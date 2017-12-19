15 самых высокооплачиваемых тренеров мира

«Ман Сити» предложил Гвардиоле новый контракт с зарплатой 20 млн фунтов стерлингов в год. А сколько сейчас получают топ-тренеры?

Пеп клонировал «Барсу»? Можно ли играть ещё лучше, чем «Сити» По многим параметрам «Манчестер Сити» сегодня №1 в Европе. Но ещё не по всем.

15. Рафаэль Бенитес, 4 млн фунтов стерлингов

Испанский тренер зарабатывает в «Ньюкасле» сумму, равную приблизительно 4,5 млн евро в год. По неофициальной информации, столько же получает и Роберто Манчини в «Зените». Бенитес принял вылетавших из АПЛ «сорок» весной 2016-го, после чего за сезон вернул их в элиту. На данный момент «Ньюкасл» занимает 18-е место в чемпионате Англии, находясь в зоне вылета. Бенитес ждёт усиления состава.

14. Унаи Эмери, 5 млн евро

Бывший наставник «Спартака» второй сезон работает в «ПСЖ» за зарплату в 5 млн евро в год. У Эмери непростая задача: справляться с более высокооплачиваемыми звёздами команды, включая Неймара. Пока в Лиге 1 и Лиге чемпионов всё идёт по плану. Однако позиции Эмери не так уж и крепки. Если «ПСЖ» вылетит в 1/8 финала от «Реала», «тренеришке» укажут на дверь.

13. Диего Симеоне, 6 млн евро

Симеоне не единожды мог уйти из «Атлетико» в другие клубы на большие деньги. Тем не менее аргентинец продолжает трудиться в дорогой сердцу команде. Тем более и боссы «матрасников» неплохо платят. В Испании сообщали, что после продления контракта с клубом ему гарантировали 6 млн евро в год. Если в Примере «Атлетико» борется за лидерство, то из Лиги чемпионов уже вылетел.

Диего Симеоне давно «сидит» в «Атлетико». Хотя уже много раз мог уйти из клуба. Фото: Reuters

12. Маурисио Почеттино, 5,46 млн фунтов стерлингов

Ещё один аргентинец в этом рейтинге – коуч «Тоттенхэма». Полтора года назад Почеттино подписал новый контракт со «шпорами» и теперь зарабатывает около 6,1 млн евро. Неплохо для специалиста, пока не выигрывавшего трофеев в карьере. В чемпионате Англии «Тоттенхэм» на данный момент лишь седьмой, зато вышел с первого места из сложной группы Лиги чемпионов.

11. Рональд Куман, 6 млн фунтов стерлингов

Голландца уже уволили из «Эвертона», но деньги на карточку, должно быть, приходят регулярно. С Куманом расторгли контракт, по которому он зарабатывал около 6,8 млн евро за сезон. С таким «золотым парашютом» можно не спешить искать работу. По мнению Кумана, главная причина его неудачи заключается в том, что клуб не купил Оливье Жиру на замену Ромелу Лукаку.

10. Антонио Конте, 6,5 млн фунтов стерлингов

Минувшим летом итальянец подписал новый контракт с «Челси». Роман Абрамович поспешил отблагодарить Конте, сделавшего лондонскую команду чемпионом Англии. Согласно этому договору тренер зарабатывает примерно 7,3 млн евро в год. Может, мало добавили, поэтому «Челси» сейчас занимает только третье место? Впрочем, в Лиге чемпионов команда Конте решила задачу выхода из очень тяжёлой группы.

9. Юрген Клопп, 7 млн фунтов стерлингов

Вряд ли Клоппу обещали по 1 млн фунтов стерлингов за каждый гол в ворота «Спартака» на «Энфилде», но в его биографии есть и такая счастливая семёрка. В пересчёте на евро выходит примерно 7,9 млн в год. «Ливерпуль» с Клоппом радует сумасшедшим футболом и занимает в АПЛ четвёртое место, дающее право и в следующем сезоне порезвиться в Лиге чемпионов.

