Гвардиола растит нового топ-тренера. Он может возглавить «Арсенал»

Вы должны помнить Микеля Артету. Во второй половине 2000-х, пока все хвалили Хаби Алонсо и Сеска Фабрегаса за их чуткое видение поля, Артета оставался в тени, хотя его «Эвертон» стабильно добивался сильных результатов. Мозг Микеля был на уровне, сопоставимом с уровнем Алонсо, но с лондонским «Арсеналом» у Артеты получилось половинчато – после трёх классных сезонов его выкосили регулярные неприятные травмы (в сезоне-2014/15 испанец получил пять повреждений). Ещё за год до финиша карьеры Микель заявил, что хочет стать тренером, а потом в АПЛ приехал Хосеп Гвардиола. Артета был нужен испанцу в штабе «Сити», а теперь его видят полноценным главным в других клубах. В октябре Микеля связывали с «Эвертоном», сейчас – с «Арсеналом».

Знакомство с Гвардиолой

Пеп Гвардиола играл за «Барселону», когда Микель Артета пытался пробиться в основу сине-гранатовых. Артету считали менее талантливым, чем Хави и Иньеста, Гвардиола ещё не укатил в итальянскую «Брешию», так что Пеп фактически вытеснил Микеля из основы «Барселоны». Правда, Артете это даже пошло на пользу. Он укатил в «Пари Сен-Жермен», к Жану Фернандесу, Джей Джею Окоче и Роналдиньо. «Фернандес почти заставил меня играть ближе к атаке, чаще работать с мячом. Изначально я приходил опорником, как Макелеле. Но Фернандес доверил мне мяч», – вспоминал Артета.

Когда Гвардиола получил работу в «Манчестер Сити», ему понадобился помощник с сильным пониманием футбола, знающий кухню Премьер-лиги. Так в «Сити» оказался Артета. «Он – один из лучших полузащитников и знает английский футбол. Знает, что такое Boxing Day», – рассказывал Гвардиола, когда только переехал в Манчестер. Сам же Артета загорелся возможностью поучиться у Пепа.

Насколько Артета знает, как распределять силы в самый интенсивный отрезок сезона, мы увидим уже на днях. Но Гвардиоле он уже помог взломать АПЛ. Прошлой осенью Пеп удивлялся английскому стилю и матчам, где из 9 голов 8 забивается со стандартов. Сейчас Гвардиола спокойно реагирует на такие вещи.

Стиль работы

В британском издании FourFourTwo есть рубрика, где игроки и тренеры рассказывают о методиках, тренировках и своих секретах. Артета попал в рубрику с тремя упражнениями, и все из них рассчитаны на работу над комбинационным футболом, что объясняет его стиль.

Упражнение 1 – тренировка мозга, направленная на быстроту принятия решений. Её Артета перетащил из «Барселоны».

Суть такая: тренер А (на картинке выше) делает пас налево или направо, на одного из игроков. Он должен посмотреть на одного из тренеров, В или С, отдать пас обратно, выкрикнуть, сколько пальцев он показывает, снова получить мяч и пробить по маленьким пустым воротам. Их может блокировать один из тренеров, двигающийся рядом с воротами и создающий имитацию условий игры. И так несколько раз.

Упражнение 2 – отработка ударов по воротам. Вратарь бросает мяч на игрока в полукруг перед штрафной, и игрок должен пробить, не покидая полукруг. Высота и скорость броска голкипера регулярно меняются. Если мяч покидает полукруг – он возвращается вратарю. «Это имитирует сценарий матча, когда мяч падает на подбор перед штрафной – у вас нет большого времени и пространства, чтобы закончить момент», – говорит Артета.

Упражнение 3 – отработка контроля мяча. Расставляются конусы 10 на 10 метров, образуется квадрат, в котором игрок А пасует на игрока В, игрок С – на игрока D, а затем следует движение мяча в квадрате по часовой стрелке. Делать можно всего два касания – одно на приём, второе на передачу. Важно правильно управлять телом, уходя от конусов и резко разворачиваясь с мячом.

Все методики Артеты направлены на контроль мяча, более умный подход к футболу – все фишки, важные для «Барселоны», «Арсенала» и нынешнего «Манчестер Сити». Артета и сейчас участвует в упражнениях на контроль и быстрое принятие решений – на тренировках «Сити» он часто играет в рондо (в нашем понимании это «игра в собачку», где двое пытаются отнять мяч на ограниченном пространстве при активной перепасовке). На сборах «Сити» полтора года назад Артета откровенно хихикал над Джо Хартом, когда вратаря, плохо играющего ногами, загнали в отбор на 23 касания подряд. Харт запыхался и устал, а камера поймала довольную ухмылку Микеля. Он тоже быстро понял, что игра Харта ногами – не его конёк.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Man City.

А в октябре Серхио Агуэро отомстил Артете – отправил его отбирать мяч и прокинул мяч тренеру между ног. Кун побежал праздновать за пределы поля, а стоявший рядом Гвардиола в шутливом ужасе схватился за голову.

Влияние на «Манчестер Сити»

Лучший бомбардир «Сити» в текущем сезоне – не Агуэро или Габи Жезус, а Рахим Стерлинг. Он проводит много времени в тренажёрке, делает акцент на скорости и ускорении, параллельно усваивает слова Гвардиолы на тренировках (летом Пеп часто ему объяснял детали во время процесса), но главным двигателем прогресса Гвардиола называет именно Артету. «Микель уже много-много часов отработал со Стерлингом после тренировок, меняя его работу в штрафной. Он работает над контролем ситуации в последний момент, правильным движением в последних трёх-четырёх метрах перед воротами», – отмечает Пеп.

Стерлинг забил уже 15 мячей во всех турнирах, 14 из них – из штрафной площадки, и очень часто Рахим оказывается свободным в центре штрафной или во вратарской, когда внимание стянуто на других игроков. Он очень правильно выбирает позицию: пересмотрите гол «Наполи» в домашнем матче и поймёте. Вдобавок Стерлинг научился сам создавать себе пространство и врываться в него. «Фейеноорду» он забил именно так.

Уроки Артеты по поиску пространства не прошли даром.

Почему «Арсенал»

Причины на поверхности. Во-первых, Микель Артета поварился в АПЛ как игрок и тренер, к тому же не чужой человек для «Арсенала» – если клубу нужна преемственность поколений, вариант подходящий. Во-вторых, Артета сохранит стиль и игровой рисунок «Арсенала» на поле. Его упражнения, методики и тактические мысли говорят о том, что Микель хочет играть в быстрый, резкий контроль мяча, как нынешний «Арсенал».

Отсутствие опыта – это не беда. Гвардиола, будучи только-только закончившим карьеру полузащитником, тоже поучился у гения, адаптировался к клубу и получил карт-бланш на работу с большой командой. К тому же фактор опыта в тренерской работе сильно переоценён — спросите у Доменико Тедеско или Юлиана Нагельсмана. Важны идеи, и они у Артеты есть.