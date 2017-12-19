«Амкар» может сняться с чемпионата. Что там вообще творится?

1. Как стало известно о долгах в «Амкаре»?

Главный тренер Гаджиев заявил: «Неизвестно, будет «Амкар» жить дальше или нет». В тот же день генеральный директор клуба Игорь Резвухин добавил: «Сейчас стоит вопрос даже не о том, сможет ли «Амкар» доиграть этот сезон. Мы не знаем, сможет ли он начать играть после зимней паузы».

2. «Амкар» поедет на сборы зимой?

Сейчас футболисты находятся в отпуске. У команды значатся в планах два сбора в Турции и один в Перми. Редкая ситуация, когда команда не находит возможности зимой уехать за границу, чтобы тренироваться в подходящих погодных условиях. «Амкар» возобновляет сезон раньше большинства команд РФПЛ из-за Кубка России. Однако «Тосно» и «СКА-Энергия» (тоже играют в 1/4 финала), несмотря на ранний старт сезона, проведут по три сбора за рубежом. Вот что сказал главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян:

«Если ситуация не изменится, то она будет сказываться на сборах. Хорошо подготовиться команде не удастся. Билеты уже приобретены – их взяли заранее. Третий сбор будем проводить на базе в Перми. «Амкар» всегда работает в режиме экономии».

3. Какова задолженность перед футболистами?

Изначально сообщалось, что долги составляют до 3-4 месяцев. По нашей информации. в последнее время футболистам начали переводить деньги. По словам главного тренера, именно задолженность сейчас небольшая – всего один месяц.

4. Раньше долги «Амкара» были такими же крупными?

С деньгами бывало и хуже. Доходило до того, что долги перед футболистами достигали полугода. Эту информацию подтвердил и экс-полузащитник «Амкара» Георгий Пеев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым:

«Да, бывало, что задолженности достигали полугода. Я поддерживаю контакт с игроками, тем более я агент Занева. Руководство утверждает, что ситуация трудная. Директор в разговоре со мной сказал, что с такой тяжёлой ситуацией клуб ещё не сталкивался. Но его не было в «Амкаре», когда команда чуть не распалась. Та ситуация была сложнее. Мы всегда играли и бились, несмотря на то что нам не платят. Если у тебя есть характер, то руки не опустятся. Тогда нашлись люди, которые помогли клубу. Если теперь команда распадётся, то это будет трагедией для региона. Оставить Пермь без футбола – это ужасно. Тут не Москва и не Питер, где много всякого разнообразия. «Амкар» давал много эмоций Перми».

5. У «Амкара» долги только перед футболистами?

Нет. Помимо игроков, тренеров и других сотрудников основной команды у «Амкара» есть ещё школа. Отсутствие финансирования сказывается и на возможности отправить начинающих футболистов на юношеский турнир. Куратор старших возрастов в футбольной школе «Амкара» Константин Парамонов рассказал в интервью корреспонденту «Чемпионату» Григорию Телингатеру:

«Страдают не только первая команда и дублёры, но и вся школа. Мы полностью зависим от бюджета «Амкара». Если клубу плохо, то нам ещё хуже. Зарплаты у нас небольшие. Раньше платили день в день. Теперь появилась задержка в 4 дня».

6. Как «Амкар» занимается трансферами без денег?

Часть игроков и тренерский штаб подписали контракты в последний момент перед началом чемпионата, потому что ждали ответа по платёжеспособности клуба. Руководство заверило, что финансирование сохранится на уровне прошлого года.

«Оказалась совсем другая ситуация, – уточняет Гаджиев. – Сейчас опять ждём решения. Если утвердят ресурсы, чтобы провести сбор, — это одно. Если нет, то даже не знаю. Команду же просто так распустить нельзя, надо нести ответственность за контракты. Россияне ещё куда ни шло, а легионеры ведь обратятся в УЕФА. Какие-либо покупки зимой исключены, но «Амкар» практически никого не покупал. Платили, может быть, за 5% игроков, которые пришли в команду, но это были несущественные деньги даже в рамках ФНЛ. «Амкар» денег на трансферы почти не тратил. Клуб тратит только на зарплаты. Нужно укрепиться, взять игроков группы атаки, но делать этого нельзя. Речь идёт не о сумме трансфера, а о том, что надо платить зарплаты. Мы никогда не тратили деньги на просмотр футболистов в матчах, разве что могли съездить на игру ФНЛ. В основном мы приглашали игроков на сборы. Это была единственная статья расходов, чтобы посмотреть на игру и на характер футболистов.

7. Почему министр спорта Пермского края не на стороне «Амкара»?

В начале этого года министром спорта Пермского края стал Олег Глызин. Его позиция предельна понятна. Он настаивает на том, что клуб должен зарабатывать сам, а государственные деньги направляться на поддержку любительского спорта. Вот что сказал Глызин в интервью Ura:

«Мы должны чётко определить, что для нас важнее – современные спортплощадки и залы для жителей или миллионные гонорары легионеров, содержание спортивных функционеров и менеджеров за счёт налогоплательщиков. Для меня здесь выбор очевиден – в пользу простых любителей физкультуры и здорового образа жизни. В этом году на финансирование профессиональных клубов из бюджета Пермского края выделено более 381 млн рублей. Все средства клубам перечислены. На следующий год запланировано 362 млн рублей. Это значительная сумма, и выделяться она будет строго по закону».

8. «Амкар» что-то ответил Глызину?

Спустя три дня на сайте «Амкара» вышло интервью с гендиректором клуба Игоря Резвухина. Есть ощущение, что эта публикация создавалась во многом с целью ответить министру спорта Пермского края.

«Есть масса аргументов в пользу того, что в нашей стране большой спорт без помощи государства просто не выживет. Нельзя вместе с водой выплеснуть ребёнка. Недавно даже Сергей Галицкий – создатель лучшего в стране частного футбольного клуба – говорил в интервью о том, что роль государства в жизни большого спорта должна быть по-прежнему ощутимой. В других регионах это понимают и находят возможности помогать спортивным клубам. Везде это происходит по-разному, но такого отношения местных властей, как сейчас в Перми к «Амкару», нет почти нигде. […] Министр спорта Глызин говорит о том, что все были предупреждены заранее, но это не так. Ещё в июле нам подтвердили сохранение финансирования на будущий год, иначе мы бы не стали продлевать контракты с лидерами команды и с тренерами, у которых была масса других предложений. Да и вообще – нельзя же взять и в одночасье принять односторонне решение, что теперь мы будем играть по другим правилам. Сначала нужно создать какой-то переходный период, в котором чётко обозначить, как и за счёт чего клубы будут уходить от всесторонней помощи администрации региона».

9. Когда наступит день Х для «Амкара»?

Как и всегда в таких случаях, судьба команды определяется в кабинетах. По нашей информации, встреча между президентом клуба Геннадием Шиловым и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым должна состояться на этой неделе. Кстати, если забить в поисковике четыре слова «Амкар губернатор встреча Шилов», то первым делом вылезет новость за 11 января 2011 года с таким заголовком: «Ситуация в «Амкаре». Шилов ждёт встречи с губернатором»

То есть спустя почти семь лет ничего не изменилось. Это одновременно и грустно, и радостно. Почему грустно – понятно. А радостно от того, что если раньше справлялись с долгами, то, дай бог, и сейчас получится.