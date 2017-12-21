«Наши фанаты – конченые придурки». Теневой герой Бундеслиги

Строителю гладбахской «Боруссии» Максу Эберлю всего 44, но если изучать его мировоззрение, взгляд на футбол и технический прогресс, можно разглядеть в нём динозавра. Его бесят соцсети и их влияние на взгляды людей. Раньше трава была зеленее, а тренеров увольняли на следующий день после игры – теперь тренера готовы убирать через пять минут после начала игры, а с 6-й минуты собирают армию фанатов, отправляющих коуча в отставку. «Мне не хватает прямолинейности. В соцсетях вы можете скрываться за анонимностью и делать что хотите. А я хочу смотреть собеседнику в глаза и общаться напрямую», – говорит Эберль.

Он не берёт трубку после 22:00, считая это вмешательством в личную жизнь, а сыну запрещал заводить страничку в «Фейсбуке», пока учителя не стали присылать через соцсеть домашнее задание. Макс запретил сыну пользоваться смартфоном, а сам купил мобильник только для звонков – вот всё его отношение к прогрессу.

Но за мировоззрением динозавра скрывается прогрессивный для Бундеслиги подход.

Умный скаутинг

Эберль вырастил в Мёнхенгладбахе готовый конвейер по продаже игроков. Марко Ройс стал первой ласточкой, потом уехали Данте, Джака, Дауд, лишь травмы помешали прыгнуть в топ-клуб Патрику Херрманну. Это уже визитная карточка клуба, по очкам выполняющего норму для путёвки в Лигу чемпионов. «Мы не просто хотим развивать молодёжь, мы хотим добиваться успеха с молодыми игроками», – Эберль просит различать подход. Мёнхенгладбах стал городом, где готовы обкатывать молодёжь и подводить к трансферу или возвращению в большой клуб. Андреас Кристенсен, ставший своим в «Челси», подтвердит.

При этом конкурировать с грандами в поиске молодёжи уже невозможно. Клубы вроде «Челси» и «Ювентуса» сметают всю возможную молодёжь и формируют громадную систему, из которой в основу пробьётся в лучшем случае один игрок за 3-4 сезона. «Бавария» тоже концентрируется на поиске сильной молодёжи. Из-за них перегревается рынок. «Теперь мы должны действовать раньше. Многообещающие таланты в 19-20 лет уже слишком дороги для нас. 17, 18 лет – магический предел», – говорит Эберль.

За прошлое лето гладбахская «Боруссия» нашла трёх «магических» игроков. Два из них уже адаптировались к основе – Рис Оксфорд, отпущенный в аренду из «Вест Хэма», стал резервной опцией и в оборону, и в полузащиту, а француз Микаэль Кюизанс, на которого уже облизывался «Манчестер Сити», ворвался в центр поля. Он удачно отыграл со «Штутгартом», Хеккингу оставалось только развести руками: «Если парень в 18 лет выходит и переворачивает ход матча, то оценить его игру по-другому нельзя». Под Оксфорда и Кюизанса Хеккинг даже адаптирует тактику – из-за них Гладбах ротировал 4-4-2 и 3-4-3 в матче с «Гамбургом».

Такой стиль работы обязательно влечёт риски. Можно найти талант там, где его нет, или столкнуться с тяжёлым переходом во взрослый футбол – как у защитника Дукуре, взятого у «ПСЖ» летом. Плюс Эберля в том, что на новичков он тратит копейки. Кюизанс перешёл в «Боруссию» за 250 тысяч евро, а теперь его трансферная цена поднимается с каждым матчем и уже заваливается за миллион. Такой конвейер и нужен Эберлю.

Умный подбор игроков

Весь календарный год на «Чемпионате» я старался нести Packing-статистику в массы (надеюсь, всё не зря), а летом 2016-го ей заболели в Германии. Штефан Райнартц, отец Packing, выступал на телевидении с данными по Евро-2016, предварительно обсчитал Бундеслигу и нашёл короля продвижения мяча – Ларса Штиндля. «Фактически Штиндль – выдающийся игрок во всех областях, который должен стоить очень дорого. Жаль, что его судьба складывается не так», – говорил Райнартц весной 2017-го. Даже маленькая выборка Кубка конфедераций говорила, насколько Штиндль хорош и в открываниях, и в придумке своих передач.

Пакман. В чём Самедов лучше Криштиану, а сборная России – худшая Самая интересная статистика Кубка конфедераций.

