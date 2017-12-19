— Самолёт с Фалькао приближается к ВПП аэропорта Ростова.

Идеальное оружие для Кокорина, пафос в карьере Торбинского и хайп от Карпина — в лучших комментариях читателей.

Кокорин в Северной Осетии на свадьбе друга стрелял из пистолета в воздух

diman19801980:

— Кокорин в Северной Осетии на свадьбе друга стрелял из пистолета в воздух, но не попал :)

p-p:

— Видимо, в воздух стрелять он потренировался в Грозном, кстати, неплохо так получилось!

Uncle_Fedor:

— Коко, жалко, не в ЦСКА играет. Так бы из наградного палил)))

traur43:

— Зарплата позволяет из «Тополя-М» поздравить.

wilt:

— ЧМ-2018. Матч Россия — Уругвай. Кокорин выходит один на один!.. И в упор расстреливает вратаря. Гол! Вот так осетинские футбольные традиции помогают нашей сборной впервые в истории выйти из группы!

Кокорину грозит штраф от 40 до 50 тыс. рублей с конфискацией оружия

boomman:

— Зазеркалье: русские палят из стволов в воздух на свадьбе у кавказцев.

Аленичев: мне очень помог багаж Тихонова

dzyubasbezhal:

— Так это багаж Тихонова сделал «Спартак» чемпионом? Тайна шестнадцатилетия раскрыта!

andal:

— Там на антресолях еще багаж Бескова и чемоданчик Романцева завалялись.

Анюков получил предложения от двух клубов и намерен уйти из «Зенита»

lokodzhigurda:

— К Сёмину 100%. На правом фланге с Фарфаном такие барханы песка насыплют, ни один враг не пройдет.

«Спартак» не будет подписывать контракт с Нигматуллиным-младшим

gavrishevartem99:

— Значит, потом купим за миллионы))

Резвухин: «Амкар» любят в России, а дома к нам относятся так, будто мы тунеядцы

alex-rb:

— Согласен. «Амкар» — самая популярная команда России! Отточенная за много лет игра по системе 9+1, великолепное пластиковое поле, что ещё нужно болельщику, чтобы любить «Амкар»?

Н. Измайлов: Каррера назвал имена игроков, которых хотел бы видеть в «Спартаке»

chumak84:

— Лишь бы не получилось, как часто бывает: Каррера назвал своих, а получит Петковичей).

Торбинский подписал контракт с кипрским клубом «Пафос»

1300:

— Был «Халл» Слуцкого… Теперь «Пафос» Торбинского))))

almeyda666:

— Торбинский перешёл в оффшор.

Карпин прибыл в Павлодар для встречи с руководством области

Карпин стал главным тренером «Ростова», подписав контракт на 2,5 года

lafey:

— Карпин: результат не обещаю, но хайпа будет море!

fatu:

— Самолёт с Фалькао приближается к ВПП аэропорта Ростова.