Где наши не пропадали. Российские легионеры в 2017 году

Открытие

Максим Максимов («Тракай» / «Вардар»)

Максим зелёным мальчишкой укатил из родного Воронежа в Литву почти пятилетку назад, но только в уходящем году напомнил о себе соотечественникам. В первую очередь, разумеется, обратили на себя внимание «континентальные» голы Максимова. «Тракай» ещё в начале августа вылетел из Лиги Европы, а российский форвард до сих пор входит в пятёрку лучших снайперов турнира. Перекочевав из Прибалтики в Македонию, 22-летний нападающий несколько сбавил обороты, но тут следует сделать скидку на адаптацию – к новой бытовой и состязательной среде, команде, партнёрам. Можно не сомневаться, что клубы РФПЛ уже взяли парня на заметку.

Разочарование

Во всех командах и у всех тренеров в Чехии исправно играл Караваев – пока на его жизненном пути не встретился синьор Страмаччони. У итальянца Вячеслав плотно присел на лавку. Чем новому Мистеру не угодил единственный русский подопечный, со стороны понять трудно. Но факт остаётся фактом: всего за несколько месяцев из лучшего игрока клуба по итогам прошлого сезона Караваев превратился в «лавочника». Возможно, просто не соответствует концепции Страмаччони. А Караваев уже не в том возрасте и статусе, чтобы отдыхать на «банке». Игрок его класса и потенциала без проблем трудоустроится в чемпионате России. Важно только сделать правильный выбор – с точки зрения развития карьеры.

Стабильность

Иван Злобин («Бенфика-Б»)

В России молодой вратарь играл от случая к случаю и был на грани ухода из футбола по состоянию здоровья. По счастью, португальские медики мрачных диагнозов российских коллег не подтвердили и дали Ивану добро на продолжение выступлений. На другом конце Европы карьера Злобина медленно, но верно, без резких подъёмов и падений идёт в гору. Во второй команде «Бенфики» россиянин уже безоговорочно первый номер – от начала до конца отыграл все 17 туров второго национального дивизиона. Даже если не получится пробиться в основу первой команды, перспективы воспитанника ЦСКА выглядят неплохо. Второй состав самого титулованного клуба Португалии – неплохой трамплин для следующего прыжка.

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Всплеск

Стамбул в чемпионате Турции представлен даже шире, нежели Москва – в РФПЛ. Из этой пятёрки клубов ближе всех нашему человеку должен быть «Фенербахче». Тут тебе и Вальбуэна, и Жулиано, и Нету – знакомые всё лица. Есть в распоряжении Айкута Коджамана и один российский «сборник». И не просто числится в заявке – играет заметную роль. За два предыдущих сезона Нойштедтер не забил ни гола, а тут прорвало – уже четыре штуки наколотил (по два в национальной лиге и европейской). Играя на позиции центрального защитника, столь дефицитной в России, Роман уже повторил свой сезонный рекорд результативности, установленный ещё в «Шальке», и обратил на себя внимание главного тренера «Спартака». Массимо Каррера лично заинтересован в услугах русско-украинского немца, но «выдернуть» его в Москву посреди сезона будет чрезвычайно сложно. У Романа и в «городе контрастов» всё хорошо.

Возвращение

Пожалуй, лишь один российский футболист может сравниться по степени невезучести с Черышевым-младшим – бедняга Файзулин. Но если Виктор в какой-то момент просто бесследно исчез «с радаров», то Денис эпизодически возвращается на поле. Увы, ненадолго. Последняя серьёзная травма на полгода вывела его из строя. В сентябре он вернулся и даже забил гол, первый в сезоне, но после этого ещё дважды уходил на больничный, пусть и с менее существенными неприятностями. Послом ЧМ-2018 хронические проблемы со здоровьем ему не мешают быть, а вот шансы выступить на турнире в качестве футболиста день ото дня всё иллюзорнее.

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Травма

Не один российский вратарь ныне работает за рубежом. Самый заметный среди них – Митрюшкин. О степени тренерского доверия к киперу красноречивее любых слов скажут постоянное место в основе и капитанская повязка на бицепсе. Жаль, концовку года Антону смазала травма. Повреждение коленного сустава на 3-4 месяца выбило чемпиона и вице-чемпиона Европы среди юношей из строя, но не подкосило морально. Даже с больничной койки Митрюшкин с оптимизмом смотрит в будущее – и совершенно правильно делает. Позитивный настрой – залог успешного восстановления.

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Легенда

В чемпионате Казахстана есть футболисты старше Аршавина – нет более знаменитых. Но Аршавин – не только достопримечательность «Кайрата», приманка для падкого на громкие имена зрителя. Андрей и на 37-м году остаётся исключительно полезным исполнителем. Место среди 22 лучших игроков сезона – казахская модификация традиционного «списка 33» – Аршавин не былыми, а свежими свершениями заслужил. Семь голов и десяток результативных передач – достойный результат для ветерана, исполняющего левого полузащитника. Под впечатлением от профессионализма русской звезды «Кайрат» предложил Андрею ещё на сезон задержаться в Алма-Ате. Планы игрока и клуба совпали. Вот и отлично – ещё полюбуемся игрой Мастера.