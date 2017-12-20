Красота дня. Жена Карима Бензема – Кора Готье

Нападающему «Реала» Кариму Бензема исполняется 30 лет. Можно по-разному относиться к этому игроку, но одного у него точно не отнять – не заметить его невозможно. Бензема не скандалист, но постоянно попадает в различные сомнительные истории. Карим точно не лучший форвард в мире, но уже почти восемь лет играет в основе «Реала». Он может промахнуться с двух метров по пустым воротам, а потом забить в падении пяткой такой мяч, что и сам Златан Ибрагимович позавидует. Кто же сегодня поздравит Бензема дома самой первой? Знакомьтесь — Кора Готье, жена французского форварда.

Ангелы и демоны Карима Бензема В день рождения нападающего разбираем его противоречивую биографию и пытаемся разобраться: чего в нем больше – плохого или хорошего?

Бензема несколько раз попадал в сексуальные скандалы. После первого – за секс с несовершеннолетней проституткой — его отлучили от сборной Франции на чемпионате мира в 2010 году.

Второй раз он был замешан в шантаже с эротическими видео бывшего полузащитника московского «Динамо» Вальбуэна. Это помешало ему сыграть на Евро-2016 дома.

Но сейчас всё изменилось. Бензема давно уже не появлялся в скандальных хрониках, и это однозначно можно связать с его женой – Корой Готье.

До этого Карим встречался с девушками довольной сомнительной репутации, но Кора остудила футболиста.

Наша героиня — французская модель и уроженка Мартиники. По слухам Бензема сразу влюбился в девушку и просто достал всех игроков «Реала» своими рассказами о ней.

Кора жила в Лондоне, но Карим перевёз её в свой особняк, а вскоре стало известно, что пара тайно обручилась.

Свадьба была настолько секретной, что нет ни одной фотографии молодожёнов. Кто присутствовал, где проходила – всё остаётся тайной.

Ну а весной этого года у Карима и Коры родился ребёнок. Сына Бензема назвал Ибрагимом. Форвард просто души в нём не чает.

Сейчас Карим и Кора ведут спокойную и тихую семейную жизнь. Наша героиня радуется роли молодой мамы, а кормилец продолжает трудиться на благо «Реала».

Пожелаем Бензема долгих лет жизни и больших футбольных побед. Ну а счастье, судя по всему, он уже нашёл в союзе с Корой.