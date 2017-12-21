Безуглов: если есть проблемы с допингом в клубах, РФС сообщит первым

Недавно в прессе появилась информация о некоем списке спортсменов из базы данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 годы, который ВАДА передало в ряд международных федераций, в том числе в ФИФА. «Чемпионат» связался с главой медицинского комитета РФС Эдуардом Безугловым, который рассказал, какие допинг-пробы поставлены под сомнение и какие меры примет союз в этом отношении.

РФС расследует соревновательный контроль в чемпионате России 2012-2015 годов

— Что это за список и каких неприятностей можно от него ждать?

— Как показывает время, ожидать можно чего угодно — мы давно ничему не удивляемся, хотя в подавляющем большинстве случаев появляющаяся информация высосана из пальца и ценность её близка нулю. Если говорить о списке, то речь, вероятно, идёт о данных по допинг-контролям, которые осуществлялись в указанные годы силами РУСАДА на территории России, в том числе и на чемпионате России по футболу.

— Но РФС неоднократно сообщал, что никаких проблем с допинг-пробами российских футболистов никогда не было. Получается, сейчас ситуация поменялась — раз список всё же есть?

— Нет, ситуация для нас никак не поменялась — мы можем уверенно говорить, что пробы всех членов национальной команды России по футболу на чемпионате мира — 2014, Евро-2016 и Кубке Конфедераций — 2017 абсолютно чистые и по ним никаких вопросов нет и быть не может. Это касается соревновательных проб и проб, взятых без предупреждений во время сборов. Причём в большинстве случаев пробы брали именно международные организации.

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— А еврокубки?

— Мы уверены, что пробы, которые сдавали после матчей еврокубков футболисты наших ведущих команд в этот период, тоже абсолютно чистые — этих проб было более 200. А их тестировали исключительно западноевропейские лаборатории — никакого отношения к ним российские антидопинговые службы не имели и не имеют. При этом очень часто этот контроль также был внезапным во время сборов или подготовки к матчам.

— Но вы весь этот период контактировали с РУСАДА?

— РФС не имеет и не могло никаким образом иметь информацию о соревновательном контроле клубных команд во время внутрироссийских соревнований со стороны РУСАДА — мы могли получить из дисциплинарного комитета информацию только о позитивных пробах. С 2010 по 2015 год в чемпионате России были сдано более 1000 проб, и только три пробы (в 2011-2012 годах) были положительными. По всем были вынесены решения в строгом соответствии с регламентом. Повторяю, вся информация, которую мы получали от РУСАДА, была учтена, и наказания были вынесены.

— То есть сидим и ждём, что решит ФИФА?

— Нет, учитывая появившуюся в прессе информацию, мы решили провести независимое расследование и уже отправили запросы в РУСАДА, ФИФА и Следственный комитет (который в свою очередь проводит собственное расследование и имеет всю необходимую информацию). Надеюсь, что уже в ближайшее время мы получим всю необходимую информацию и сможем её проанализировать. Если там есть какие-то проблемы, то мы обязательно об этом сообщим первыми, хотя в своё время это должно было быть задачей не РФС, а соответствующих служб. Но будем надеяться, что и в этом сегменте антидопингового обеспечения, который касается не сборных, а клубов, всё будет хорошо.



— В российском футболе сейчас контроль проводится?

— Да, в мае этого года он возобновился — сотрудники UKAD (британское антидопинговое агентство, регулирующее деятельность РУСАДА на период его отстранения. – Прим. «Чемпионата»), решили начать с детского первенства в Санкт-Петербурге. Правда, до этого за полтора года ни одной пробы взято почему-то не было. На сегодняшний день сотрудники РУСАДА взяли около 100 проб и в РФПЛ, и в ФНЛ, и в пляжном и женском футболе.



— И какой результат?

— Все пробы чистые! Контроль ещё проводился и в еврокубках, и перед Кубком конфедераций — всего набралось более 150 проб. Никаких проблем нет и, надеюсь, не будет. Как и не было их в ведущих клубах и национальной команде все эти годы.