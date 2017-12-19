10 дорогих трансферов лета, которые разочаровали осенью

Тектонический сдвиг Неймара в «ПСЖ» — самый главный трансфер лета. Но и помимо него было много крупных переходов. Некоторые из них пока разочаровывают – или по крайней мере не оправдывают всех ожиданий. Речь только о футболистах, которые не убедили новых тренеров своей игрой. В список не попали Усман Дембеле и Бенжамен Менди – футболисты, которые не играют из-за травм, а не потому что не вписались в новые команды.

10. Далберт: 20 млн евро, «Интер»

24-летний защитник стал одним из открытий прошлого сезона во Франции. Надёжный и быстрый, он закрывал бровку в «Ницце», которая неожиданно пробилась в еврокубки. Летом к нему проявляли интерес несколько команд, включая «Ювентус». Но выиграл гонку «Интер», который заплатил за защитника 20 млн евро, хотя считал каждую копейку. Логичное приобретение: у миланцев на левом фланге защиты уже несколько лет безальтернативно лучшим является японец Юто Нагатомо. При всём уважении к трудолюбивому японцу, его незаменимость – не комплимент «Интеру». Казалось, что Далберт закроет позицию на годы, но он внезапно проиграл Нагатомо конкуренцию. Всего три матча в основе – а когда не может играть японец, его подменяет хронически травмированный воспитанник Давиде Сантон. Возможно, Далберт просто не успел адаптироваться, но пока его переход – явная неудача скаутов.

9. Дэви Классен: 27 млн евро, «Эвертон»

Лидер и капитан «Аякса» в «Эвертоне» вообще не проходит в состав, а в редкие моменты, когда появляется, место в центре полузащиты ему не гарантировано. Он сыграл в трёх матчах АПЛ, трёх матчах Лиги Европы и в кубке – и успел поменять четыре позиции, включая оба фланга атаки. Ставить хорошего атакующего полузащитника на фланги – странное решение. И возникает всё больше вопросов по его трансферу. Вернее, всего один вопрос: зачем он был нужен? В «Эвертоне» в центре полузащиты голландцу места нет, качественным футболистом просто затыкают дыры в составе.

8. Кейта Бальде: 30 млн евро, «Монако»

Летом «Монако» потерял четырёх системообразующих игроков. И не пожалел денег, чтобы их заменить. В центр вместо Бакайоко пришёл Юри Тилеманс, а в атаку вместо Бернарду Силвы и Килиана Мбаппе – Стеван Йоветич и Кейта Бальде. Причём, если Йоветич обошёлся всего в 11 млн евро, то Бальде – в серьёзные для клуба 30. Разочаровывают пока оба.

Сенегалец с ходу получил место в основе, но у него свой темп игры, который не совпадает с командным. Бальде невовремя идёт в обыгрыш, тормозит атаки и мало обостряет. В итоге, несмотря на попытки заменить Мбаппе и Силву, с их уходом атака «Монако» стала предсказуемой: ждать гола можно от Фалькао и… всё.

Команды, которые нас разочаровали в начале сезона Теперь у клубов из Мадрида есть что-то общее.

7. Данило: 30 млн евро, «Манчестер Сити»

Если тебе на фланге обороны предпочитают Фабиана Делфа – значит у тебя проблемы. Летом Данило рассказывал, что мечтает играть у Хосепа Гвардиолы и что выбор между «Челси» и «Ман Сити» был очень лёгким. Сейчас он говорит, что скучает по «Реалу». Да и в «Челси», кажется, игровой практики у него было бы намного больше. В АПЛ он проиграл конкуренцию Делфу, а в Лиге чемпионов стал выходить в основе, когда «Сити» гарантировал выход в плей-офф. По крайней мере, сейчас он подменяет и Делфа, и Кайла Уокера.

6. Дэнни Дринкуотер: 38 млн евро, «Челси»

Незаменимый герой чемпионского «Лестера» при Клаудио Раньери и один из основных участников спасения в прошлом сезоне пошёл по тропе, проложенной Н’Голо Канте – но пришёл куда-то не туда. В «Челси» он с ходу стал запасным, потом получил травму, потом вызвал небольшой скандал вокруг сборной, а после восстановления от травмы опять почти не выходит. Учитывая, что и Тьемуэ Бакайоко играет нестабильно, это тем более странно. В 18 турах Дринкуотер сыграл все 90 минут всего один раз.

