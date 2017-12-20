«Да пошёл ты!». «Локо» хочет бразильца, показавшего средний палец партнёру?

Задание на зиму. Кого нужно купить «Локомотиву» Сложная задача – доукомплектовать один из самых сильных составов в Премьер-Лиге.

«Локомотив» лидирует в РФПЛ с отрывом в восемь очков, но всё равно хочет усилить состав в зимнее трансферное окно. Бразильские журналисты утверждают, что представители «железнодорожников» контактировали с «Фламенго» по поводу трансфера Фелипе Визеу. Эта информация – повод познакомиться с 20-летним нападающим, который уже наделал шуму на родине.

Фелипе Визеу

Родился 12 марта 1997 года в городе Трес-Риос штат Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Рост – 184 см.

Амплуа: нападающий.

Воспитанник клубов «Америка Минейро» (2011-2012), «Фламенго» (2013-2016).

С 2016 года выступает за «Фламенго» на профессиональном уровне. В Серии А сыграл 33 матча и забил 7 голов.

Достижения: победитель чемпионата штата Рио-де-Жанейро (2017), лучший бомбардир Южноамериканского кубка (2017).

Ровно месяц назад «Фламенго» играл домашний матч 36-го тура бразильской Серии А с «Коринтианс». По ходу встречи у Фелипе Визеу возник конфликт с одноклубником – 31-летним защитником Родолфо, ранее выступавшим в Европе за «Бешикташ». Партнёры по команде едва не подрались прямо на футбольном поле. Родолфо боднул молодого нападающего, тот ответил, но заведённых игроков успели разнять другие футболисты красно-чёрных. Конфликт получил продолжение в компенсированное время первого тайма. Фелипе Визеу забил третий гол в ворота будущего чемпиона, сделав счёт 3:0, после чего пробежался по полю с вытянутой рукой и поднятым средним пальцем. Этот жест предназначался Родолфо. Интересно, что судья даже не показал Фелипе Визеу жёлтую карточку, видимо, просто не поверив своим глазам.

Видео конфликта в YouTube.

В такой ситуации можно было ждать, что кого-то из них после перерыва вынесут из раздевалки. Однако продолжения истории не последовало. После матча горячие парни подошли к журналистам и объяснили своё поведение. «На поле мы очень нервничали. Хотим для фанатов «Фламенго» только хорошего, а у команды был не лучший момент. Разбирали наши ошибки на поле, поэтому в конце концов поссорились. Но ничего страшного. Мы не можем всё время жать друг другу руки, иногда три очка достаются и такой ценой. Главное, что одержана самая важная победа», – пояснил Родолфо.

Фелипе Визеу тоже остыл и поспешил извиниться: «Мы не сдержались. Но то, что случилось, уже забыто. Поговорили в раздевалке. Вообще-то, я всегда прошу совета у Родолфо и благодарю его за поддержку на поле. Я учусь, и это нормально».

Одно из прозвищ 20-летнего бразильца — Плохой Мальчик. Вот только Юрий Сёмин, как, наверное, никто из российских тренеров умеет работать и с плохими мальчиками, и с очень плохими. Главное, чтобы игрок был хороший, полезный для команды. Фелипе Визеу как раз из таких. Это очень интересный, одарённый нападающий, за которого, по данным бразильских СМИ, «железнодорожникам» придётся побороться с «Наполи».

Transfermarkt оценивает на сегодняшний день потенциального новичка «Локомотива» в сумму около 1 млн евро, тем не менее понятно, что «Фламенго» планирует заработать на нём 10-15 млн.

У Фелипе Визеу было не самое простое детство. В интервью для VAVEL Brasil нападающий рассказал, что он вместе со старшим братом жил на ферме и им приходилось каждый день проезжать по 14 км на велосипеде, чтобы заниматься футболом. Иногда в их доме на ужин были только яйца и молоко. Ребятам приходилось подрабатывать на соседних фермах, за что они получали хлеб, колбасу и пару литров кока-колы. «Если сегодня на моём столе есть пеканья, я всякий раз благодарю бога за это», – признался бразилец. В 13 лет Фелипе Визеу обратил на себя внимание скаутов клуба «Америка Минейру» из Белу-Оризонти. Ещё через два года его пригласили во «Фламенго». На юношеском и молодёжном уровне нападающий выиграл с красно-чёрными целый ряд турниров, включая чемпионат Бразилии, на котором он показал себя весьма незаурядным бомбардиром. Перед ним открылись двери в большой футбол.

Фелипе Визеу дебютировал в Серии А в мае 2016-го. Он появился в стартовом составе в домашней встрече с «Шапекоенсе» и забил гол уже на 8-й минуте. Яркое начало помогло ему закрепиться в обойме первой команды «Фламенго». Всего в сезоне-2016 он принял участие в 15 матчах чемпионата Бразилии (в основе – 10) и забил пять голов. Помимо того, Фелипе Визеу заработал вызов в молодёжную сборную страны. Выходил на поле в товарищеских матчах с Англией, Уругваем и Чили, огорчив по разу уругвайцев и чилийцев. Впечатлённый игрой нападающего главный тренер олимпийской сборной Бразилии Рожерио Микале включил представителя «Фламенго» в список резервистов при подготовке к ОИ-2016. Это значит, что если бы травма в последний момент вывела из строя Неймара, Габриэла Жезуса, Луана или Габигола, в заявку попал бы Фелипе Визеу. Он был бы в числе самых юных игроков «селесао».

В 2017 году Фелипе Визеу сыграл за сборную Бразилии на чемпионате Южной Америки (U20), который проходил в Эквадоре. Правда, там бразильцы выступили неудачно – стали лишь пятыми. Но нападающий «Фламенго» стал одним из лучших снайперов турнира, забив четыре гола в ворота Эквадора, Парагвая, Венесуэлы и Аргентины.

В чемпионате Бразилии сезона-2017 у Фелипе Визеу 18 матчей (в основе – 8), два гола и одна голевая передача. Игрокам «Фламенго» удалось справиться с эмоциями и решить задачу на финише турнира — завоевать путёвку на групповой этап Кубка Либертадорес. Красно-чёрные заняли шестое место. Впрочем, для самого Фелипе Визеу удачнее сложился в нынешнем году Южноамериканский кубок. Нападающий стал автором пяти голов в восьми играх, причём каких голов – решающих в стадии плей-офф! Особенно ему удались полуфиналы с колумбийским «Хуниор». В первом матче в Рио-де-Жанейро на легендарной «Маракане» нападающий принёс победу «Фламенго», отличившись на 82-й минуте при счёте 1:1. Фелипе Визеу, находившийся в районе 11-метровой отметки, положил корпус и здорово пробил в касание после скидки от партнёра. В ответной встрече он оформил дубль, подарив команде путёвку в финал (2:0). Его первый гол получился ещё более классным. «Хуниор» как следует придавил «Фламенго» в начале второго тайма, но Фелипе Визеу сумел убежать от двух защитников, протащить мяч от центра поля к чужим воротам и переиграть голкипера.

Голы в YouTube.

Голы в YouTube.

В финале «Фламенго» был бит аргентинским «Индепендьенте». Зато после таких свершений голеадора на предыдущих стадиях турнира бразильский клуб имеет право выставлять за Фелипе Визеу высокую цену. Это достаточно высокий, физически сильный нападающий, обладающий голевым чутьём и поставленным ударом. Сам он называет своим кумиром детства Роналдо, однако признаётся, что по манере больше похож на другого известного форварда – перуанца Пауло Герреро. В 2017-м они вместе играли за «Фламенго».