Кокорин снова чудит. Теперь с пистолетом

На свадьбе у друга нападающий «Зенита» слишком сильно вошёл в образ.

Почему Кокорин стрелял в воздух

На любимом Кокориным сленге можно точно сказать, что свадьба его друга и бывшего напарника по юношеским командам «Локомотива» Алана Чочиева – пушка. В прямом смысле.

Удостоверившись, что происходящее снимают, под возглас «Чочи, со свадьбой!» форвард «Зенита» несколько раз выстрелил в воздух. Само собой, совсем скоро видео появилось в stories «инстаграма» Кокорина с надписью «дебют».

Ну а потом и пафосные «опасные» фотки с видео.

Осознавал ли Александр последствия? Вряд ли. Видео быстро стало хитом в футбольных кругах, спровоцировало массу шуток в стиле «не попадает в пустые, хотя бы попадает в воздух» или «стреляет в воздух, как в матче с «Ахматом»…

… и дошло до органов власти. Хоть и с трудом.



Корреспондент «Чемпионата» долго пытался дозвониться в главное управление МВД по Осетии, но там упорно не отвечали. Спустя час трубку взяла сотрудница пресс-службы, которая сказала, что в данный момент не на работе и попытается что-то выяснить. После этого – тишина. Ничего нового.

В справочной сообщили, что подробности может предоставить пресс-служба, но у них проверки. Хорошо хоть ответили в управлении МВД по Алагирскому району РСО-Алания, где и проходили гуляния. Ответ предсказуем: никаких жалоб, всё хорошо.



Практикующий юрист Александр Ластовецкий отметил, что Кокорину грозит штраф от 40 до 50 тыс. рублей с конфискацией оружия:



«Но, судя по тому, что Александр Кокорин охотно позирует на камеру, какая-либо ответственность его мало беспокоит, жаль, но со звёздами так бывает. Увы, но и порицания данного деяния со стороны уполномоченных органов мы можем и не увидеть».

Куда до этого вляпывался Кокорин

Примечательно, что большую часть «косяков» Александр совершал, не находясь в расположении клуба. Начиналось всё с безобидных, но странных фото с Мамаевым с отпуска в Майами.

Потом – другая роскошная гулянка. Уже после провала на Евро-2016. Настоящий хит прошлого лета.

Футболка с Пабло Эскобаром зимой этого года.

Ну и знаменитый message от него и Артёма Дзюбы после Кубка конфедераций.

По голове себе постучи. Ответ Артёму Дзюбе и Александру Кокорину Артём Дзюба и Александр Кокорин выступают с загадочным сообщением – ладонями они изображают чьи-то усы.

Плюс вряд ли кто-то забыл выезд на встречную полосу и очередную бучу, которую вызвал очередной экстравагантный поступок «золотого мальчика».

Вопрос дня. Что делать с Кокориным? Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, по сообщениям СМИ, устроил гонки в центре Москвы. Что делать со скандальным форвардом?

В остальном Кокорину впору начинать полномасштабное производство сериала под названием «Отпуск и подготовка к сезону». Заскучать в межсезонье он не даёт.