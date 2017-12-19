10 трансферных слухов РФПЛ: Эменике в ЦСКА, Твумаси в «Спартаке»

Патрик Твумаси («Астана» → «Спартак»)

На следующий день после дерби «Спартака» и ЦСКА казахстанские СМИ сообщили об интересе хозяев к нападающему «Астаны» Патрику Твумаси. Если голландец Квинси Промес всё-таки уйдёт зимой в топ-клуб, спартаковские боссы видят в ганце замену своему лучшему игроку. При этом у четырёхкратного чемпиона Казахстана уже есть опыт игры в России — в пермском «Амкаре» при Черчесове. Другие претенденты на Твумаси — «Гамбург» и «Бурсаспор».

Задание на зиму. Кого нужно купить «Спартаку» Имея респектабельный состав, «Спартаку», возможно, стоит сосредоточиться на талантливой российской молодёжи.

Роман Нойштедтер («Фенербахче» → «Спартак»)

Похоже, трансферная сага «Нойштедтер и «Спартак» продолжится зимой. Центральный защитник с российским паспортом привлёк внимание Массимо Карреры ещё полгода назад, но тогда «Фенербахче» не захотел его отпускать. Вряд ли за первую часть сезона, во время которой россиянин смог стать в команде основным защитников, что-то изменилось. Тем не менее «Спартак» сделал стамбульцам ещё одно предложение. Посмотрим, удастся ли Федуну и его менеджерам уговорить футболиста и клуб одновременно.

Антон Миранчук («Локомотив» → «Спартак»)

По информации комментатора Нобеля Арустамяна, московский «Спартак» планирует усиливаться футболистами с российским паспортом, чтобы обезопасить себя от неожиданностей перед возможной сменой формата лимита на легионеров. Так, спартаковцы обратили внимание на Антона Миранчука, отступные которого намного ниже, чем у брата — всего € 8 млн, а контракт заканчивается уже через полтора года. Тем не менее самого футболиста всё устраивает в «Локомотиве», лидирующем в РФПЛ. Отсюда же — интерес «Спартака» к молодому футболисту Эдуарду Лёвину из «Кёльна», который имеет русские корни, но играет за немецкую молодёжную сборную.

«Антоха, что ж ты делаешь?! Не подставляй меня!» Алексей и Антон Миранчуки — о лидерстве «Локомотива», контрактах, «Зените», Европе и Неймаре, который не посоветовался с ними.

Ромуло Отеро («Атлетико Минейро»→ ЦСКА)

Вот уже несколько трансферных окон скауты ЦСКА ищут атакующего полузащитника. В свете участившихся слухов об интересе топ-клубов к Александру Головину это кажется логичным. Одним из кандидатов на эту позицию, по информации бразильских журналистов, является игрок «Атлетико Минейро» Ромуло Отеро. Сам венесуэлец недавно заявил, что хочет попробовать свои силы в Европе впервые в карьере.

Сесе Пепе («Зирка» → ЦСКА)

Есть вероятность, что зимой ЦСКА наконец проведёт хотя бы один трансфер. Болельщиков может обнадёжить информация, что на просмотр в команду приедет защитник Пепе. Только не бывший центрбек «Реала» и сборной Португалии, а перспективный француз из украинской «Зирки». Сесе Пепе — 21-летний воспитанник «ПСЖ», который только летом перебрался в УПЛ, но регулярно вызывается в юношескую сборную Франции. Главный тренер «Зирки» подтвердил, что футболист получил предложение от клуба, но добавил, что «у Пепе большой потенциал, но есть проблемы другого характера: с ним нужно ещё год-два поработать для выхода на топ-уровень».

Задание на зиму. Кого нужно купить ЦСКА За выступление в Лиге чемпионов «армейцы» заработали столько, что могут наконец позволить себе трансфер. Или даже два.

Эммануэль Эменике («Олимпиакос» → ЦСКА)

У бывшего нападающего «Спартака» очень большие проблемы в Греции. Пару месяцев назад его дом в Афинах обокрали, а теперь перевели в «молодёжку» из-за плохой физической формы. Эменике несчастлив в команде из Пирея и просит отпустить его уже зимой. По слухам, в компанию к «Аль-Ахли» и «Вест Хэму» попал московский ЦСКА, которому нужно усиливать нападение. Вот только слабо верится в то, что руководство «армейцев» возьмёт в команду 30-летнего экс-спартаковца.

Доменико Кришито («Зенит» → «Галатасарай»)

У капитана «Зенита» летом следующего года заканчивается контракт, а значит он уже имеет право вести официальные переговоры с другими командами. В последнее время Кришито регулярно изъявлял желание вернуться на родину, но всё равно оставался в Петербурге. Теперь итальянца в статусе свободного агента рассчитывает подписать «Галатасарай», однако турецкий клуб рассчитывает ускорить процесс и уже зимой заплатить за футболиста € 1 млн. Похоже на правду, учитывая слухи об интересе «Зенита» к левому защитнику «Рубина» Эльмиру Набиуллину.

Задание на зиму. Кого нужно купить «Зениту» Манчини нужны ещё несколько новых игроков. И это не шутка.

Фёдор Смолов («Краснодар» → «Вест Хэм»)

Ни сам Фёдор Смолов, ни Игорь Шалимов не скрывают, что «Вест Хэм» сделал серьёзное предложение лидеру «Краснодара». В недавнем интервью главный тренер краснодарцев спрогнозировал, что бомбардир покинет команду уже зимой. Но только в рамках полноценного трансфера и за солидную сумму, не меньше £ 18 млн. А ведь некоторые СМИ сообщали ещё и об интересе мадридского «Реала» к Смолову.

Евгений Марков («Тосно» → «Краснодар»)

Тем временем «Краснодар» уже начал искать замену своему лучшему бомбардиру. После неудавшейся попытки купить Антона Заболотного краснодарские скауты обратили внимание на другого нападающего «Тосно» — Евгения Маркова, который в этом сезоне забил уже 8 голов. Однако агент форварда Андрей Талаев уже заявил, что его клиентом интересуется в том числе и португальская «Брага».

10 футболистов РФПЛ, которые могут сменить клуб зимой Одни ищут игровую практику, другие — новые испытания и мотивацию.

Александр Ташаев («Динамо» → свободный агент)

Возможно, один из самых желанных свободных агентов следующего лета в РФПЛ — молодой динамовец Александр Ташаев. С родным клубом футболист согласовал новый контракт ещё в ноябре, однако сейчас разошёлся по условиям. Как сообщает fcdin.com, сторона футболиста просит € 1 млн подъёмных. Поскольку у Ташаева осталось меньше полугода до конца контракта, он уже может вести переговоры с другими клубами. В частности, одним из претендентов на игрока является «Спартак».