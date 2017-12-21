«Я разбил копилку дочери, чтобы купить вино для Моуринью»

«Бристоль Сити» на последней минуте выбил «МЮ» из Кубка лиги и вышел в полуфинал. Но тренер маленькой команды мечтал не только об этом.

В начале 2017 года тренер Ли Джонсон был на грани увольнения. Болельщики бесились от восьми поражений подряд – «Бристоль Сити» завяз в подвале турнирной таблицы и через зазоры между досками слышал, как бушуют фанаты. Команда была просто разбитой – получала в каждой игре, почти не забивала. Если вы смеялись над неудачами Слуцкого в «Халле», то зря – Джонсон и его «Бристоль» были форменными мальчиками для битья.

«Левый» пенальти на 7-й добавленной минуте. В Кубке английской лиги весело 5 воспитанников «Сити» на поле. Варди и Марез не забивают пенальти. Вино за 450 фунтов.

Ну а после того как клуб купил у ненавистных соседей из «Бристоль Роверс» нападающего Мэтта Тэйлора, волна негатива достигла масштабов цунами. Ли Джонсону пришлось даже на время перевезти семью из дома – фанаты в Сети опубликовали его адрес и угрожали расправой. Отец Ли, Гари, самый успешный тренер «Бристоля» в истории, кое-как сумел успокоить общественность. Владелец клуба Стивен Лансдаун рассказывал:



«Вы не можете игнорировать пресс болельщиков. Конечно, я задумывался над увольнением Ли, давление было колоссальным. Многие при неудачах замыкаются в себе, но только не он. У нас была долгая дискуссия, и Ли предложил, чтобы решение о его будущем приняли игроки. Все единогласно высказались за его кандидатуру. Тогда для меня всё стало ясно».

35-летний молодой тренер остался в команде и к концу сезона «Бристоль» еле-еле выкарабкался из подвала и спасся от вылета.



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За год в клубе изменилось всё. Стадион «Эштон Гейт» готовился к главной встрече сезона – четвертьфиналу Кубка лиги с «Манчестер Юнайтед». Ли Джонсон не терял времени и в межсезонье выстроил игру команды – с высоким прессингом, активными флангами и упором на разрезающие передачи из центра поля. Никаких навалов и бей-беги. «Бристоль» долго раскачивался, одержал всего одну победу в пяти стартовых турах, а потом взял и рванул так, что из-под покрышек полетели искры.

Джонсон путешествовал по всей Европе в поисках вдохновения – приезжал на стажировки в «Реал», заглядывал на тренировки даже к латвийскому «Сконто». В странствиях Ли понял, что для побед в Чемпионшипе нужна свежая струя – новые технологии и постоянный контакт с командой. Тренер распорядился, чтобы каждую тренировку записывали дроны. Все без исключения игроки имеют доступ к настраиваемому специальному приложению для смартфонов, где представлен анализ матчей и ключевые цифры аналитики по каждому игроку. А также план на матчи.

«При мне «автобус» ставил не «МЮ», а соперники». Ван Гал заговорил Голландец против «Манчестер Юнайтед», Жозе Моуринью и остального мира.

Но это лишь верхушка айсберга – владелец «Бристоля» Стивен Лансдаун, долларовый миллиардер, отказался от дорогостоящих покупок, а вместо этого вложил деньги в реконструкцию уютного стадиона и развивает академию, которая уже даёт плоды. Так, на левом фланге команды играет перспективный воспитанник Джо Брайан, а нападающий Бобби Рид забил уже 11 голов за сезон.



Команда ведёт активную работу с болельщиками – благодаря акциям клуба было собрано более 80 тыс. фунтов для детских хосписов города, а на табло стадиона после каждого гола появляются забавные видео с участием авторов мячей.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Бристоля».

Сейчас команда идёт на третьем месте и претендует на выход в АПЛ, а в Кубке лиги выбила «Уотфорд», «Сток» и «Кристал Пэлас». Следующим на очереди был «Манчестер Юнайтед», и каждый понимал, что эта встреча станет отражением всей проделанной работы.



«У меня был абонемент на «Олд Траффорд» большую часть моей жизни, — рассказывает помощник Джонсона Дин Холден. – Я ходил на стадион вместе с отцом – мы садились в автобус и вливались в толпу, шедшую к стадиону. Он наблюдал за каждым нашим матчем и видел, как мы выбили из Кубка три команды АПЛ. Он мечтал, чтобы в следующем раунде мы попали на «Манчестер Юнайтед».

Ли Джонсон пошёл ещё дальше и на предматчевой пресс-конференции сказал:



«Мы провели исследование и выяснили, какое именно вино нравится Жозе Моуринью. Оно прилетело из Португалии и стоило мне 450 фунтов. Пришлось разбить копилку дочери, чтобы позволить себе эту бутылку! Надеюсь, Моуринью выпьет со мной после матча, постараюсь занять его на 5-10 минут».

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27 тысяч зрителей на «Эштон Гейт» стали свидетелями предновогоднего чуда. «Бристоль Сити» на равных играл с пожаловавшим к нему грандом. Моуринью не выставил полностью стартовый состав, но на поле были и Погба, и Златан, и Рашфорд. Защитники хозяев, как могли, накрывали удары по воротам своего вратаря Люка Стили, который в своё время не смог закрепиться в «Манчестер Юнайтед». Кажется, в этот вечер Люк решил доказать, что 10 лет назад в клубе совершили ошибку, отказавшись от его услуг – он тащил всё, что можно. Не справился только с мощнейшим ударом Ибрагимовича со штрафного. Ну а в атаке «Бристоль» рвал лощёную манкунианскую оборону. Полузащитники Смит и Пэк крутили позвонки Рохо и Линделёфу разрезающими передачами. Одна из них достигла того самого парня из академии Джо Брайана, который с левой зарядил мяч точно под штангу.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Бристоля.

А на третьей добавленной минуте стадион стал ходить ходуном – Мэтт Тэйлор, тот самый, которого так не любили фанаты, роскошной передачей вскрыл оборону, а Кори Смит проткнул мяч мимо Ромеро. Это был экстаз. Ли Джонсон понёсся вдоль лицевой, на радостях схватил стоящего рядом боллбоя и закружил его в воздухе.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ismai25.

После финального свистка началось безумие в ещё больших масштабах. Болельщики прорвались на поле и начали праздновать вместе с командой. Это была сказка – впервые за 26 лет команда из низших дивизионов обыграла четыре команды из АПЛ подряд в Кубке лиги.

«Я не знал, что делать. Смеяться ли, плакать, обнимать друг друга. Никто не знал. Я собирался бежать на поле, потом понял, что не могу. Мне нужно было праздновать с кем-то, и этим кем-то оказался мальчик поблизости, — рассказал Джонсон, когда эмоции немного поутихли. — Мой отец всегда говорил, что он самый успешный тренер «Бристоль Сити», но сегодня я, возможно, лишил его этого звания».



Неизвестно, выпил ли Моуринью после матча с Джонсоном то самое вино. Однако несколько британских журналистов говорят, что оба тренера немного опоздали на пресс-конференцию.