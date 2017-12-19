Месси поравнялся с Пушкашем

Месси в четвёртый раз получил трофей Пичичи



Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил трофей Пичичи — награду, присуждаемую испанской спортивной газетой Marca лучшему бомбардиру каждого сезона Примеры. Награда названа в честь известного игрока клуба «Атлетик Бильбао» Рафаэля Морено Арансади по прозвищу Пичичи.



Месси получил трофей Пичичи в четвёртый раз. Рекордсменом остаётся Тельмо Сарра, который становился лучшим шесть раз. По пять побед у Уго Санчеса, Альфредо Ди Стефано и Кини. Четыре раза трофей также получал Ференц Пушкаш.

«Милан» отменил праздничный рождественский обед после разгрома от «Вероны»

«Милан» отменил праздничный рождественский обед после разгромного поражения от «Вероны» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Игроки со своими семьями, а также тренеры и директора должны были пообедать вместе в понедельник вечером. Gazzetta dello Sport сообщает, что решение было принято руководителями клуба Массимилиано Мирабелли и Марко Фассоне.

Вместо этого игроки россонери проведут дополнительную тренировку и останутся на базе.

«Локомотив» назвал сумму бюджета на 2018 год

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, каким будет бюджет клуба в 2018 году.

«Бюджет «Локомотива» на следующий сезон принят, он почти не изменился. Плюс-минус 5,5 миллиардов рублей с учётом НДС. Также обсуждали сегодня различные внутренние вопросы. Трансферную политику комментировать не буду. Что касается задач в чемпионате России и Лиге Европы, то главное для нас – это выиграть каждый следующий матч», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Задание на зиму. Кого нужно купить «Локомотиву» Сложная задача – доукомплектовать один из самых сильных составов в Премьер-Лиге.

Анюков получил предложения от двух клубов и намерен уйти из «Зенита»



Интерес к защитнику Александру Анюкову проявляют два клуба, и игрок близок к уходу из «Зенита», сообщил футбольный комментатор Геннадий Орлов.

«У Анюкова контракт до лета 2018 года, то есть сейчас он имеет право вести переговоры с другими клубами. „Зенит“ может пойти навстречу. На него есть спрос. Называть клубы не буду, но у него есть два варианта и сам он хочет уйти. Это то, что он мне лично сказал. Пожелаем ему успехов. Его желание это прежде всего. Ему 35 лет, но он великолепно физически готов, ни грамма лишнего веса», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В текущем сезоне РФПЛ Анюков провёл один неполный матч.

Кокорину грозит штраф от 40 до 50 тыс. рублей с конфискацией оружия

Практикующий юрист Александр Ластовецкий прокомментировал поступок нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который был одним из гостей на свадьбе у футболиста самарских «Крыльев Советов» Алана Чочиева. Во время торжеств форвард поздравил своего друга несколькими выстрелами из пистолета в воздух.

«Нередки случаи, когда звёзды в повседневной жизни могут себе позволить лишнего, что нарушает нормы морали, здравого смысла, а иногда и закон. Особенно если это происходит в регионе, где существуют негласные правовые обычаи. Не является исключением и поступок российского футболиста Александра Кокорина, который, пренебрегая нормами безопасности, позволил себе два торжественных залпа на свадьбе во Владикавказе.

Закон однозначно говорит о том, что стрельба из оружия в населённых пунктах или в других не отведённых для этого местах недопустима (ст. 20.13 КоАП РФ). За данное деяние предусмотрена ответственность. В частности, нормой статьи предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

Но, судя по тому, что Александр Кокорин охотно позирует на камеру, какая-либо ответственность его мало беспокоит, жаль, но со звёздами так бывает. Увы, но и порицания данного деяния со стороны уполномоченных органов мы можем и не увидеть», — сказал Ластовецкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Футболисты берут в руки оружие: фото Оказывается, позировать с пистолетом умеет не только Кокорин.

Вратарь «Реала» Навас назван лучшим футболистом КОНКАКАФ 2017 года

Вратарь «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас признан лучшим футболистом КОНКАКАФ 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации. В отборочном раунде к чемпионату мира 2018 года 31-летний футболист помог своей национальной команде попасть в финальную часть турнира.

В составе мадридского клуба костариканец выиграл Лигу чемпионов, а также стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании. Недавно в составе «Реала» Навас также выиграл клубный чемпионат мира — в финале был повержен «Гремио» (1:0).

Агент: интерес к Маркову есть и со стороны клубов РФПЛ, в том числе из топ-5

Нападающий «Тосно» Евгений Марков интересен ряду клубов РФПЛ. Об этом рассказал агент футболиста Андрей Талаев.

«Дистанция между интересом и подписанием контракта большая. Сейчас Евгением Марковым интересуются многие клубы, в том числе и европейские. Это неудивительно. Он стал открытием первой части чемпионата. Ничего конкретного пока нет ни с одним из клубов. В принципе, у Евгения есть действующий контракт с «Тосно», где его всё устраивает. Если совсем интересного предложения не будет, то Марков спокойно доиграет сезон в «Тосно». У нас нет задачи любой ценой уйти из команды. Благодаря этому клубу Женя о себе заявил и в него поверили, поэтому бежать оттуда, когда там непростые времена, никто не собирается.

Есть интерес и со стороны клубов РФПЛ, в том числе и из первой пятёрки. Всё на поверхности. Интересуются те, кому нужно усилить эту позицию. На данный момент три-четыре клуба проявляют конкретный интерес. Называть их не буду. В любом случае им нужно будет решать вопросы с «Тосно».

Что касается слухов о «Краснодаре», Фёдор Смолов пока не покинул команду. Приходить при Смолове и садиться на скамейку – неинтересно. Рассматривается любой вариант, который устроит «Тосно» и где Женя сможет прогрессировать. Если Фёдор не уйдёт, то в «Краснодар» не совсем правильно идти. В преддверии чемпионата мира у Маркова есть большое желание попасть на турнир, а сделать он это сможет, если будет проявлять себя так же, как и в первой части чемпионата. Со скамейки это сделать не получится», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Гаджиев: в Перми просят ориентироваться на местную молодёжь, но это несерьёзно

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев высказался по поводу подготовки молодых футболистов в Перми.

«Я был в манеже, где тренируются мальчишки из «Локомотива» и где проходят реабилитацию футболисты школы и основного состава. Конечно же сразу вспомнил, в каких условиях тренируются ребята из Перми на стадионе «Звезда». Школа «Амкара» проводит занятия совершенно в других условиях, намного хуже.

Манеж там уже целый год принять не могут. Но при этом говорят, что надо ориентироваться на местную молодежь, чтобы она росла и играла за «Амкар». Это несерьёзные и непрофессиональные разговоры. Тот же «Локомотив», «Спартак», «Краснодар», обладающие лучшими условиями для подготовки футболистов, да даже «Реал» и «Барселона», не могут выступать за счёт исключительно своих воспитанников. Как тогда можно говорить про ребят, обучающихся в условиях, которыми располагает «Амкар», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.