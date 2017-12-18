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Луи ван Гал
Фото: Reuters

«При мне «автобус» ставил не «МЮ», а соперники». Ван Гал заговорил

Голландец против «Манчестер Юнайтед», Жозе Моуринью и остального мира.
Футбол

Когда студия Pixar захочет сделать ещё один добрый мультфильм про ворчливого пенсионера, который способен свернуть горы (в буквальном смысле), у них будет идеальный прототип. Луи ван Гал – бодрый, полный энергии и всеми недовольный.

В последнее время голландец заскучал и дал несколько интервью. Досталось всем, но в первую очередь – «Манчестер Юнайтед». Ещё осенью Луи рассказал газете Algemeen Dagblad об условиях работы в Англии. И что в клубе приняли решение расстаться с ним намного раньше, чем сообщили.

Ван Гал против руководства «МЮ»

«Полгода я был в ожидании казни. Я провёл шесть месяцев с петлёй на шее и с ней выиграл Кубок Англии. Давление было бесчеловечным.

Я понимаю, почему Эд Вудворд (вице-президент и исполнительный директор «МЮ». – Прим. «Чемпионата») выбрал Жозе Моуринью. Когда мы заключали контракт, я хотел, чтобы он был рассчитан на два года. Клуб настоял на трёхлетнем контракте. В «МЮ» знали, что больше, чем на три года, я не останусь. Моуринью был уволен, когда я проработал полтора года контракта – топ-тренер, который может прийти на долгие годы. На три, пять, десять лет. Они хотели ещё одну эпоху, как при Фергюсоне. Моё главное разочарование – что в клубе не обсудили это со мной. Если бы они в январе сказали мне, что летом меня заменит Моуринью, мы бы легко договорились. Я бы сказал: ладно, команда выложится на сто процентов в эти полгода, и пусть он приходит. Но меня не предупредили. Я узнавал новости из прессы, в клубе подтвердили только в самом конце.

Начались публикации в СМИ. Бывшие игроки «Юнайтед» стали говорить, что мы играем в скучный футбол. Что увольнение Моуринью – отличная возможность, которой должен воспользоваться клуб. Если бы руководство предупредило меня, мы бы просто расторгли контракт в конце сезона. Но после такого [отношения] я заставил их заплатить всё до последнего пенни.

В таких условиях, когда все вокруг говорят, что с тобой уже всё решено, трудно мотивировать команду. Поэтому я считаю тот выигранный Кубок Англии своим главным достижением в качестве тренера.

Футбольный клуб – структура, в которой необходим баланс между организацией команды и коммерцией. В «МЮ» баланс очень смещён в сторону коммерции».

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Ван Гал против стиля Моуринью

В принципе, позиция ван Гала ясна. Но он не остановился и изложил её ещё пару раз. В интервью Fox Sports Netherlands Луи прошёлся по игре клуба и сравнил её с футболом, который пытался поставить сам. «Вы спрашиваете меня о работе в «МЮ». Вот что я вам отвечу: учитывая обстоятельства, в которых я работал, это был мой лучший год [второй сезон в Манчестере]. Это был неплохой футбол, хотя такой и не ценят в Англии.

Я ничего не имею против Жозе, но не понимаю, почему сейчас Моуринью не находится под таким огнём критики, как я. Хотя с ним команда играет в гораздо более скучный футбол, чем ставил я. Он всю карьеру строил игру от обороны, а я – от атаки. Против моей команды соперники всегда парковали «автобус». С Моуринью они этого не делают. Потому что он сам играет так же оборонительно».

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После игры «Юнайтед» с «Ливерпулем», на которой присутствовал голландец, он рассказал о своём отношении к Моуринью. «В основном он очень приятный парень. Он был таким и как помощник, и как противник. Правда, иногда он позволяет себе лишнее перед СМИ. И то, как он получил работу за моей спиной, я не назвал бы красивым».

Ван Гал против «МЮ»: и в будущем тоже

Позже Луи ненадолго отвлёкся от главной темы и мимоходом пнул пару других клубов. Дортмундскую «Боруссию» в эфире голландского телевидения: «Сейчас тренерам дают слишком мало времени для работы. Мне бы не хватило его, чтобы превратить маленький клуб в большой. Поэтому предложение «Боруссии» не заинтересовало меня». И «Эвертон» в разговоре с журналисткой Кэрри Браун. «Он сказал, что не получал предложения от «Эвертона», но в любом случае отклонил бы его. Он вернётся к работе в Англии только в большой клуб», — написала она в своём «твиттере».

Наконец, в декабре ван Гал прокомментировал варианты будущего трудоустройства для нескольких изданий в Роттердаме. И снова не удержался от вызова «Юнайтед». «Моё будущее? Не думаю, что вернусь к работе. Я закончил. Но есть одно исключение. Если большой клуб в Англии предложит мне работу, я возьмусь. Так я получу шанс отомстить «Манчестер Юнайтед».

Хороший настрой. За полтора года ван Гал не остыл, и «МЮ» для него – лучший мотиватор. Голландцу сейчас 66 лет, Юпп Хайнкес, Марчелло Липпи, Луис Фелипе Сколари брали трофеи в более солидном возрасте. Возможно, английским клубам стоит подумать об этом.

Напоследок проведём опрос. Какой «Манчестер Юнайтед», на ваш взгляд, более скучный?

Если опрос не открывается, проголосовать можно по ссылке.

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