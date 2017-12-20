Разговоры о вечном. Как Юпп Хайнкес снова сделал «Баварию» лучше

Юпп Хайнкес решил наслаждаться старостью. Когда-то давно, после работы в «Реале», семья тренера приобрела симпатичную виллу в Испании, и там Юпп планировал остаться жить навсегда. Планы оказались нарушены: на родине опыт Хайнкеса оказался снова востребованным, и вот уже вилла в Испании сменилась превосходной фермой посреди небольшой деревни в 15 минутах езды от домашнего стадиона гладбахской «Боруссии».

Здесь, после великого требла 2013 года, Хайнкес обрёл спокойствие, но не успокоился. Ежедневно он отправлялся со своей овчаркой Кандо на прогулки, обустроил себе небольшую фитнес-комнату, где проводил по два часа дважды в неделю, постоянно плавал в бассейне под рок («Киту Ричардсу и Мику Джаггеру по 74. Они выглядят так, будто только вышли из могилы. Но они всё ещё невероятно профессиональны!») или джаз и порывался отобрать ножницы у нанимаемого садовника, чтобы постричь кусты. В небольшом декоративном пруду Хайнкесов живёт зеркальный карп — Юпп постоянно задумывается, как уберечь его от цапли, гнездо которой прячется в саду. После торжественного выхода Хайнкеса на пенсию в 2013-м команда преподнесла ему оригинальный подарок — карпа звали Филиппо, в честь капитана Лама. В ночь на 7 мая 2015 года, когда «Бавария» при Гвардиоле проиграла «Барселоне» 0:3, Филиппо умер. Юпп был в Испании, когда с этой новостью ему позвонил притесняемый садовник. Даже в преклонном возрасте Хайнкеса, потерявшего уже часть друзей, трогает смерть («Когда смотришь на число прожитых лет, глубоко вздыхаешь и думаешь, сколько же тебе осталось»), пусть даже речь идёт всего лишь о рыбе. Семья решила купить вместо Филиппо другого зеркального карпа.

Помимо приятных и неспешных занятий пенсионера Хайнкесу приходилось вспоминать о рутине старости — жена Юппа Ирис недавно перенесла операцию на колене и стала малоподвижной без костылей, регулярно на ферму тренера приезжал друг-терапевт, который следит за здоровьем семьи. Однако в 15:30 субботы все дела — приятные или нет — откладывались, потому что это время футбола в Германии. То же самое касалось лигочемпионских вечеров. На рубеже восьмого десятка Хайнкес открывал для себя футбол, как болельщик, и нашёл его, в целом, весьма приятным зрелищем.



У телевизора Юпп был и в вечер, когда «Бавария» играла во Франции с «ПСЖ». После этого матча стало понятно, что Карло Анчелотти не проживет больше в клубе и недели — разлад с игроками стал очевиден.

Старая школа рухнула. Что значит увольнение Карло Анчелотти Возможно, «Бавария» сделала лучше для себя. Но она точно сделала лучше для немецкого футбола.

Около восьми утра на ферме Хайнкесов раздался звонок. В это утро поход с собакой на прогулку был отложен.



«Он не сказал „Мы должны поговорить“. Он сказал: „Я хочу с тобой поговорить“. Поймите разницу», — подчёркивает Хайнкес. Звонившим оказался Ули Хёнесс — баварский император и человек, который по факту за спиной у Хайнкеса нашёл ему замену в лице Хосепа Гвардиолы по ходу легендарного сезона-2012/13. Юпп не помнил обиды или злости — он человек другого поколения. Сохраняя свои твёрдые и временами жёсткие принципы на протяжении жизни, он ощущал нечто другое по отношению к клубу — чувство долга. «Я, в конце концов, был обязан „Баварии“ своей международной карьерой. Если бы не Мюнхен, меня бы никогда не пригласили в Бильбао, а затем в „Реал“. В нашей профессии нельзя иметь короткую память», — говорит Хайнкес.

Но на тот ранний звонок Хёнесса он ответил моментально: «Нет, это невозможно!». «Моя жена была недавно прооперирована, я понимаю, что Кандо не вечен. Двенадцать лет — для немецкой овчарки это уже достойный возраст. Если у вас нет животных, вы не можете этого понять», — так рассуждал Юпп. Хёнесс приехал на ферму вместе с Карл-Хайнцем Румменигге на следующий день. Они долго говорили — Хёнесс, Румменигге, Хайнкес и Ирис. Юпп, всегда чётко формулировавший, что ему нравится, а что нет, взвешивал «за» и «против». Решения к моменту отъезда гостей он не принял, но Хёнесс знал, как повлиять на своего друга. Он пообещал, что устроит ассистентом Петера Херманна, давнего помощника Хайнкеса.