8. Зинедин Зидан, 8 млн евро

Тренер, дважды подряд выигравший ЛЧ, не входит даже в пятёрку самых высокооплачиваемых! Более того, только в конце лета 2017-го руководство «Реала» предложило Зидану новое соглашение, по которому его зарплата была увеличена почти вдвое. Говорят, Зизу поставил подпись, не раздумывая и не торгуясь. Деньги, конечно, не расслабили Зидана, но «Реал» сбавил – отстаёт от «Барсы» на 11 очков в Примере.

7. Арсен Венгер, 8 млн фунтов стерлингов

Многие болельщики «канониров» хотели отставки Венгера, но дуайен тренерского цеха не просто сохранил место в лондонском клубе, а продлил контракт на более чем солидных условиях – около 9 млн евро в год. Француз не стал чувствовать себя менее комфортно в «Арсенале». Правда, прогресса в игре команды не наблюдается. Хотя «Арсенал» не играет в ЛЧ, он занимает лишь пятое место в чемпионате Англии.

Болельщики «Арсенала» хотят отставки Венгера, а он продлевает контракт на улучшенных условиях. Фото: Reuters

6. Фабио Капелло, 10 млн евро

Дон Фабио взял творческую паузу после работы со сборной России. Казалось, она может обернуться завершением тренерской карьеры. Но тут из Китая пришло предложение, от которого, как всегда, невозможно было отказаться. «Цзянсу Сунин» приготовил контракт на полтора года с зарплатой в 10 млн евро в год. После 12 туров команда шла на 15-м месте, в зоне вылета, а закончила чемпионат на 12-м месте.

5. Андре Виллаш-Боаш, 12 млн евро

Три недели назад у бывшего главного тренера «Зенита» завершился контракт с «Шанхай СИПГ». АВБ заработал 12 млн евро за год работы в Китае и вроде как сам отказался продлевать соглашение. Португалец даже при помощи Халка не смог выиграть китайскую Суперлигу, финишировав с «Шанхай СИПГ» на втором месте и уступил в финале Кубка страны, а в азиатской ЛЧ выбыл на стадии полуфинала.

4. Карло Анчелотти, 15 млн евро

Анчелотти тоже сегодня сидит без работы и получает деньги за увольнение. «Бавария» взяла на себя серьёзные обязательства при подписании контракта с итальянцем. Впрочем, до этого Анчелотти стал вторым тренером в истории, который трижды выиграл ЛЧ, так что свои 15 млн евро в год заслужил. Однако в «Баварии» его тренерские методы подвергли сомнениям. В футболе свою состоятельность надо доказывать каждый день.

3. Жозе Моуринью, 15 млн фунтов стерлингов

Португалец готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед», если клуб повысит ему зарплату. Разумное требование Особенного. Всё-таки жизнь в Англии – штука дорогая, да и неудобно зарабатывать меньше Гвардиолы. Сейчас, по данным британских СМИ, Моуринью имеет около 17 млн евро в год. АПЛ вряд ли удастся выиграть, хоть «МЮ» и идёт вторым, а на Лигу чемпионов можно замахнуться.

Жозе Моуринью стыдно зарабатывать меньше, чем Гвардиола Фото: Reuters

2. Хосеп Гвардиола, 15,3 млн фунта стерлингов

По действующему контракту Гвардиола зарабатывает около 17,3 млн евро. «Манчестер Сити» настолько здорово выступает в АПЛ и в Лиге чемпионов, что боссы клуба готовы предложить каталонцу новое четырёхлетнее соглашение с зарплатой 20 млн фунтов стерлингов в год (примерно 22,6 млн евро). Если ничто не помешает, Гвардиола вскоре станет самым высокооплачиваемым тренером мира.

1. Марчелло Липпи, 20 млн евро

Пока же лидерство удерживает легендарный Липпи, выигрывавший Лигу чемпионов с «Ювентусом» и чемпионат мира со сборной Италии. В Китае он тоже много чего завоевал с «Гуанчжоу Эвергранд», поэтому неудивительно, что в октябре 2016-го ему предложили сборную страны. Сделав «первым номером» среди тренеров – 20 млн евро в год! Без Липпи китайцы взяли очко в четырёх матчах, а с ним – 11 очков в шести. Чуть-чуть не хватило, чтобы попасть на ЧМ-2018. Надо было раньше звать итальянского волшебника.