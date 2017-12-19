Как футболисты «Зенита» проводят отпуск

Игроки «Зенита» вряд ли могут быть довольны первой частью сезона. После мощного начала, когда все отдавали питерцам золото, сине-бело-голубые отстали уже на восемь очков от «Локомотива». Но зимняя пауза позволяет перезарядить батарейки и вернуться в сезон с новыми силами. Посмотрим, как отдыхают зенитовцы.

Главной звездой зимнего отдыха пока стал Александр Кокорин. Умение громко заявлять о себе не только на футбольном поле у него никуда не пропал. Вот и сейчас на свадьбе своего друга Алана Чочиева Кокорин хорошо провёл время, пострелял в воздух и сфотографировался на фоне красивейших мест. А чем ещё заниматься в отпуске?

У Юрия Жиркова всё куда спокойнее. Защитник проводит время с женой. Например, ходит на церемонию вручения музыкальных премий в Кремль.

Паредес отвёз семью в «Диснейленд». Помимо аттракционов аргентинец наслаждается великолепными видами вместе с детьми.

Ещё один аргентинец «Зенита» Матиас Краневиттер предпочитает отдыхать от футбола с помощью другого вида спорта. Гольфа.

Себастьян Дриусси позирует для фотографов и радует подписчиков своими тату.

Защитник питерцев Дмитрий Богаев расслабляется с возлюбленной. Умеют футболисты выбирать места для отдыха.

Артём Дзюба никаких фотографий из отпуска не выкладывал, но спасибо Дмитрию Тарасову. Теперь мы знаем, что на Мальдивах собралась сборная России. Интересно, там Артём забил больше, чем за «Зенит»?