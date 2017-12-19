— Самолёт с Фалькао приближается к ВПП аэропорта Ростова.

Кокорин в Северной Осетии на свадьбе друга стрелял из пистолета в воздух
diman19801980:
— Кокорин в Северной Осетии на свадьбе друга стрелял из пистолета в воздух, но не попал :)
p-p:
— Видимо, в воздух стрелять он потренировался в Грозном, кстати, неплохо так получилось!
Uncle_Fedor:
— Коко, жалко, не в ЦСКА играет. Так бы из наградного палил)))
traur43:
— Зарплата позволяет из «Тополя-М» поздравить.
wilt:
— ЧМ-2018. Матч Россия — Уругвай. Кокорин выходит один на один!.. И в упор расстреливает вратаря. Гол! Вот так осетинские футбольные традиции помогают нашей сборной впервые в истории выйти из группы!
Кокорину грозит штраф от 40 до 50 тыс. рублей с конфискацией оружия
boomman:
— Зазеркалье: русские палят из стволов в воздух на свадьбе у кавказцев.
Аленичев: мне очень помог багаж Тихонова
dzyubasbezhal:
— Так это багаж Тихонова сделал «Спартак» чемпионом? Тайна шестнадцатилетия раскрыта!
andal:
— Там на антресолях еще багаж Бескова и чемоданчик Романцева завалялись.
Анюков получил предложения от двух клубов и намерен уйти из «Зенита»
lokodzhigurda:
— К Сёмину 100%. На правом фланге с Фарфаном такие барханы песка насыплют, ни один враг не пройдет.
«Спартак» не будет подписывать контракт с Нигматуллиным-младшим
gavrishevartem99:
— Значит, потом купим за миллионы))
Резвухин: «Амкар» любят в России, а дома к нам относятся так, будто мы тунеядцы
alex-rb:
— Согласен. «Амкар» — самая популярная команда России! Отточенная за много лет игра по системе 9+1, великолепное пластиковое поле, что ещё нужно болельщику, чтобы любить «Амкар»?
Н. Измайлов: Каррера назвал имена игроков, которых хотел бы видеть в «Спартаке»
chumak84:
— Лишь бы не получилось, как часто бывает: Каррера назвал своих, а получит Петковичей).
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1300:
— Был «Халл» Слуцкого… Теперь «Пафос» Торбинского))))
almeyda666:
— Торбинский перешёл в оффшор.
Карпин прибыл в Павлодар для встречи с руководством области
Карпин стал главным тренером «Ростова», подписав контракт на 2,5 года
lafey:
— Карпин: результат не обещаю, но хайпа будет море!
fatu:
— Самолёт с Фалькао приближается к ВПП аэропорта Ростова.