Ларс Штиндль ожидаемо оценил новую статистику, а его покупка – типичная для Гладбаха. Макс Эберль концентрируется на трансферах умных игроков, грамотно двигающих мяч и открывающихся так, чтобы обеспечивать это движение. Это одна из причин, почему Эберль сознательно отказывается от таранных форвардов – по большей части они хуже двигаются и чаще нуждаются в подпитке длинными передачами, от которых «Боруссия» сознательно уходит. Ну, ещё обжёгся на Люке де Йонге, что тоже важно. После его покупки Эберль называет идеального нападающего для Гладбаха «девять с половиной», и все игроки атаки в команде – Штиндль, Раффаэл и Торган Азар – соответствуют идеологии Макса и набивают мощную статистику.

Эберль никогда не говорил о влиянии продвинутой статистики на трансферную политику «Боруссии» – вы что, неправильно поймут же – но правильно комплектует команду не первый год. Когда Гладбах лихорадочно спасался от вылета в сезоне-2010/11, Эберль нашёл в «молодёжке» «Арсенала» Хаварда Нордтвейта – сейчас норвежец отвечает за продвижение мяча в тройке центральных защитников «Хоффенхайма», что уже знак качества. Потом приехал Джака, выросли Крамер и Дауд. Этим летом был куплен Маттиас Гинтер, ещё один полезный по продвинутой статистике игрок. Им «Хоффе» интересовался до покупки Нордтвейта, что тоже объясняет качество защитника. Добавьте сюда Марка-Андре тер Штегена: манера вратаря «Барселоны» агрессивно и рискованно пасовать ногами зарождалась как раз в Мёнхенгладбахе.

Гни свою линию. Почему ошибка тер Штегена – не повод для критики Марк-Андре тер Штеген совершил дикую ошибку и попал под огонь критики, но это обычное дело для вратаря, растущего на наших глазах.

Молодёжь Эберль подбирает по схожему принципу. Летом 2013-го на Telekom Cup впервые сверкнул Махмуд Дауд, и Эберль восхищался в первую очередь его решениями на поле. Спустя четыре года на том же турнире «Боруссия» открыла Микаэля Кюизанса, и парень быстро собрал схожие отзывы. Хеккинг сказал, что Кюизанс играет, как 23-летний, Крамер сравнил его уверенность в себе со своей, и оба они выделяли как раз решения парня.

Трансферы Эберля объясняют стиль Гладбаха. Он хочет строить думающую команду, принимающую грамотные решения и сильную в продвижении мяча. Иногда ради циркуляции мяча можно простить даже плохую физическую форму и бездействие в прессинге. У Раффаэла бывают матчи, когда он выходит набитым бочонком и проделывает немного беговой работы, но своими шикарными решениями перекрывает весь негатив. А его движение, если понадобится, компенсирует Штиндль – король продвижения мяча.

Весной 2017-го Штефан Райнартц рассказал, что сотрудничает с гладбахской «Боруссией» и помогает ей в скаутинге. Кто бы сомневался, что Эберлю методика понравится.

Умный тренерский подход

Сейчас «Боруссию» тренирует человек, похожий на Макса Эберля своим мировоззрением. Дитер Хеккинг скептичен к трансферам, деньгам в футболе, современной спортивной журналистике – короче, ко всему, что окружает его работу. «Есть интернет-сайты, где анализируют игроков и матчи. Однажды я открыл разбор нашего матча и читал слова, расшифровку которых даже не знал», – открыто говорит Хеккинг. Цифры и статистика его мало интересуют. Да ладно цифры: немецкие журналисты поискали фотографии Хеккинга в альбомах наклеек Panini по Бундеслиге и заметили, что за 22 года у Дитера вообще не менялась причёска.

Хеккинг искренне не считает себя тренером старой школы, куда его записали в 53 года. Но чтобы считаться в Бундеслиге прогрессивным, нужно сразу декларировать мощные тактические идеи, внедрять в тренировки больше гаджетов и строить подготовку к матчу, как к космическому полёту. Хеккинга же быстро идентифицировали как динозавра – везде он подстраивался под игроков и делал прессинг менее интенсивным, чем в традиционной команде Бундеслиги. Когда Дитер принял «Боруссию», он первым делом перестроил команду на 4-4-2 – его быстро обвинили в плагиате идей Люсьена Фавра, и никого не смущало, что стиль тренеров совсем разный. Один размеренно ведёт развитие команды, второй выходит на каждый матч с расшатанной нервной системой и просит отставки после каждой неудачи.

Но Хеккинга записали в динозавры уже заранее.

