57; 2,85).



По 10 (оба 6+4) жёлтых карточек показано в матчах 14-го тура ЦСКА-«Зенит» и 19-го тура «Краснодар»-«Ахмат». Эти показатели являются рекордными в сезоне.



К 3 играм без единого предупреждения добавились ещё 3, причём все с участием «Анжи» — дома с «Локомотивом» (17-й тур) и со «СКА-Хабаровск» (19-й тур), а также в гостях с «Динамо» (20-й тур). Правда, во второй игре было прямое удаление у хабаровчан.



8 «горчичников» имеет на личном счету Владимир Гранат (казанский «Рубин») и по 7 – Александр Гацкан («Ростов») и Леандро Паредес («Зенит»). У аргентинца 6 из них набралось в последних 8 сыгранных матчах.

Удаления

За 20 туров было всего 18 удалений (11 за две жёлтые карточки и 7 прямых). Это весьма низкий показатель для сыгранных 160 матчей. Для сравнения приведём цифры прошлого сезона за тот же период – 37 (26+11).



По три раза красная карточка показана футболистам «Спартака» и «Тосно». Пятеро удалены у соперников «Локомотива» и по трое игроков – у оппонентов «Зенита» и «Спартака». Выходит, что у остальных 13 клубов всего 7 удалений в рядах противников.



По-прежнему ни у одного футболиста РФПЛ нет больше одной красной карточки.

Фолы

Максимум фолов у «Уфы» — 332 (16,6), а минимум – у «Спартака» (240; 12,0). По фолам соперников – соответственно екатеринбургский «Урал» (348; 17,4) и «Краснодар» (225; 11,2).



В матчах «Уфы» зафиксировано наибольшее количество фолов – 603 (30,2), а наименьшее — «Краснодара» — 492 (24,6).



41 (19+22) фол был в матче 18-го тура «Амкар» — «Динамо». Максимум с начала сезона: игра 6-го тура «Арсенал» — «Урал» — 46(28+18).



За последние семь туров минимальное количество фолов было в матче 19-го тура «Анжи» — «СКА-Хабаровск» — 17 (11+6). С начала сезона минимум был в двух матчах: «Краснодар» — «Тосно» (2-й тур) и «Локомотив» — «Динамо» (12-й тур) – оба по 15 (8+7).

Удары по воротам

По чужим воротам: максимум – «Спартак» (335; 16,8), минимум – «СКА-Хабаровск» (162; 8,1).



У собственных ворот: максимум – «СКА-Хабаровск» (381; 19,1), минимум – «Спартак» (190; 9,5).



Всего в играх: максимум – «Краснодар» (579; 29,0), минимум – «Рубин» (401; 20,1).



39 (29+10) ударов по воротам произвели соперники в матче 15-го тура «Краснодар» — «СКА-Хабаровск». С начала сезона: игра 10-го тура «СКА-Хабаровск» — «Ахмат» — 43 (19+24).



Всего по 13 ударов по воротам произведено в двух матчах 20-го тура: «Динамо» — «Анжи» (10+3) и «Ростов» — «Уфа» (8+5). Минимум за 160 игр был в матче 8-го тура «Рубин» — «Тосно» — 12 (3+9).

Удары в створ ворот

По чужим воротам: максимум – «Спартак» (122; 6,1), минимум – «Амкар» и «СКА-Хабаровск» (по 52; 2,6).



У собственных ворот: максимум – «СКА-Хабаровск» (151; 7,6), минимум – «Зенит» (51; 2,6).



Всего в играх: максимум – «Краснодар» и «СКА-Хабаровск» (по 203; 10,2), минимум – «Амкар» (127; 6,4).



Как и по ударам по воротам, по ударам в створ наибольшее количество было в матче «Краснодар» — «СКА-Хабаровск» — 16(13+3). Та же картина и с начала сезона: «СКА-Хабаровск» — «Ахмат» — 18 (8+10).



Всего 2 (1+1) удара в створ ворот было нанесено в игре 17-го тура «Анжи» — «Локомотив». Антирекорд с начала сезона – матч 5-го тура «Амкар» — «Уфа» — 1 (0+1).

Угловые удары

У чужих ворот: максимум – ЦСКА (138; 6,9), минимум – «Амкар» (56; 2,8).



У собственных ворот: максимум – «СКА-Хабаровск» (113; 5,7), минимум – ЦСКА (62; 3,1).



Всего в играх: максимум – «Зенит» (204; 10,2), минимум – «Рубин» (142; 7,1).



За последние 7 туров наибольшее количество угловых ударов (по 17) было в играх 14-го тура «Анжи» — «Арсенал» (9+8), 16-го тура «Локомотив» — ЦСКА (6+11) и 20-го тура «Тосно» — «Локомотив» (10+7). А рекордным с начала сезона остался матч 8-го тура «Зенит» — «Ростов» — 18(13+5).



В 2 матчах зафиксировано всего по 2 корнера, что является минимумом с начала сезона. Это игры 14-го тура «Урал» — «Ахмат» (1+1) и 16-го тура «СКА-Хабаровск» — «Арсенал» (0+2).

Офсайды

У чужих ворот: максимум – «Ростов» (53; 2,6), минимум – «Урал» (24; 1,2).



У собственных ворот: максимум – «СКА-Хабаровск» (57; 2,9), минимум – «Локомотив» и «Уфа» (по 21; 1,1).



Всего в играх: максимум – «Ростов» (104; 5,2), минимум – «Локомотив» (55; 2,8).



10 (4+6) раз попадали футболисты в положение вне игры в матче 18-го тура «Ахмат» — «Уфа». Столько же было в игре 11-го тура «Спартак» — «Анжи» (6+4).



В 2 играх 19-го тура арбитры не зафиксировали ни одного офсайда: «Локомотив» — «Рубин» и «Уфа» — «Амкар». В первых 13 турах это было трижды.

Владение мячом

По этому показателю, как и ранее, впереди «Зенит» (60,2%) и «Краснодар» (58,9%).

Меньше остальных владели мячом «Амкар» (42,3%) и «СКА-Хабаровск» (42,5%).



Наибольшая разница в контроле за мячом за последние 7 туров была в матчах 14-го тура «Спартак» — «Амкар» (72/28) и 18-го тура «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» (28/72). Рекорд с начала сезона остался прежним – игра 8-го тура ЦСКА — «Ахмат» (75/25), где, напомним, победили гости.