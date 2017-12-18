Футболисты берут в руки оружие: фото

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин снова попал в неприятную историю. На этот раз, находясь на свадьбе у друга в Осетии, он сделал фото с пистолетом, а затем снял на видео свою стрельбу. О том, зачем форвард это сделал и как чудил раньше, читайте по ссылке ниже. Мы вспомнили другие случаи, резонансные и не очень, когда футболисты оказывались с оружием в руках.

Кокорин снова чудит. Теперь с пистолетом На свадьбе у друга нападающий «Зенита» слишком сильно вошёл в образ.

Адриано

Наркотики, проституция, ограбления и убийства — чего только бразилец не видел в детстве, живя в фавелах, пока не стал профессиональным футболистом. Неудивительно, что он был проблемным человеком, из-за чего так и не смог до конца раскрыть свой потенциал. Постоянные проблемы с лишним весом и режимом убивали его как футболиста. А однажды, в 2011 году, Адриано был осуждён за неосторожное обращение с оружием после того, как выстрелил в девушку возле ночного клуба, играясь с пистолетом своего телохранителя. Вас ещё удивляет, что на фото бразилец позирует с золотым «калашниковым»?

Луан («Гремио»)

Луан, который мог летом оказаться в «Спартаке», тоже вырос в бразильских фавелах, в неблагополучной семье. В пять лет он потерял отца и рос на улице. Играть в футбол босиком, потому что нет денег на обувь, – такие истории в современном футболе уже редкость, но у Луана было именно так. В 14 лет он сделал первую татуировку, а потом начал использовать тату в качестве своеобразного дневника: место на его теле находили напоминания обо всех значимых событиях в его жизни. Судя по одной из татуировок – фразе «Ты можешь покинуть фавелу, но фавела не покинет тебя никогда» — влияние среды на него достаточно велико. Так что подобные фото с оружием — не удивительно.

Найл Рейнджер («Саутенд Юнайтед»)

Когда-то талантливый нападающий был надеждой сборной Англии, а теперь «пылит» в третьей лиге. Всё дело в том, что Рейнджер всегда был проблемным: в 15 лет отсидел три месяца в колонии для несовершеннолетних, затем получил год условно за драку с полицейскими, обвинялся в изнасиловании. Однажды футболист выставил фото с пистолетом в соцсетях, но затем извинился и заявил, что это муляж. Хотя мы бы не были так уверены.

Владимир Габулов («Арсенал» Тула)

История российского вратаря Владимира Габулова намного безобиднее. Невозможно жить в Туле и не побывать в одном из самых известных в мире музеев оружия. Вместе с сыном и партнёром по команде Анри Хагушевым голкипер даже провёл время в тире. Не зря же футболистов «Арсенала» называют «оружейниками».