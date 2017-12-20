Р. Билялетдинов: верю, что Хабаровск удержится в Премьер-Лиге

Накануне вечером Ринат Билялетдинов сообщил «Чемпионату», что дал согласие на работу в «СКА-Хабаровск», а уже сегодня утром по Москве клуб объявил о принципиальной договорённости с тренером. Несмотря на то что сейчас Билялетдинов находится в Германии, он согласился ответить на вопросы о новом для себя вызове. С командой новый наставник познакомится только в следующем году, но о городе и дальних перелётах знает не понаслышке.

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— «СКА-Хабаровск» объявил о принципиальной договорённости с вами. Принимаете поздравления?

— Да, но контракт подпишу по приезду из Германии, я сейчас тут по семейным обстоятельствам и пробуду до Нового года. Думаю, подписание состоится уже в январе.

— Дальние перелёты не пугают?

— Надо готовиться. Даже в 60 лет можно начать изучение дальневосточного региона. Интересно познакомиться с новым местом.



— До Хабаровска какие у вас были самые дальние перелёты?

— На Мальдивы, помню, летел часов 10. А самый дальний – 14 часов из Франкфурта в Мехико: с «молодёжкой» «Локомотива» добирались на турнир.



— Тяжело 14 часов в самолёте высидеть?

— Конечно, маршрут ещё непростой был. Мы облетали Гренландию и через Канаду и США подлетали к Мексике. Есть что вспомнить.



— К хабаровским холодам готовы?

— Я же не южный человек. Для меня снег – это нормально, в мороз много играл. В Тюмени однажды в «минус 30» вышли на поле. В 1983 или 1984 году в Хабаровске играл. Давно это было. Во Владивостоке был как тренер, в Хабаровске – как игрок.

— Какие воспоминания остались от города?

— Отличные, но смена поясов интересно влияла. Мы летели в Хабаровск из Алма-Аты, с пересадкой в Барнауле и Улан-Удэ. По прилёту в Хабаровск ребята путались. На выходе из самолёта сказали: сейчас восемь часов. Знать бы ещё, восемь вечера или утра!.. Не сразу сообразили.



— С командой вы ещё не познакомились, но игры «СКА-Хабаровск» в этом сезоне смотрели?

— Видел много матчей по телевизору и могу сказать, что в отдельных играх команда выглядела неплохо. Надеюсь, что ребята сохранят этот интерес к игре. Есть такое затасканное выражение – материал хороший.

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— Не пугает, что команда идёт на 16-м месте?

— У нас чемпионат такой, что все не могут быть на первом месте (смеётся). Если серьёзно, последнее место морально давит, но с этим ничего не поделать. Что нам теперь, руки опускать? Я так не думаю! Будем бороться, уверен, что и ребята настроены так же.



— Получится сохранить место в РФПЛ?

— Мы все всегда полны оптимизма, а я не отличаюсь от других. Не был бы уверен – не взялся бы за это дело.

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— Как дела у вашего сына Динияра?

— Честно скажу – давно не виделись. Он был на отдыхе, потом я улетел, и мы разминулись. Пока с ним не разговаривал, поэтому даже не знаю, какие у него варианты. Уверен, Динияр разберётся.

— Можем увидеть его в составе «СКА-Хабаровск»?

— Пока вы не спросили, даже не думал об этом. Я пока даже сам себя об этом не спрашивал. На данный момент это не актуально.



— А вы чем занимались после «Рубина»?

— Да много чем, без дела не сидел. В Латвии консультировал команду, индивидуально футболисты просили поработать, но это не люблю афишировать. Ребята просили помочь с восстановлением и набором кондиций.



Василий Уткин просил поприсутствовать с его командой, которая играет в чемпионате Москвы среди любителей. Но это уже не работа, а скорее моё желание, без материальной подоплёки. Мне было интересно посмотреть и отдохнуть душой. С прессой не забывал общаться, но это тоже на общественных началах.

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— Опыт, полученный в «Рубине», пригодится на новом месте?

— Любой человек анализирует свои поступки и своё прошлое. В спорте или в жизни – неважно. Нужно набираться опыта, использовать его в дальнейшем, а потом уже передавать его детям и внукам.



— У «Рубина» финансовые проблемы. Ходят слухи, что долги клуба составляют около 150 млн евро. При вас такое было?

— Со стороны сложно судить, что происходит в «Рубине». Специально ситуацию не отслеживал, не сидел на этой «радиоволне». Но я читаю новости. Проблемы в «Рубине» есть, а где их нет?



Работая в Казани, я понял, что такое финансовый фэйр-плей, как приобрести игрока, соответствовать требованиям УЕФА. Это непростая ситуация, но из неё можно найти выход. Мне это близко. Ведь ты начинаешь искать игроков не где-то за бугром, а в своей молодёжной команде. Нужно воспитывать футболистов, а иначе зачем работает академия?

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— Как настрой? Готовы к работе?

— Слава богу, на здоровье не жалуюсь. Сил хватит. Надо подпитываться от работы и команды. А проделанная работа всегда подкидывает дровишек в топку.