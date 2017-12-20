«Брайтон» запал на Зе Луиша

«Брайтон» улучшит предложение по Зе Луишу

«Брайтон энд Хоув Альбион» планирует сделать «Спартаку» новое предложение о трансфере нападающего красно-белых Зе Луиша, утверждает The Sun.

Британский клуб недавно предлагал за 26-летнего форварда чуть более € 5 млн, но спартаковское руководство не устроила данная сумма. Тем не менее главный тренер «Брайтона» Крис Хьютон не теряет надежд укрепить атаку команды футболистом из Кабо-Верде.

В текущем сезоне «чайки» забили только 14 голов в 18 матчах, и им необходим новый нападающий. Зе Луиш провёл в нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги 10 матчей, забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи.

Карпин стал главным тренером «Ростова», подписав контракт на 2,5 года

Главным тренером «Ростова» стал бывший наставник «Спартака», «Мальорки» и армавирского «Торпедо» Валерий Карпин. По информации «Чемпионата», специалист заключил с ростовской командой соглашение на 2,5 года.

Ранее в отставку с поста главного тренера «Ростова» подал Леонид Кучук, который работал с донской командой с июня 2017 года.

После 20 туров «Ростов», набрав 25 очков, занимает в турнирной таблице российской футбольной Премьер-Лиги 10-е место. 3 марта в 21-м туре ростовский клуб на выезде сыграет с «Краснодаром».

Вопрос дня. Валера – верим? Валерий Карпин назначен главным тренером «Ростова». Получится у него в новом клубе или нет, рассуждают эксперты и читатели.

Р. Билялетдинов дал предварительное согласие возглавить «СКА-Хабаровск»



Российский специалист Ринат Билялетдинов ведёт переговоры о назначении на пост главного тренера «СКА-Хабаровск».

По словам 60-летнего специалиста, последним местом работы которого был «Рубин», он дал предварительное согласие возглавить хабаровскую команду, но окончательного решения пока нет.

«Пару дней назад появился вариант со „СКА-Хабаровском“, предлагают возглавить. Пока вели переговоры по телефону. Предварительно я дал своё согласие, осталось только согласовать детали. Проблема в том, что я сейчас в Германии и буду тут почти до Нового года. Будем пока решать дистанционно, а потом полечу туда, куда скажут. В Москву или Хабаровск, или уже на сборы к команде. Повторюсь, что окончательного решения нет, но своё согласие я дал», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

После 20 матчей «СКА-Хабаровск» под руководством Алексея Поддубского располагается на последней строчке в таблице.

«Спартак» возобновил интерес к нападающему «Торино» Ньянгу

Нападающий «Торино» М’Байе Ньянг вновь интересен «Спартаку». Красно-белые пытались заполучить 23-летнего футболиста прошлым летом, но переход так и не состоялся. Тогда сообщалось, что москвичи предложили «Милану» за игрока € 23 млн. В итоге Ньянг перешёл в «Торино» на правах аренды. При этом у туринцев есть право выкупа сенегальца за € 12 млн.

Toro.it сообщает, что в «Торино» не очень довольны формой футболиста и могут с ним расстаться. Агент Мино Райола, представляющий интересы Ньянга, уже думает о будущем своего клиента, а одним из вариантов может стать «Спартак», который возобновил интерес к игроку.

В текущем сезоне М’Байе Ньянг принял участие в 15 официальных матчах за «Торино», забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

10 трансферных слухов РФПЛ: Эменике в ЦСКА, Твумаси в «Спартаке» Первая часть сезона только закончилась, а новости о зимних трансферах российских топ-клубов уже заполняют инфопространство.

«Спартак» направит обращение в Минспорта для рассмотрения реформ РФПЛ

Заместитель председателя совета директоров столичного «Спартака» Наиль Измайлов сообщил, что клуб скоро направит письма в РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ для рассмотрения предложений реформирования российского футбола. Ранее председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун выступил с идеей сократить количество клубов в РФПЛ и проводить турнир по новой формуле.

«Сейчас мы готовим письма во все лиги — РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ, направляем обращение в Минспорта и надеемся, что на ближайшем исполкоме все наши предложения будут рассмотрены.

Здесь преследуются сразу несколько целей, ведь предложенные реформы точечно направлены на улучшение тех или иных составляющих игры. Но выделю главные приоритеты: это повышение качества самого футбола и рост зрительского интереса к матчам внутреннего чемпионата. Для этого и было выдвинуто предложение о сокращении участников чемпионата страны до 14 команд. Таким образом, зрители получат возможность воочию наблюдать за игрой на комфортабельных, безопасных аренах, к тому же повысится и качество телевизионной картинки, что, по нашему мнению, скажется на общем росте интереса к РФПЛ», — цитирует Измайлова RT на русском.

Лебеденко и Ребко покинули «Арарат»

Полузащитник Алексей Ребко и нападающий Игорь Лебеденко покинули «Арарат». Об этом сообщается на официальной странице московского клуба во «ВКонтакте». Оба футболиста расторгли контракты с московским «Араратом» по обоюдному согласию.

«Руководство футбольного клуба «Арарат» благодарит опытных мастеров за их роль и неоценимый вклад в развитие команды, достижение великолепных спортивных результатов и опыт, переданный молодым футболистам», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Игорь Лебеденко провёл в первенстве ПФЛ 17 матчей, в которых отметился 5 голами и 4 голевыми передачами. На счету Алексея Ребко два гола и три голевых паса в 13 встречах чемпионата.

Гаджиев: зимой какие-либо покупки в «Амкаре» исключены

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил, что на фоне тяжёлого финансового положения пермского клуба в зимнее трансферное окно команда точно не будет приобретать новых футболистов.

«Команду же просто так распустить нельзя, надо нести ответственность за контракты. Россияне ещё куда ни шло, а легионеры ведь обратятся в УЕФА. Какие-либо покупки зимой исключены, но «Амкар» практически никого не покупал. Платили, может быть, за 5% игроков, которые пришли в команду, но это были несущественные деньги даже в рамках ФНЛ. «Амкар» денег на трансферы почти не тратил. Клуб тратит только на зарплаты.

Нужно укрепиться, взять игроков группы атаки, но делать этого нельзя. Речь идёт не о сумме трансфера, а о том, что надо платить зарплаты. Мы никогда не тратили деньги на просмотр футболистов в матчах, разве что могли съездить на игру ФНЛ. В основном мы приглашали игроков на сборы. Это была единственная статья расходов, чтобы посмотреть на игру и на характер футболистов", — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.