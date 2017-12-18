10 топ-игроков, которые хотят поменять команду уже зимой

Не любите свою работу? Хотели бы её поменять? Вы не одиноки: многие известные футболисты, выступающие в топ-клубах, хотят того же. Вот короткий список самых-самых.

С начала сезона он потерял место в основе «Порту» и поссорился с тренером Сержиу Консейсау. Конфликт так и не разрешился. С точки зрения «Порту», Икер сейчас – 36-летний ветеран с большой для клуба зарплатой, который сидит в запасе. Поэтому его готовы отпустить. С другой стороны, легендарный испанец всё ещё может пригодиться многим серьёзным командам. Последние слухи касаются «Ньюкасла» и внезапно «Ливерпуля», хотя более правдоподобным пока выглядит вариант с MLS. Там вратаря готов выкупить «Чикаго Файр».

Тоже конфликт с тренером и потеря места в составе. Только у Давида Луиса всё ещё серьёзнее. Конте перестал включать его в заявку на матчи и даже отстранил от тренировок с командой. По сообщениям английских СМИ, в ситуацию вмешался Роман Абрамович. В итоге Давид пару раз вышел на поле и ещё раз попал в запас. В чемпионате он не играет с октября. Сейчас отсутствие Луиса Антонио Конте объясняет травмой колена, но и неучастие бразильца в предыдущих матчах было по официальной версии клуба вызвано травмой. На вопрос о будущем Луиса Конте отказался отвечать, потому что «до трансферного окна ещё несколько игр, сейчас на эти разговоры нет времени». Спрос на бразильца есть, среди претендентов – «Реал» и «Бавария».

6 главных конфликтов английской Премьер-лиги в этом сезоне Текст, в котором много Моуринью и Конте.

Хавьер Маскерано, «Барселона»

Маскерано провёл в Каталонии семь лет, в течение которых ни разу не дал болельщикам повода усомниться в его преданном отношении к клубу. Но за последние семь дней он наговорил столько, что сильно испортил это впечатление. Сначала Маскерано зачем-то сказал, что успешный период «Барселоны» подходит к концу, затем предупредил, что скоро покинет команду (совпадение?). Наконец, каталонские издания Sport Mundo Deportivo сообщили, что аргентинец хочет уйти бесплатно, чтобы самому выбрать новый клуб. Эрнесто Вальверде против: он сказал, что рассчитывает на футболиста. «Барселона», по версии тех же каталонских изданий, не готова отпустить аргентинца бесплатно и хочет заработать шесть млн евро.

Генрих Мхитарян и Жоау Мариу, «МЮ» и «Интер»

«У каждого игрока есть своя цена. Если игрок несчастлив в команде и есть клуб, готовый заплатить требуемую сумму, я не могу его удерживать». Моуринью готов отпустить Мхитаряна, и вопрос цены тут ни при чём: сохранять футболиста имеет смысл, если он нужен тренеру. В случае с Моуринью всё просто: Мхитарян либо принесёт «МЮ» хоть какие-то деньги, либо не принесёт никакой пользы вообще. Впрочем, решение проблемы могут и отложить до лета, а пока отдать Генриха в аренду.

Или даже обменяться арендами. По мнению итальянской Corriere Dello Sport, это самый вероятный вариант. В «Интере» не играет чемпион Европы Жоау Мариу, которому будет явно проще играть в оборонительной системе Моуринью. Обмен «десятки», которой так не хватает Лучано Спаллетти, на дисциплинированную «восьмёрку» для Моуринью напрашивается.

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Стивен Н’Зонзи, «Севилья»

Ещё один футболист, который даже не тренируется со своей командой. Вообще, «Севилья» разве что в Интерпол запрос не подавала, потому что Стивен буквально исчез. «Моё время в «Севилье» истекает в декабре. Я больше не имею к этому клубу отношения», — сказал неделю назад Н'Зонзи, у которого, вообще-то, контракт действует до 2020 года. Он не собирается идти на компромисс и говорит, что всё из-за смены руководства. «Не стану скрывать, дело в уходе Мончи. Это случилось очень быстро. У «Севильи» конкурентный состав, это хорошая команда, но после смены руководства и тренера я впервые в карьере столкнулся с некоторыми проблемами». Президент «Севильи» подтвердил: Н'Зонзи не играет по решению тренера Эдуардо Бериццо. Сейчас футболист в Англии, подыскивает себе новый клуб. Есть слухи об «Арсенале», «Эвертоне»

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Аргентинец наконец залечил многочисленные травмы и даже вышел в старте в нескольких матчах чемпионата Франции. Но он по-прежнему только игрок ротации и даже не первый запасной. Спрос на Пасторе огромный: им интересуются «Атлетико», «Севилья», «Рома», «Интер». Агент игрока Марсело Симоньян не скрывает заинтересованности в переходе: «Лучано Спаллетти – лучший тренер Италии, а переход Пасторе поможет «Интеру» вернуться к победам». Очевидно, проблема только в цене.

Бен-Арфа судится с «ПСЖ». Его адвокат Жан-Жак Бертран именно в суде добился разрешения для футболиста тренироваться с остальной командой – клуб нарушил трудовое законодательство. Естественно, ни о каком игровом времени для Атема речи нет. Унаи Эмери подтвердил, что у него был разговор с Бен-Арфа о трансфере. Здесь вопрос «куда» не столь важен, важно просто уйти. В последний раз он играл за «ПСЖ» в официальном матче в апреле.

Когда речь заходит об «Арсенале», нужно быть готовым к самому непредсказуемому развитию событий. Но в данный момент ситуация выглядит довольно простой. Осенью Арсен Венгер не уговорил двух главных звёзд – Месута Озила и Алексиса Санчеса – продлить контракт, хотя рассчитывал на это. И он уверен, что ещё может договориться. «Я уверен, что Озил подпишет новый контракт», — сказал Венгер после победы над «Ньюкаслом», которую принёс немецкий полузащитник. С Алексисом всё ещё труднее, потому что на фоне слухов о «Ман Сити» чилиец ужасно играет. Но и в нём Венгер не сомневается.

«Я буду оценивать каждую ситуацию отдельно. Но могу дать ответ в целом: они оба останутся. И Озил, и Санчес», — заверил он журналистов Telegraph. Ну что ж, Arsene knows, как говорят в таких случаях. Если он сказал, что останутся, значит, останутся. И контракт подпишут. Правда, сомневаются многие. Даже легенда «Арсенала» Патрик Виейра, который призывает клуб отпустить Санчеса уже в январе.