Томаш Росицки завершил карьеру. Главное — в обзоре дня

«СКА-Хабаровск»: новым главным тренером будет назначен Ринат Билялетдинов

Общее собрание членов «СКА-Хабаровск» и попечительский совет клуба приняли решение о кадровых перестановках в администрации клуба и футбольной команде. Новым главным тренером «СКА-Хабаровск» будет назначен Ринат Билялетдинов. С 60-летним специалистом достигнута принципиальная договорённость о заключении контракта.



Досрочно прекращены полномочия генерального директора Олега Флегонтова и спортивного директора Андрея Скорочкина, сообщает пресс-служба хабаровской команды.



Новым генеральным директором «СКА-Хабаровск» решением высшего руководства клуба назначен Алексей Кандалинцев, который занимал до этого должность начальника команды. Также было решено перевести на должность спортивного директора Алексея Поддубского, возглавлявшего команду с мая 2017 года.

Гендиректор «Амкара»: минспорта края будет помогать, но непонятно, как это будет

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о прошедшей встрече с министром спорта Пермского края Олегом Глызиным, на которой обсуждались финансовые проблемы пермского клуба.



«Сегодня состоялась встреча с министром спорта, обсудили проблемные вопросы и как мы можем выйти из сложившейся ситуации. Разговор состоялся, диалог есть. Будем работать совместно. Мы услышали, что министерство будет помогать. Пока непонятно, как всё это будет выглядеть. Но тем не менее намечены шаги по выходу из этой ситуации. Посмотрим, как дальше будет развиваться. Мы все здесь беспокоимся за футбол в Перми. Радует то, что диалог есть. Я очень сильно верю, что пермский футбол будет жить», — сказал Резвухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

«Вест Бромвич» и «Лестер» готовят «Локомотиву» предложения по покупке Кверквелии

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия может продолжить карьеру в чемпионате Англии. «Вест Бромвич Альбион» и «Лестер Сити» намерены сделать московскому клубу предложения по трансферу футболиста в январе, утверждает The Sun.



Оба клуба уверены в быстрой адаптации игрока в АПЛ из-за его самоотверженного стиля игры, а сам Кверквелия, по данным источника, стремится переехать в Англию.



«Локомотив» оценивает грузинского футболиста примерно в £ 18 млн (€ 20,35 млн) и будет стремиться удержать его, так как главный тренер Юрий Сёмин хочет сохранить нынешний состав. Контракт 25-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до 2021 года.

В Италии заподозрили судью в симпатиях к «Роме» и начали расследование

Итальянская федерация футбола начала расследование в отношении судьи Пьеро Джакомелли, который, как подозревается, опубликовал в социальной сети «Фейсбук» фотографию бывшего футболиста «Ромы» Франческо Тотти под фейковым именем Джек О'Мелли.



По правилам итальянской федерации, судьям разрешено иметь профили в социальных сетях, но запрещено обсуждать футбол в различных группах, форумах или блогах. Фанаты «Лацио» нашли старое фото, опубликованное Джакомелли в социальной сети, на котором он был запечатлён вместе с экс-капитаном «Ромы». Болельщики «бьянкочелести» призвали расследовать этот факт.



После публикации этой фотографии Джакомелли заподозрили в симпатиях к «Роме» на фоне того, что арбитр попал под критику после работы на матче 16-го тура Серии А с участием «Лацио» — принципиального соперника «Ромы». Во встрече «Лацио» и «Торино» (1:3) Джакомелли в конце первого тайма удалил форварда римлян Чиро Иммобиле.

Росицки объявил о завершении карьеры игрока

Бывший полузащитник пражской «Спарты», дортмундской «Боруссии», лондонского «Арсенала» и сборной Чехии Томаш Росицки после 19-летней карьеры принял решение повесить бутсы на гвоздь. Об этом сообщает The Sun. 37-летний чех выступил на пресс-конференции, в ходе которой объявил о своём решении.



«Я знал, что однажды этот день настанет. К матчам стало готовиться всё труднее. Мысленно понимаю, что хочу играть, но моё тело говорит об обратном. У меня была отличная футбольная карьера. Я люблю футбол и безусловно пережил бы это снова», — сказал Росицки.



На протяжении карьеры Томаш Росицки принял участие в 474 официальных матчах на клубном уровне, забил 58 голов и отдал 70 результативных передач. На его счету 105 матчей за сборную Чехии и 23 гола.