И Юпп сломался: «В октябре просто невозможно найти топ-тренера. Я обязан им. Я не могу сказать им „нет“, — так я сказал жене». Она отпустила его в Мюнхен, проводить дни на базе «Баварии», а ночи — без Ирис, любимой овчарки, кошки и сада.

Четвёртое пришествие: какой будет «Бавария» Хайнкеса И это не из области фантастики.

Задача в Мюнхене была сложной и простой одновременно. Сложной — потому что психологически «Бавария» была сильно истощена последними месяцами при Анчелотти. Простой — потому что применить надо было то, что Хайнкес умеет, возможно лучше всех тренеров в мире. Юпп комбинирует дисциплину («Я никогда её не требую — зачем, если игроки и так знают, что она при мне необходима») и сердечный подход к каждому футболисту, внимание к мелочам. Например, Хайнкес в целом не любит выносить на публику содержание своих бесед с игроками, но есть футболисты, с которыми это делать необходимо. Когда-то в «Байере» тренер заменил Артуро Видаля спустя полчаса после начала игры из-за того, что тот уже имел жёлтую карточку и завёлся. После замены Видаль взорвался. «Я возвращаюсь в Чили!» — заорал он Симону Рольфесу, когда увидел свой номер на табло резервного арбитра. Теперь Видаль снова работает у Хайнкеса и снова демонстрирует своё недовольство — как это было в Глазго, после замены в матче с «Селтиком». Хайнкес вновь вынес критику на публику — только это действует на горячую голову чилийского психа отрезвляюще.

Нельзя при этом говорить, что «Бавария» моментально вышла на космический уровень игры, это будет неправдой. В кубковом матче с Лейпцигом, который для Хайнкеса запомнится тем, что в первом тайме у него пошла кровь из носа, и до перерыва тренеру приходилось быть в окровавленной рубашке, его команду переигрывали до удаления Наби Кейта. Шестёрка игроков «РБ Лейпциг» легко замыкала со всех сторон любую попытку соперника продвинуть мяч через опорных — только игра в большинстве помогла тогда «Баварии». В матче с гладбахской «Боруссией» соперник воспользовался проблемами Мюнхена со взломом двуступенчатой обороны. «Мы проиграли игру в первом тайме. Мы выкладывались недостаточно и не попадали в ритм, давая сопернику играть в свой футбол», — качал Хайнкес головой после игры.

Но от тренера, которого зовут работать до лета, и неправильно требовать выдающегося футбола. Главное, зачем Юпп был нужен этой «Баварии» — дать игрокам сбросить напряжение. Йосуа Киммих был крайне недоволен тем, что при Анчелотти команда тренируется слишком мало, Кингсли Коман и Корентен Толиссо не развивались, снова стали показывать признаки старения Арьен Роббен и Франк Рибери. При Хайнкесе каждый из них стал чувствовать себя спокойнее. «Игроки нуждаются в лидерстве! Думаю, это одна из моих сильных сторон», — говорит Юпп. Так и есть: в больших командах футболистов уже не надо учить играть в футбол, но нужно постоянно исправлять их, показывать, что ты следишь за ними и знаешь, как нужно делать правильно.

После гола в Дортмунде Арьен Роббен обнимается с Робертом Левандовски. Ничего вроде бы особенного, если не знать, какие у этой пары жутких эгоцентриков натянутые отношения — такие празднования при Анчелотти были просто исключены. Теперь в «Баварии» каждый чувствует себя нужным — только с этим чувством Свен Ульрайх, оказавшийся напротив фанатской трибуны, которую благодарил большую часть карьеры, может взять пенальти на 95-й минуте матча в Штутгарте при счёте 1:0.

Безудержный перфекционист Юпп Хайнкес знает, когда всё закончится — оставаться в Мюнхене летом он точно не собирается. 30 июня он окончательно вернётся на свою ферму. «Я найду чем заняться. После осенней прогулки Кандо приходится вычёсывать по полчаса», — ворчит Хайнкес.



И добавляет: «Если у вас нет животных, вы не можете этого понять».