Вопрос дня. Валера – верим?

Валерий Карпин назначен главным тренером «Ростова». Получится у него в новом клубе или нет, рассуждают эксперты и читатели.

Слухов о том, кто станет главным тренером «Ростова», было немало: говорили, что среди кандидатов есть Леонид Слуцкий и Рашид Рахимов. Но 19 декабря интриге пришёл конец – клуб официально объявил о назначении на этот пост Валерия Карпина. Получится ли у него в «Ростове» — предполагают эксперты и читатели.

Карпин в «Ростове»: что об этом нужно знать Главное о возвращении Валерия Карпина на тренерскую работу.

Арташес Арутюнянц, президент «Ростова»:

— Валерий Георгиевич Карпин – опытный, харизматичный тренер с серьёзным тренерским штабом, который хочет добиться результата с «Ростовом». Мы желаем ему удачи и будущих побед.

Валерий Клеймёнов, тренер вратарей, бывший ассистент Карпина в «Спартаке»:

— Валера вполне созрел для хорошей работы и больших дел. Стоит учитывать, что в «Ростове» много спартаковцев, с которыми он работал. В этой связи у него всё должно получиться. Человек он эмоциональный, всегда работал на пределе. От себя пожелаю ему здоровья и всего лучшего — и спортивных, и семейных успехов.

Дмитрий Черышев, бывший тренер «Севильи»:

— Валере в «Ростове» только удачи. Это тяжёлый труд, поэтому пожелаю ему терпения и самое главное – как можно больше положительных эмоций и результатов. У Валерки всё получится! Он целеустремлённый парень, я его хорошо знаю, он всегда добивается того, чего хочет. Я очень рад за него и от всей души поздравляю его с назначением. Ребята, которые уже работали под руководством Карпина, знают его требования — им будет проще адаптироваться, быстрее даже. Когда есть взаимопонимание – значительно проще выполнять свою работу. У них обязательно всё получится.

Максим Деменко, бывший полузащитник «Ростова»:

— Мне кажется, что у Карпина получится в «Ростове». Команда сильная, но нуждается в усилении. Всё будет зависеть от того, какие футболисты будут приобретены. А вот в следующем году Карпин сможет и на первую тройку замахнуться. Но это при условии, что в команду придут нужные Карпину игроки. Вообще, я верю в Валерия Карпина в «Ростове». Пожелаю ему удачи и побед.

Андрей Пятницкий, бывший полузащитник «Спартака»:

— Я уверен, что у него всё получится. У него большой опыт работы с командами Премьер-Лиги, он достаточно хорошо знает состав участников РФПЛ и подкован теоретически. Карпин понимает структуру команд, играющих в Премьер-Лиге, и то, как они играют.

Куда зовут Карпина. Всё, что нужно знать об «Иртыше» Зачем Валерию Георгиевичу знать основы пожарной безопасности?

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»:

— Станет ли наш чемпионат интереснее с возвращением Карпина? А что он сделал такого, чтобы так и было? Ха-ха-ха. Это смешно! Понимаю, если бы вернулся Романцев или приехали Неймар, Суарес и Месси. А так убрали одного, поставили другого — разницы никакой нет. Кто-то говорит: «Валера, верим»? А у нас что, болеет кто-то? Вылечить надо? Глупости какие-то.

Взгляд изнутри

Сергей Паршивлюк, защитник «Ростова»:

— Рад, что наступила ясность. Сложно, когда нет понимания, кто будет главным тренером. И, конечно, очень рад за Валерия Георгиевича. Хорошо знаю его требования, знаю, какой он специалист. Уверен, с ним всё будет хорошо у команды. С огромным оптимизмом смотрю в будущее. Самое сильное качество Карпина то, что он 24 часа живёт футболом. Валерий Георгиевич сделает всё, чтобы стиль команды «Ростов» был узнаваемым, а болельщики заполнили наш новый стадион. Думаю, всем понравится игра, которую он поставит команде.

Что сказал сам Карпин?

Валерий Карпин, главный тренер «Ростова»:

— Я очень рад приступить к работе в «Ростове». Это клуб с амбициозным руководством, которое заботится о клубе и делает всё, чтобы сохранить футбольные традиции в городе. В команде собраны качественные футболисты, с которыми нам по силам решать поставленные перед нами задачи. Со многими игроками я знаком, многие знают мои требования. Нам предстоит много работы, так как впереди тяжёлые 10 матчей, в которых мы должны будем показать всё, на что способны.

Мнение читателей

bmw-motorrad:

— Бабах!!! Валера снова в деле!

rotor-rus:

— Это даже не бомба, это атомная боеголовка.

berezkin58:

— Валера Карпин, наверное, лучшая кандидатура из сегодняшнего рынка свободных тренеров России. Хочу пожелать ему удачи в работе с этой непростой командой, у которой своеобразный характер!

saver16bit:

— Я ждал 1,5 года момента, когда снова смогу сказать эти слова, но теперь скажу их сейчас: ВАЛЕРА, ВЕРИМ!

arskaverin:

— Сказать, что я в шоке, — ничего не сказать! И рад, и боязно.

worjas:

— Очень круто, Валера возвращается в РФПЛ.