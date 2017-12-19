Карпин в «Ростове»: что об этом нужно знать

Как «Ростов» лишился тренера
Летом Курбан Бердыев, который вывел «Ростов» в Лигу чемпионов и стал самым успешным тренером в истории клуба, вернулся в «Рубин». За ним стали уходить и футболисты: кто-то в Казань, кто-то в «Зенит» или «Локомотив». В общей сложности из Ростова уехали 15 игроков основного состава, а на их место пришло столько же новичков.
Ожидалось, что после Бердыева «Ростов» примет его помощник Дмитрий Кириченко, однако он получит лицензию PRO, позволяющую работать главным тренером в РФПЛ, только в декабре 2018-го. Так в ростовской команде оказался Леонид Кучук, работавший в России с «Салютом», «Кубанью» и «Локомотивом». Начало сезона опытному тренеру удалось — «Ростов» выдал серию из четырёх побед, а затем отобрал очки у «Краснодара» и «Зенита». Однако после этого ростовская команда не могла победить в течение трёх месяцев, и Кучук покинул клуб по обоюдному соглашению сторон. К последнему туру «Ростов» снова готовил Кириченко, который в итоге добился победы над «Уфой» — 1:0.
Кто ещё мог возглавить «Ростов»
Зимой «Ростов» рассматривал несколько вариантов на пост главного тренера. Помимо упоминавшегося выше Кириченко клуб рассматривал кандидатуры Леонида Слуцкого, Рашида Рахимова и Игоря Черевченко. Первого ростовские боссы высоко ценили за полученный опыт работы в Англии, второго — за умение работать в условиях ограниченных ресурсов, как это было в «Тереке» и «Амкаре», третьего — за успехи в «Локомотиве». Однако в итоге выбор пал на бывшего спартаковца Валерия Карпина.
Валерий Карпин в трёх предыдущих командах
|Клуб
|Годы работы
|Матчи
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Процент набранных очков
|Место команды перед уходом
|«Спартак»
|2009-2012
|121
|61
|27
|33
|50.41
|2
|«Спартак»
|2012-2014
|39
|19
|9
|11
|48.72
|3
|«Мальорка»
|2014-2015
|25
|7
|6
|12
|28
|15
|«Торпедо» Армавир
|2015-2016
|40
|11
|10
|19
|27.5
|18
|Всего
|2009-2016
|225
|98
|52
|75
|43.55
Какие ещё варианты были у Карпина
Последним футбольным клубом Валерия Карпина было «Торпедо» из Армавира. После этого он возглавил редакцию футбольных трансляций «Матча», которую покинул в июле в поисках тренерской работы. Последним вариантом для Карпина был «Иртыш» из казахстанской Премьер-лиги — в прошлый четверг тренер ездил в Павлодар на переговоры, однако к соглашению стороны не пришли. В итоге он принял предложение «Ростова», подписав контракт на 2,5 года.
Как связаны «Ростов» и «Спартак»
Кандидатура Валерия Карпина руководством «Ростова» выбрана не случайно. Бывшему спартаковцу наверняка будет проще работать с уже знакомыми футболистами. В нынешнем составе «Ростова» играют пятеро футболистов, знакомых тренеру по «Спартаку»: вратарь Сергей Песьяков, защитники Сергей Паршивлюк и Евгений Макеев, а также полузащитники Игорь Киреев и Александр Зуев. Кстати, у капитана команды Александра Гацкана тоже спартаковское прошлое, однако Карпина-тренера он в 2004 году ещё не застал.
Кроме того, по информации «Чемпионата», в тренерский штаб Карпина может войти его бывший помощник по тактике в «Спартаке», «Мальорке» и «Армавире» испанец Хуан Хосе Вила.
Что говорит Карпин
«Это клуб с амбициозным руководством, которое заботится о клубе и делает всё, чтобы сохранить футбольные традиции в Ростове. В команде собраны качественные футболисты, с которыми нам по силам решать поставленные перед нами задачи. Со многими футболистами я знаком, многие знают мои требования. Нам предстоит много работы, так как впереди тяжёлые десять матчей, в которых мы должны будем показать всё, на что способны», — заявил Карпин.