5. Андре Силва: 38 млн евро, «Милан»

Летом «Порту» нужно было быстро закрыть дефицит бюджета, чтобы избежать санкций ФФП. Клуб пожертвовал Андре Силвой – форвардом, который стал открытием прошлого сезона. У Силвы была отличная пресса, а у «Порту» — отличная репутация конвейера талантов, поэтому тот факт, что форвард забил в чемпионате Португалии не так уж много – 16 голов, – как-то замялся. Хотя на фоне результативности Джексона Мартинеса, Халка и Фалькао Силва заметно теряется. «Милан» купил его за 38 млн евро, и к середине декабря форвард не забил ни одного гола в чемпионате.

За все неудачи Андре Силва отомстил «Аустрии» в Лиге Европы: хет-трик в гостевом матче и дубль в домашнем. Но этого как-то мало. Нельзя сказать, что Силва не включён в игру «Милана»: он встречается с мячом намного чаще того же Николы Калинича, неплохо играет в подыгрыше. Но редко бьёт по воротам и не компенсирует это последним пасом. И не покидает ощущение, что вместо Силвы, Калинича (а может, и Бонуччи) стоило купить одного действительно дорогого форварда.

4. Федерико Бернардески: 40 млн евро, «Ювентус»

За два года в «Фиорентине» талантливый итальянец поиграл на обоих флангах атаки, но лучше всего выглядел в роли атакующего полузащитника. В «Ювентусе» он не играет нигде. В его продуктивности не получится сомневаться: в 93 официальных матчах за флорентийцев он набрал 46 голов и голевых передач. Казалось, Федерико перерос команду – а тут как раз появился «Ювентус» с хорошим предложением. Массимилиано Аллегри за лето серьёзно обновил состав, и Бернардески виделся одним из лидеров нового «Ювентуса», но вместо этого сел в глубочайший запас. За 17 туров в Серии А он провёл на поле 300 минут, в Лиге чемпионов выходил только раз. За это немногое время Бернардески успел забить три гола и сделать две голевые передачи. Может, проблема всё-таки не в нём, а в Аллегри? Но футболисту от этого не легче.

3. Леонардо Бонуччи: 42 млн евро, «Милан»

Беда Бонуччи не в том, что он как-то особенно плохо играет. Всё немного сложнее. Его трансфер сломал конструкцию, которую строил в «Милане» Винченцо Монтелла. Ради Бонуччи он ввёл схему с тремя центральными защитниками, хотя всё лето состав усиливали под 4-3-3. В итоге получилась команда с вялой, безыдейной полузащитой, которая способна только медленно катать мяч поперёк поля и пасовать на фланги под прессингом. Ну а Бонуччи так и не доказал, что концепцию развития «Милана» стоило менять из-за него. По количеству оборонительных действий он не входит в топ-5 «Милана», как лидер раздевалки вызывает вопросы. Команда безвольно реагирует на неудачи, чем вывела из себя Дженнаро Гаттузо, который попытался подать в отставку через три недели после назначения.

Вы все пожалеете. Что скрыто в трансфере лучшего защитника мира Леонардо Бонуччи вот-вот сменит «Ювентус» на «Милан», и пока ситуация такова, что от трансфера могут проиграть вообще все.

2. Гилфи Сигурдссон: «Эвертон», 50 млн евро

Катастрофа «Эвертона» — не вина одного конкретного игрока, даже если его купили за рекордную для клуба сумму. Проблема Гилфи в другом. В «Суонси» в последние два сезона его голы и передачи помогли команде заработать 15 и 18 очков. В «Эвертоне» он потерялся. Одна из причин – позиция на фланге, куда Сигурдссона упорно ставил Роналд Куман. Его влияние на игру снизилось – а зачем нужен геймченджер за 50 млн, если он не влияет на игру? Возможно, с приходом Сэма Эллардайса перелом уже произошёл. В последнем туре «Эвертон» добыл волевую победу, а тренер после матча хвалил исландца и назвал его гол удивительным.

1. Бернарду Силва: 50 млн евро, «Манчестер Сити»

Один из лидеров сенсационного «Монако» стоил «Сити» огромных денег. Но в атакующей группе, которая состоит из Кевина Де Брёйне, Давида Сильвы, Рахима Стерлинга, Лероя Зане и Габриэла Жезуса ему просто нет места. Бернарду может закрыть любой фланг, хотя в «Монако» в основном играл на правом. В Манчестере, где совершенно другая структура атаки, он формально конкурирует со Стерлингом и Зане, но по факту выходит, куда придётся. В том числе в центр полузащиты. Он всего четыре раза выходил в АПЛ с первых минут. Ну, по крайней мере Силва обеспечивает Гвардиоле глубину состава. Дорогую и качественную глубину.