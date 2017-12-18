Пеп клонировал «Барсу»? Можно ли играть ещё лучше, чем «Сити»

По многим параметрам «Манчестер Сити» сегодня №1 в Европе. Но ещё не по всем.

Первую авторскую работу коллеги Гвардиолы, каталонского производства, сэр Алекс аттестовал как лучшую команду, с которой он соперничал за четверть века в «МЮ». А уж его-то вкусу и познаниям в области футбола можно доверять. Максималисту Пепу одного уникального творения показалось мало – теперь он увлечённо ваяет ещё одну команду мечты. Неподалёку от особняка пенсионера Ферги. И делает это с поистине дьявольской сноровкой.

Игра и результаты свирепой банды под небесно-голубым флагом вызывают у публики смешанные эмоции – от ужаса до восхищения. Но от прежнего скепсиса не осталось и следа. На второй год работы с «горожанами» Гвардиола установил собственную диктатуру в АПЛ, заставив вспомнить те времена, когда его «замечательным коротышкам» (опять-таки Фергюсона эпитет) не было равных в Испании, Европе и мире.

Гвардиола сказал, что «МС» обязательно проиграет в АПЛ. Пока непонятно как Стерлинг с третьего раза попадает в пустые ворота, а Эдерсон играет так, как не снилось Нойеру. «Ман Сити» уничтожает «Тоттенхэм».

Разумеется, в конечном итоге оценивать успешность нового проекта Пепа будут по титулам, которых пока нет. А любые сравнения «Сити» с прочими мировыми грандами носят не более чем умозрительный характер до тех пор, пока они не столкнутся на узкой дорожке Лиги чемпионов. Сопоставить их здесь и сейчас мы можем только заочно, и более точного инструмента для подобного анализа, чем статистика, трудно найти. Рассмотрим же показатели нового лидера британского футбола на фоне лучших континентальных аналогов.

Точность передач



«ПСЖ» — 89,5%

«Манчестер Сити» — 88,5%

«Наполи» — 88,5%

«Реал» — 88%

«Бавария» — 87,9%

Футболист Гвардиола не обладал ни спринтерской скоростью, ни феноменальной выносливостью – он вообще был достаточно субтильным и тягучим игроком, — но искусством паса владел в совершенстве. Маэстро Кройфф считал быструю циркуляцию мяча одним из неотъемлемых условий успеха. На тех же принципах стоит его лучший ученик Пеп. Казалось бы, эксклюзивную «фишку» «Барселоны» он удивительным образом перенёс и привил «Сити». В Англии равных «горожанам» по точности передач уже нет («Арсенал» проигрывает 4 процента, остальные – больше). Среди лидеров топ-5 чемпионатов аккуратнее обращается с мячом только «Пари Сен-Жермен», но тут следует сделать сноску на уровень противодействия. Всё-таки в Англии пропасть в возможностях и мастерстве между флагманом и всеми остальными не настолько глубокая, как во Франции.

Владение мячом



«Манчестер Сити» — 65,5%

«ПСЖ» — 63,6%

«Бавария» — 62,3%

«Барселона» — 61,2%

«Наполи» — 60,3%

Гвардиола не стал воссоздавать в Манчестере точную копию «Барселоны», но фундаментальные принципы построения игры импортировал. Главный из них подразумевает неустанное давление на противника посредством тотального владения мячом. Результаты, которых Пеп добился в этом направлении на «Этихаде», поражают воображение. Сегодня его команда лучше всех в Европе контролирует мяч – даже круче «Барсы».

Забитые мячи (в среднем)



«Манчестер Сити» — 3,11

«ПСЖ» — 3,06

«Барселона» — 2,63

«Ювентус» — 2,59

«Боруссия» Д – 2,29

Само по себе владение ради владения не имело бы смысла, не конвертируйся оно стабильно в забитые мячи. С этим компонентом у «Сити» даже не полный – полнейший порядок! «Барселона»-2008/09, которую принято считать образцом наступательной машины, и та забивала меньше – «всего» 2,76 гола за матч. Из современников ближе всех к «горожанам» подошёл опять-таки «ПСЖ». «Барса» сборки Вальверде забивает в среднем на пол-мяча меньше.

Пропущенные мячи



«Барселона», «Атлетико» — 0,44

«Рома» — 0,63

«Бавария» — 0,65

«Манчестер Сити» — 0,67

«Монпелье» — 0,72

Команды Гвардиолы всегда отличало великодушие, но великодушие своеобразное. Что «Барселона», что «Бавария», что «Сити» играют сами и дают это делать соперникам. Тем, которые в состоянии это делать. Этим и объясняется относительно скромный показатель пропущенных мячей у «горожан» — единственный параметр, в которой родной клуб Пепа превосходит нынешний.

У «Манчестер Сити» 20 побед в 22 матчах. Как Гвардиола это делает? Гол Стерлинга на 96-й минуте и 8 очков отрыва от второго места. Гвардиола опять попал в чемпионат одной команды.

Процент очков



«Манчестер Сити» — 96,2

«Барселона» — 87,5

«ПСЖ» — 87

«Наполи» — 82,4

«Бавария» — 80,4

Но самое убедительное доказательство господства команды в стране, как водится, заключается в последней графе турнирной таблицы, очковой. И вот она-то у «Манчестер Сити» производит наиболее сильное впечатление, гнетущее для соперников. Два потерянных очка в 18 турах – это даже не чемпионский, какой-то сверхъестественный график! У «Барселоны» поражений пока нет – зато ничьих в три раза больше. Обратите внимание: к трём из пяти лидеров номинации наш герой имеет самое непосредственное отношение. И это вряд ли совпадение.