Как отдыхают лидеры РФПЛ. «Спартак» на каникулах (фото)

Перед уходом на зимнюю паузу «Спартак» изрядно потрепал нервы себе и своим болельщикам. Но победой с крупным счётом над принципиальным соперником, ЦСКА, красно-белые извинились за досадное поражение в Ливерпуле. Действующий чемпион страны вновь включился в гонку за лидерство в РФПЛ, а значит, с хорошим настроением и чистой совестью можно уйти на заслуженный отдых и набраться сил. Разбираемся, как спартаковцы провели первую неделю отпуска.

Начнём с путешественников.



Квинси Промес отправился на малую родину – в Суринам. Сам Антошка пишет, что испытывает особые чувства, когда приезжает туда. Но просит совета от подписчиков, куда поехать дальше. Можете предложить свой вариант голландцу в комментариях к фото.

Роман Зобнин решил провести отдых в солнечном Дубае с семьёй. Его жена Рамина делится таким вот милым семейным фото в своём профиле.

Луис Адриано навестил родных в Бразилии. А Зе Луиш – в Кабо-Верде, где заглянул на матч местных команд.

А вот Артём Ребров предпочёл отдыху на пляже тур по странам Европы и даже завёл отдельный хештег для этого — #гАлопомпоевропам. Вместе с женой Екатериной голкипер «Спартака» посетил Милан, а затем направился во Францию.

Александр Самедов не отстаёт от партнёра по команде. География его путешествий не ограничивается Европой. Сначала Александр побывал в Дюссельдорфе на рождественском базаре, где встретился с Андреем Ворониным.

А затем улетел в Таиланд, где «кайфует» вместе c Романом Павлюченко. В комментариях к фото Самедов процитировал Романа так: «Пав сказал: красно-белые навсегда».

Марио Пашалича поначалу многие эксперты и болельщики подозревали в нежелании играть в России. Под конец года, когда хорватский полузащитник забил принципиальным соперникам «Спартака», ЦСКА и «Зениту», эти пересуды стихли. Видимо, долгожданный успех на поле и сказочная снежная Москва настолько понравились Марио, что он с семьёй решил немного задержаться. Пашалич играл в снежки со своей девушкой Марией и отмечал день рождения брата на Красной Площади.

Известный факт, что у многих футболистов есть традиция восстанавливаться после игр в банях. Вот и Александр Селихов отправился в знаменитые Сандуны, куда ещё с середины прошлого века любили заглядывать футболисты «Спартака», в том числе Никита Павлович Симонян.

Капитан «Спартака» Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров, напротив, начали отпуск не на пляже и путешествуя, а грызя гранит науки.

Сдав сессию и подготовив дом к празднованию Нового года, футболисты отправились на Мальдивские острова.

Продуктивным выдалась отпускная неделя у Сальваторе Боккетти. Итальянец открыл уже второй по счёту ресторан, на этот раз в центре Лондона, чему несказанно рад. Естественно, болельщики в комментариях поинтересовались, будут ли действовать бонусные системы для спартаковцев. Ответа защитник красно-белых пока не дал. Что ж, ждём, когда Сальваторе откроет своё заведение в Москве.