При этом Хеккинг идеально подходил Гладбаху, потому что в предыдущих командах строил игру на таких же сильно продвигающих мяч полузащитниках. В «Нюрнберге» у Хеккинга была сильная пара опорников Экичи – Гюндоган: один прошёл школу «Баварии», другой поехал с Пепом Гвардиолой в «Манчестер Сити». В «Вольфсбурге» был метроном Макси Арнольд и более удачливый прототип Штиндля – игрок, одинаково сильный в развитии атак, в последнем пасе и в открываниях, что выражается в Packing-числах. Вы, наверное, поняли, что речь о Кевине Де Брёйне. Первым делом Дитер Хеккинг построил игру на Кристофе Крамере, и он при кажущемся небольшом влиянии на «Боруссию» стал лидером гладбахцев. Он подстраивается под игроков в выборе схемы, но стабильно строит команду на сильных качествах таких, как Крамер. И это работает уже в третий раз.

В главной роли. Как чемпион мира 2014 года вновь находит себя Ужасный 2016-й позади, и действующий автор самого невероятного автогола Кристоф Крамер с надеждой начинает новый год.

В лиге прессинга гладбахская «Боруссия» с Хеккингом действительно выглядит необычно. Если верить PPDA-метрикам прессинга, Гладбах – 14-й в Бундеслиге по интенсивности давления. Говорить при этом, что «Боруссия» плохо прессингует или работает без мяча, неверно – «Боруссия» просто использует другой стиль. В матчах против таких команд, как «Бавария», отход к подобному стилю неизбежен. А после перехвата Гладбах быстро распружинивается в атаку: вспышки гениальности посещают и Раффаэла, и Штиндля, и Азара, и тех самых полузащитников, на элитном уровне двигающих мяч.

«Боруссия» Хеккинга нужна, чтобы остудить истерию по отношению к притоку молодых тренеров. В Мёнхенгладбахе построили не самую зрелищную команду, но она здорово исполняет план и добивается результата при хорошем микроклимате внутри. Многие тренеры забывают, что именно эти вещи первостепенны.

Умные цели

За неделю до рождественских каникул Гладбах победил дома мюнхгаузенский «Гамбург», Раффаэл выдал новый матч на грани гениальности, но фанаты были недовольны и свистели «Боруссии» при 1:1. Эберль наехал на одну из мощнейших фанатских трибун Бундеслиги в ответ. Убегая в раздевалку после матча, Макс фыркнул «Эти люди – конченные придурки. Вот дерьмо», потом приложил свистунов в прессе. Спустя день Эберль чуть остыл и объяснил: дело в завышенных ожиданиях к Гладбаху. Да, давайте свистеть команде, привозившей в город «Барселону» и «Манчестер Сити» Гвардиолы.

Прошлый сезон Бундеслиги «Боруссия» закончила девятой, а на новый сезон Эберль поставил радужную задачу – финишировать выше 9-го места. Это не амбиции в духе полуживых клубов ФНЛ, а реальный взгляд на таблицу чемпионата: «В прошлом сезоне лишь 12 очков разделили «Кёльн» и «Вольфсбург», 5-ю и 16-ю команду Бундеслиги. Ожидаю, что теперь такой разрыв будет между 5-й и 18-й. «Штутгарт» и «Ганновер» – нетипичные «лифтёры», много тратит «Гамбург», укрепляется «Шальке»… Это будет сложный сезон для нас». Расчёты Эберля почти оправдались – в таблице Бундеслиги 13-очковый разрыв между 3-й и 17-й командами, и лишь «Кёльн» резко выпал из плотной массы из-за ошибок менеджмента.

Идентичность Гладбаха для Эберля важнее результатов. Он открыто декларирует нетипичные для современной Бундеслиги вещи. В лиге бешеного прессинга и бесконечных мощных атак Эберль до сих пор считает, что турниры выигрывает защита, а победа 1:0 важнее любого зрелища. Макс выделяет три команды с собственным неизменным стилем – свою, «Баварию» и Дортмунд – и наблюдает за отражением своих взглядов в таблице.

В плотной мясорубке «Боруссия» крутится шестой, но набрала столько же очков, сколько идущий третьим Дортмунд – 28. Хеккинг первым из тренеров Бундеслиги обыграл «Хоффенхайм» Нагельсманна в гостях, отправил в коматозное состояние «Баварию» после смены тренера и подвёл к основе такую важную для развития «Боруссии» молодёжь.

Два динозавра подняли «Боруссию» в топ в четвёртый раз за семь сезонов. Учитывая приземлённость взглядов Хеккинга и Эберля, это уже кажется маленьким чудом.