Задание на зиму. Кого нужно купить «Локомотиву»

«Локомотив» ровно прошёл дистанцию, грохнул всех прямых конкурентов, а Юрий Сёмин выиграл своими сменами тактических схем не один матч для красно-зелёных. Но на сенсацию уверенное выступление «Локо» вряд ли тянет. Смотрите сами – в Черкизово собрался один из лучших составов Премьер-Лиги, с двумя топ-креативщиками чемпионата (Ману Фернандешем и Алексеем Миранчуком), с умением подстроиться под любую тактику, писать сценарий игры за счёт смен тактики и замен. Плюс зимой в состав «Локомотива» вернутся Ведран Чорлука и Ари – возрастут и вариативность команды, и её качество.

На большинстве позиций «железнодорожникам» не нужен даже лишний игрок в ротацию. Проблемный на старте сезона Михаил Лысов постепенно прибавляет в защитных навыках, а в больших матчах при надобности его подменят Виталий Денисов и Мацей Рыбусь. Сменить акценты на фланги поможет перевод Фарфана направо и выход со скамейки Касаева или того же Рыбуся. Атаке готов добавить мощи Эдер. В центре защиты с возвращением Чорлуки тоже будет мощнейшая конкуренция. Слабых мест очень мало.

Вакансия: правый защитник в ротацию

Юрий Сёмин давно хотел сделать защитника из Владислава Игнатьева – ещё с 2010-го, когда впервые купил его в «Локомотив». Теперь трансформация в крайнего защитника закончена, и из правых защитников лучше Игнатьева не подключается к атаке никто в РФПЛ. Цифры по системе «гол+пас» – не самое важное: Владислав принимает умные решения в контратаках, грамотно находит пространство в центре, набивает сильные числа в Impect-статистике (больше 100 отрезанных защитников за чемпионат), а в позиционном нападении грамотно создаёт ширину. Оборонительная работа – другая история, но там всегда готов подстраховать Кверквелия.

Игрок схожего типажа нужен «Локомотиву» на случай травмы Игнатьева, перебора карточек или физической усталости. Всё-таки физподготовка – важная причина, почему Владислав так понравился тренеру. Быстрый, активно бегущий в атаку, цепкий в отборе. Правого защитника могут сыграть Фарфан или Рыбусь, Сёмин пробовал такие варианты, но Джефф нужнее в атаке, а поляк оборонялся слабо. Борис Ротенберг – вариант на 60 минут, не более.

Кандидат: Дмитрий Живоглядов, «Уфа»

Не факт, что Живоглядов согласится променять основу «Уфы» на подвешенную ситуацию в «Локомотиве», но из игроков Премьер-Лиги он оптимальный вариант под идеи Сёмина. Выносливый, быстрый, здорово подключающийся к атаке, Живоглядов стал одной из главных тактических опций «Уфы» Семака – при подачах с левого фланга он ночует в штрафной и часто возникает на ударных позициях. Ему без разницы, играть в четвёрке (пробовал в «Динамо») или в пятёрке защитников, что тоже важно для тактически гибкого «Локо». Ещё один важный штрих – в 2005-м, проникшись успехами «железнодорожников» в чемпионате и ЛЧ, Живоглядов приехал на просмотр в академию «Локо» и остался там на четыре года. У Сёмина есть возможность сыграть на ностальгии 23-летнего защитника.

Вакансия: сильный box-to-box в основу

Роль Игоря Денисова в конструкции «Локомотива» сильно недооценена – он не только мощно разрушает атаки, но и сам начинает контратаки, грамотно отбирая мяч и выбирая правильное продолжение.Только подходящего напарника Денисову Сёмин так и не нашёл. Тарасов, Баринов, Коломейцев, Антон Миранчук – вариантов на позицию «восьмёрки» достаточно, полноценно основным в этой роли не стал никто. Денисов хорош в одиночку, но достаточно посмотреть на него с кем-то в паре, как бросятся в глаза недостатки опорника – в паре они работают по одной вертикальной линии, оставляя центр, «зону 14» и делая «Локо» уязвимым для контратак.

Зону можно дополнять правильным игроком в зависимости от соперника – так, для лишнего насыщения штрафной поможет Коломейцев, а чтобы жёстко разбивать чужие атаки, пригодится Тарасов. Но если «Локомотиву» подписывать нового центрального полузащитника, то в основу, сильнее конкурентов, и на краткосрочный период.

Кандидат: Андре Каштру, «Гёзтепе», Турция

Имя здесь – условность, важны качества игрока: мощь, жёсткость, умение подстроиться под любую тактическую схему, полезность на всех участках поля и неплохие навыки в начале атаки. Португалец отвечает всем параметрам – в команде — открытии турецкой Суперлиги он настрогал 3+4 по системе «гол+пас», наработал 3 отбора и перехвата за матч в сумме. В команде попроще, с большей оборонительной нагрузкой Каштру делал и больше работы без мяча. Игрок, полезный и в атаке, и в защите, «Локо» пригодится. Вопрос, насколько он сильнее конкурентов в своих главных умениях, но в их разносторонности – однозначно хорош.

Вакансия: атакующий полузащитник в ротацию

«Локомотив» спокойно обходится без фланговых полузащитников, предпочитая схему 4-2-3-1, насыщенный центр и мозги Фернандеша с братьями Миранчуками. На 2-3 матча проблемы кого-то из них решит Александр Коломейцев, полезно заполняющий штрафную площадку, но у чужих ворот он больше отвлекает защитников и реже придумывает что-то острое. Но ещё один игрок чуть ниже классом, дополняющий обойму и способный сыграть в любой атакующей позиции, «Локо» поможет. Тактическая вариативность Сёмина станет ещё мощнее – например можно будет ставить новичка налево, а на другой край выпускать Фарфана.

Кандидат: Павел Комолов, «Амкар»

Попадание в яблочко для всех. «Амкару» при смерти нужны деньги, за русских игроков можно попросить подходящую сумму для жизни в следующие полсезона, а «Локо» нужен игрок в ротацию – так что должны договориться. У Гаджи Гаджиева Комолов успел поиграть и в центре поля, и на всех атакующих позициях в схеме 3-4-3, стал четвёртым игроком «Амкара» по качеству обострения после Гола, Мильковича и Занева, а к сильной пасовой работе добавляет грамотные перемещения в прессинге. Для Сёмина это тоже важно. Освежить переднюю линию, дать отдохнуть лидерам Комолов точно сможет – он пригодится на любой позиции в тройке атаки.