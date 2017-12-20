Не стреляйте в футболиста — он стреляет как умеет. Ещё немного о Кокорине

Есть верная примета наступления антракта в чемпионате России по футболу — в скандальную историю попадает Александр Кокорин, за последние сутки вновь ставший главной звездой спортивного рунета. На сей раз нападающего «Зенита» и сборной России попрекают в том, что он выложил в социальные сети видео и фотографии, на которых запечатлено, как он стреляет в воздух из пистолета на свадьбе у своего друга в Северной Осетии. Ощущение – будто это преступление века.

Есть такая традиция…

Кокорина в очередной раз представляют изгоем футбольного общества, человеком, лишенным моральных принципов. А один его в некотором прошлом коллега, увидев фотографию, на которой Александр прикладывает дуло пистолета к своей голове, высказался совсем уж категорично: «Не стоит волноваться. Ведь в его голове мало что есть!» Ну а если вдуматься: что такого совершил Кокорин, чтобы его сейчас столь усердно поливать грязью?! Он просто погулял на свадьбе в Северной Осетии…

Не думаю, что Кокорину требуется адвокат. Легко очернить человека, тем более столь популярного. Давайте разбираться. Футболист «Зенита», находясь в отпуске, поехал в Северную Осетию на свадьбу к своему другу Алану Чочиеву, тоже футболисту, но чуть менее известному. Если вы хоть раз бывали на свадьбе в этой Северо-Кавказской республике, то наверняка видели то же самое, что на видео Кокорина — стрельбу из оружия. Может, даже не на свадьбе, а на дне рождения. Стрелять в воздух на празднике там — такая же традиция, как красть невесту. Да, эта традиция противозаконна. Она является административным правонарушением и карается штрафом в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Но ведь, согласитесь, слишком многое, что происходит на праздниках, является административным правонарушением. И пьяные оказываются в общественных местах, и шумят после 23.00, да много что происходит. По букве закона всех надо наказывать.

Как футболисты «Зенита» проводят отпуск Кокорин стреляет, Паредес в «Диснейленде», Жирков в Кремле, Краневиттер играет в гольф.

«Плохие» и «хорошие»

Не должен был Кокорин выкладывать фото с пистолетом в социальные сети? Спорный вопрос. Собственно, почему не должен? Он, в конце концов, не для своих критиков выкладывал, а для друзей. Нападающий «Зенита» ни в кого не стрелял, пьяным не выглядел, публично даже рюмку не пригубил.

Пусть это всё большинству и не понравилось. Мне вот не нравится другое — что в нашем футбольном обществе есть условно «хорошие» и условно «плохие». Да, у Кокорина есть некая «дурная репутация». Сейчас ему припомнили все мнимые и реальные грехи. И скандальную историю с шампанским в Монако, и выезд на встречку на «Бентли» в Москве… Но давайте будем объективны — в этом чемпионате России Кокорин был лучшим футболистом, а на сегодняшний день и лучшим бомбардиром. И он меньше всех игроков Премьер-Лиги заслуживает того, чтобы его сейчас прессовали «из любви к искусству».

Расскажу один очень показательный случай, не называя имя «героя». Не могу его назвать, поскольку обещал этого не делать. Относительно недавно очень известный футболист, выступающий за один из ведущих клубов российской Премьер-Лиги, попался пьяным за рулём. Что совсем не весело — это вам не свадьба. Тоже правонарушение, причём при определённых обстоятельствах оно может оказаться не административным, а уголовным. И что же? Конечно же, эту историю благополучно замяли. Никакого наказания, кроме внутриклубного штрафа, футболист не понёс. Более того, продолжит водить свою отнюдь не дешёвую машину. Такое невозможно ни в одной цивилизованной стране мира. Везде преступление подразумевает наказание. А у нас отмазывают и тех, кто пьяными за руль садятся, и тех, кто допинг применяет. И потом удивляются, почему подобные истории бесконечно повторяются. Этот футболист ведь как-нибудь ещё раз окажется на дороге в нетрезвом виде, даже не сомневайтесь…



Это не в оправдание Кокорина. В данном случае он не нуждается в оправдании. А скандальных и псевдоскандальных фотографий полно со всеми звёздами. Включая Лео Месси и Криштиану Роналду. Любите их за то, что они хорошо играют в футбол. На российском уровне Кокорин хорошо играет в футбол. Можете его не любить.