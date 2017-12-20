10 трансферных слухов Европы: Мхитарян не нужен «МЮ», Салах уходит в «Реал»

Иногда кажется, что отец Неймара создаёт больше инфоповодов, чем сам Неймар. По слухам на прошлой неделе он съездил в Испанию и провёл переговоры с руководством мадридского «Реала». Судя по всему, бразильский нападающий несчастлив в Париже и хочет вернуться в Испанию. Рекордную сделку в € 250 млн мадридцы вряд ли провернут зимой, зато летом «ПСЖ» может лишиться своего главного лидера. Тем интереснее матч 1/8 Лиги чемпионов, в котором сойдутся главные команды Мадрида и Парижа.

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Мохаммед Салах («Ливерпуль» → «Реал»)

Ещё один возможный новичок «Реала», наряду с Неймаром и Фёдором Смоловым, — египтянин из «Ливерпуля». Салах — однозначно лучший трансфер менеджмента скаузеров со времён покупки Луиса Суареса. Сейчас Мо — главный бомбардир АПЛ и лидер сборной Египта, которая будет сражаться с нашей командой в группе чемпионата мира. И пока непонятно, в качестве игрока какой команды он приедет в Россию через полгода.

«Он летит, как скорый поезд Москва – Питер». Главный в сборной Египта 6 декабря Мохамед Салах сыграет в Лиге чемпионов против «Спартака», а через полгода – против сборной России на чемпионате мира.

Если Салаха в Ливерпуле, по крайней мере пока, всё устраивает, то Эмре Джан своим положением недоволен. Немецкий полузащитник не хочет подписывать новый контракт, зная об интересе к нему со стороны «Ювентуса». По словам самого Джана, «это не вопрос денег». Уже через полгода он может стать свободным агентом, но уже сейчас, по слухам, подписал с туринским клубом пятилетний контракт.

Пепу Гвардиоле мало рекордной серии в АПЛ — зимой он намерен ещё больше усилить свою команду. По мнению каталонца, «Манчестер Сити» нужен как минимум один центральный защитник. Кандидатов двое — Иньиго Мартинес из «Реала Сосьедад» и Вирджил ван Дейк из «Саутгемптона». Первый дешевле, но могут возникнуть проблемы с адаптацией в Англии. За второго же шейхам придётся конкурировать с «Ливерпулем», который пытался купить голландца ещё летом.

Жозе Моуринью с лёгкостью может игнорировать любого футболиста своей команды, если тот ему не нравится. Например, в «Челси» таким был Хуан Мата. В «МЮ» им стал лучший футболист Армении. На одной из пресс-конференций португалец в открытую заявил, что Мхитарян может покинуть Манчестер уже зимой «за хорошую цену». СМИ полагают, что у игрока два варианта — «Интер» Спаллетти или возвращение в «Боруссию».

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Вторым футболистом «МЮ» на выход стал Люк Шоу, который так и не смог оправиться от тяжёлой травмы. На замену англичанину Моуринью хочет купить Алекса Сандро из «Ювентуса». Бразилец отказался продлевать контракт с туринцами, вероятно, желая уехать из Италии в статусе чемпиона. Причём «Ман Юнайтед» готов заплатить за защитника аж £ 60 млн.

За последнюю неделю в Испании возобновились разговоры о трансфере лидера «Атлетико» в «Барсу». Дело в том, что президент каталонцев Хосеп Бартомеу встретился с семьёй Гризманна. Кстати, делами футболиста занимается его сестра. В ответ менеджеры «Атлетико» подали жалобу на клуб-конкурент якобы из-за нарушений правил, регламентирующих переговоры. В «Барсе» всё отрицают, хотя всё больше источников говорят, что рано или поздно Гризманн переедет именно в столицу Каталонии.

Хавьер Маскерано («Барселона» → «Хэбей Чайна Форчун»)

А вот аргентинский защитник потерял желание играть в «Барселоне». Просто надоело. Маскерано отверг все предложения каталонцев о новых контрактах и решил резко сменить обстановку. Хорошо, что всегда есть чемпионат Китая, в котором футболисту предложили в три раза большую зарплату, чем он получает сейчас. Ожидается, что трансфер в клуб с экзотическим названием «Хэбей Чайна Форчун» будет оформлен уже в ближайшие дни, а «Барса» получит за аргентинца от € 6 до 10 млн.

За полтора года нигерийцу надоело сидеть на скамейке «Лестера», так что уже зимой можно ждать трансфер. В ЦСКА, к сожалению для «армейских» болельщиков, Муса вряд ли вернётся, зато может перейти в «Сток Сити» на правах аренды. Этой команде как раз нужен нападающий, чтобы спастись от вылета из АПЛ.

Ещё один бывший футболист РФПЛ тоже сидит на лавке английского клуба и почти не получает игрового времени. Вот только конкуренты у Зинченко в «Ман Сити» намного серьёзнее, чем у Мусы в «Лестере». В Италии говорят, что украинским полузащитником интересуется «Наполи» — один из нынешних лидеров Серии А. Трансферу или аренде может помешать только личное желание Гвардиолы оставить Зинченко в команде.