«Левый» пенальти на 7-й добавленной минуте. В Кубке английской лиги весело

Пока большая часть Европы тихо готовится к Рождеству, в Англии шумно, со скандалами играют в футбол. Кубок английской лиги – не самый интересный турнир (наверное, он даже не в десятке), если только в нём не происходит чего-то необычного. Вчера был именно такой случай.

«Ман Сити» — это детский сад какой-то

«Манчестер Сити» играл с «Лестером». Хосеп Гвардиола ясно дал понять, как много для него значит этот турнир, выпустив вместе с Габриэлом Жезусом 10 резервистов. Наконец получил практику Бернарду Силва, поиграл Александр Зинченко, а ещё вышли на поле люди, чьи имена вам ничего не скажут. С «Лестером», командой Премьер-лиги, сыграли в общей сложности пять воспитанников «Сити». Лукас Нмеча, Тосин Адарабиойо, Фил Фоден, Браим Диас, Том Деле-Баширу. О степени узнаваемости этих имён говорит один из комментариев на Whoscored: что значат все эти необычные слова и почему они написаны на футболках? Браво, Хосеп.

У «Манчестер Сити» 20 побед в 22 матчах. Как Гвардиола это делает? Гол Стерлинга на 96-й минуте и 8 очков отрыва от второго места. Гвардиола опять попал в чемпионат одной команды.

Но матч интересен не этим. А странными решениями арбитра. Роберт Мэдли хорошо известен болельщикам «Сити»: это он удалил Кайла Уокера в первом тайме матча с «Эвертоном» в АПЛ, показав вторую жёлтую в безобидном эпизоде. К концу рыбки с «Лестером» Мэдли явно потерял контроль над игрой. Два грубых фола Жезуса, грубая игра Магуайра на Фодене и ещё пара эпизодов с намеренной грубостью прошли незамеченными. Но самые странные решения были ещё впереди.



После часа игры «Лестер» расчехлил главные пушки: Варди и Мареза. И прижал гостей: во втором тайме «Сити» не нанёс ни одного удара в створ ворот «лис». Но героем основного времени стал не один из них, а Демарай Грей. Который заработал очень и очень сомнительный пенальти на 97-й минуте. Да, кстати, судья добавил к основному времени матча восемь минут. Почему? Никто не понял. Варди забил пенальти и добавил всем ещё полчаса футбола.

В овертайме Браво пошёл обыгрывать Варди, попал в него и чуть не привёз гол: от ноги Варди мяч полетел рядом со штангой. Но в серии пенальти Клаудио реабилитировался: взял решающий пенальти от Мареза. Перед этим промахнулся Варди.

Необычное ощущение: «Лестер» не прошёл дальше из-за ударов Мареза и Варди. Ну а детский сад «Сити» (семь футболистов 21 года и младше, 17-летний Фоден в старте) попал в полуфинал. Полный видеообзор матча можно посмотреть по ссылке. И ещё один важный факт: Бернарду Силва отметил попадание в старт голом. Правда, он должен был забивать минимум два, но примерно с угла вратарской не попал в пустые ворота. Силве явно не хватает практики, но при Де Брёйне, Сильве, Зане и Стерлинге – куда его ставить?



После матча Гвардиола отпустил несколько комментариев в своём фирменном стиле. Корректно, но с двойным смыслом. Что выиграть четыре трофея нереально: «Этого не случится». И добавил: «Это был трудный матч, так что я сказал своим игрокам, что такую победу тоже нужно отпраздновать в раздевалке». На данный момент ни один представитель «Лестера» ещё не выразил возмущения и даже не пожаловался на слишком громкую музыку из гостевой раздевалки.

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Вино для Моуринью и сухой «Арсенал»

«Арсенал» с «Вест Хэмом» сыграли без скандалов, но тоже удивительный матч. Почему удивительный? Две команды, которые традиционно много позволяют у своих ворот и берут свои очки благодаря атаке, в сумме нанесли один удар в створ. Это достижение на счету Дэнни Уэлбека, и удар стал победным. В общем, вратари могли просто остаться дома.



Тренер «Бристоля» — клуба Чемпионшипа, который налетел на «Манчестер Юнайтед», — рассказал, как готовился к матчу. Аналитическая работа была огромной. «Мы провели исследование, – говорит Ли Джонсон, – и выяснили, какое именно вино нравится Жозе Моуринью. Оно прилетело из Португалии и стоило мне 450 фунтов. Пришлось разбить копилку дочери, чтобы позволить себе эту бутылку! Надеюсь, Моуринью выпьет со мной после матча». Жозе, не подведи.



Португалец пока ничего не обещает молодому тренеру «Бристоля». Зато обещает журналистам, что выпустит Генриха Мхитаряна. Было бы неплохо на него посмотреть.