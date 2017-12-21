8 «бюджетных» форвардов для Манчини

Манчини, Лавесси свободен! «Самый высокооплачиваемый игрок» на распутье Куда теперь забросит жизнь Эсекьеля Лавесси? Он хочет вернуться в «Наполи».

Роберто Манчини дал понять руководству «Зенит», что ему нужен ещё один хороший игрок в атаку. Но есть мнение, что петербургский клуб почти исчерпал трансферный бюджет в межсезонье. По данным Transfermarkt, летом сине-бело-голубые потратили на рынке 85 млн евро. Теперь от «Зенита» вряд ли стоит ждать дорогих по меркам РФПЛ покупок, скорее будут трансферы вроде Антона Заболотного из «Тосно». Где же найти сильного форварда за умеренные деньги? Прежде всего на рынке свободных агентов! Точнее, среди тех футболистов, чьи контракты заканчиваются летом 2018-го. Пока они не определились с будущим, необходимо грамотно сыграть на опережение – договориться с самими потенциальными новичками и их клубами, для которых, конечно, лучше согласиться хоть на какие-то деньги, чем просто потерять игрока.

Марк Ут, «Хоффенхайм»

Трансферная цена (по данным Transfermarkt): 10 млн евро



Немецкий нападающий сделал себе имя в голландском «Херенвене», после чего вернулся на родину и подписал контракт до лета 2018-го с «Хоффенхаймом». С тех пор он сыграл в Бундеслиге 63 матча, в которых забил 24 гола и отдал 6 голевых передач. На сегодняшний день Ут входит в число лучших бомбардиров немецкого чемпионата. Неудивительно, что заинтересованность в нём выражают «Шальке», а также «Боруссии» из Дортмунда и Мёнхенгладбаха. 26-летний игрок обладает целым набором ценных качеств, он способен действовать как на острие атаки, так и ближе к флангу.



Видео его игры в YouTube.

Амин Юнес, «Аякс»

Трансферная цена: 7 млн евро



Немецкий вингер выдал отличный прошлый сезон. Юнес дошёл с «Аяксом» до финала Лиги Европы (15 матчей, 4 гола и 4 голевые передачи) и результативно сыграл в голландском чемпионате (29 матчей, 3 гола и 9 голевых передач). Летом выиграл Кубок конфедераций со сборной Германии. Йоахим Лёв держит его в поле зрения. Правда, в нынешнем сезоне пока не всё складывается гладко – последний месяц Амин пропустил из-за травмы колена. За полгода до истечения контракта на 24-летнего Юнеса претендуют «Бетис», «Порту», а также несколько клубов Бундеслиги.



Видео его игры в YouTube.

Трансферная цена: 6 млн евро



Если Манчини требуется именно центрфорвард, то можно было бы рассмотреть кандидатуру Жиньяка, связанного контрактом с мексиканским «Тигресом» ещё полгода. Конечно, нападающий сборной Франции, который сыграл в двух матчах отборочного цикла ЧМ-2018 год назад, уже немолод. На днях ему исполнилось 32 года. Однако Жиньяк не растерял бомбардирских навыков. За 2,5 сезона в «Тигресе» он забил 67 голов за 124 матча. Благодарные болельщики даже назвали в его честь тигра из зоопарка Монтеррея. Сезона на полтора на высоком уровне француза ещё должно хватить. Впрочем, «Тигрес» предварительно договорился с Жиньяком о продлении контракта.



Видео его игры в YouTube.

Лаутаро Акоста, «Ланус»

Трансферная цена: 5,5 млн евро



29-летний Акоста мог бы пополнить аргентинскую колонию «Зенита». В его случае не нужно смотреть на возраст, ведь он только в 2017 году дебютировал за сборную Аргентины и находится на пике мотивации в преддверии ЧМ-2018. Хорхе Сампаоли выпускал лидера «Лануса» в решающих матчах с Уругваем и Венесуэлой. Невысокий Акоста, чей рост составляет всего 168 см, выделяется на поле благодаря скорости и смелому дриблингу. Он сыграл за «Ланус» в разных турнирах 192 матча, в которых стал автором 37 голов и 34 голевых передач. Его называют самым важным футболистом в истории этого аргентинского клуба, но, похоже, для Лаутаро настал момент принять новый вызов. Претендентом на Акосту является «Крузейро».



Видео его игры в YouTube.

Факундо Феррейра, «Шахтёр»

Трансферная цена: 4 млн евро



Ещё один аргентинец, чей контракт с клубом завершается летом 2018 года, – нападающий донецкого «Шахтёра» Феррейра. Это именно игрок острия атаки, настоящий голеадор. За 101 матч за «горняков» в разных турнирах Факундо забил 50 голов и записал на свой счёт 11 голевых передач. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов помог «Шахтёру» выйти в 1/8 финала: на групповом этапе Феррейра поражал ворота «Наполи» и «Фейеноорда». Едва ли перед плей-офф руководство донецкого клуба имеет желание продавать аргентинца, но и цена на него сейчас не может быть высокой. Нападающий адаптирован к жизни в восточной Европе. Факундо на прицеле у «Эвертона» и ряда других клубов.



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Такуми Минамино, «Ред Булл Зальцбург»

Трансферная цена: 3,5 млн евро



22-летний японец – интересный вариант с точки зрения перспективы и возможности выйти на новый рынок. Универсальный игрок атаки выступает за «Ред Булл Зальцбург» с 2015 года. Провёл за австрийскую команду 111 матчей, забил 36 голов и отдал 17 голевых передач. В Лиге Европы и квалификации Лиги чемпионов приобрёл ценный еврокубковый опыт. Логично, что за Минамино внимательно следят команды из немецкой Бундеслиги. Тем не менее «Ред Булл Зальцбург» намерен воспользоваться опцией в соглашении игрока и с его согласия продлить контракт ещё на один сезон.



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Джордан Хаджилл, «Престон Норт Энд»

Трансферная цена: 3 млн евро



Все мы помним историю Джейми Варди, который дебютировал в АПЛ только в 27 лет, а потом сумел стать игроком сборной Англии. Когда Варди было 25 лет, как сейчас Хаджиллу, он ещё лишь начинал играть в Чемпионшипе. А вот нападающий «Престон Норт Энд» и в прошлом сезоне (44 матча, 12 голов) и в нынешнем (21 матч, 7 голов) занимает достаточно высокую позицию в списке лучших снайперов. За полгода до истечения контракта Хаджилла хотят купить рвущиеся в АПЛ «Кардифф Сити» и «Бристоль Сити». Пока он ещё в «Престоне», но что будет завтра — неизвестно. Леонид Слуцкий не даст соврать: в Чемпионшипе нет плохих форвардов. Вы уверены, что лучшие российские нападающие забивали бы там хотя бы 12 голов?

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Амато Чичиретти, «Беневенто»

Трансферная цена: 1,7 млн евро



«Беневенто» терпит крушение в Серии А, однако и в составе этой команды есть шанс найти игроков с хорошим потенциалом. Например, это 23-летний воспитанник «Ромы» Чичиретти. Молодой вингер – лучший бомбардир команды с двумя голами. Он забил «Сампдории» и «Ювентусу» в Турине. Да и в прошлом сезоне, когда «Беневенто» завоевал путёвку в элиту, у Чичиретти была солидная статистика: 35 матчей, 6 голов и 12 голевых передач. Контракт Амато с клубом завершается летом, так что «Беневенто» спешить продать футболиста. Скорее всего, он окажется в «Наполи». Если никто не перехватит.



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