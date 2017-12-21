Седьмым будешь? Потенциальные конкуренты Смолова в «Вест Хэме»

У «молотобойцев» целых шесть нападающих, но к каждому из них у Дэвида Мойеса есть претензии.

Обычно тренеры, футболисты и функционеры на вопрос о возможном продолжении карьеры того или иного игрока отвечают банальными фразами «связываю своё будущее с клубом», «посмотрим, что будет», «зависит от предложения» и т.д.



А уж из уст Игоря Шалимова, не самого открытого тренера РФПЛ, услышать что-то однозначное по злободневному поводу – это почти сенсация. Несколько дней назад коуч «Краснодара» признался, что у главной звезды команды Фёдора Смолова есть конкретное предложение из Англии. И даже сказал, что очень вероятен отъезд форварда уже зимой. Приведём фразу почти полностью, чтобы было понятно, что Шалимов не просто рассуждает, а выдаёт конкретную информацию.

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«Плохо отношусь к тому, что Смолова в последнее время постоянно продают – то в «Реал», то в «Вест Хэм». Эти новости отвлекают, от них сносит голову. Игрок начинает думать не о том, как открыться и забить гол, а о «Реале». Смолов может остаться до ЧМ-2018. А может уехать сейчас, допустим, в «Вест Хэм», который сидит и думает: если Федя выстрелит на чемпионате мира, он будет стоить уже совсем других денег.

Мой прогноз – Смолов уйдёт. «Вест Хэм» предлагает хорошие деньги. И если не взять сейчас, а потом Федя выстрелит на чемпионате мира, он будет стоить намного дороже. Что касается того, если бы он пришёл ко мне и спросил совета по этому поводу, то он уже приходил. И я ему сказал: надо. Смолов может вытащить «Вест Хэм» из той задницы, где команда находится. Но, чтобы дали добро на переход, англичане должны предложить 18-20 миллионов фунтов. И предложение должно быть правильным – никаких аренд и прав выкупа».

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Вполне вероятно, что Смолов и правда в ближайшее время окажется в АПЛ. И раз Шалимов так настойчиво упоминал «Вест Хэм», стоит посмотреть, с кем Фёдору, возможно, придётся конкурировать уже совсем скоро.

Как играет «Вест Хэм»

Назначение на пост главного тренера Дэвида Мойеса – рискованный шаг сам по себе. Руководство «Вест Хэма» на это решилось. После неплохой работы в «Эвертоне» шотландец с треском провалился в «МЮ» и с тех пор никак не может стереть с себя клеймо неудачника. Вице-президент клуба признался, что расставание со Славеном Биличем – одно из самых трудных решений клуба за последние 25 лет. Однако выбор был сделан, пусть и неоднозначный. С середины ноября Мойес – тренер «Вест Хэма», и болельщикам нужно просто с этим смириться.

После поражения от «Уотфорда» (0:2) Дэвид открыто сказал, что крайне недоволен некоторыми именитыми игроками команды. Фамилий не называл, но через несколько дней появилась информация о том, что «молотобойцы» уже зимой могут расстаться с Марко Арнаутовичем. Нападающим, которого купили за солидную сумму только летом.

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Мойес в первую очередь намерен выстроить игру в защите – до его прихода команда пропустила 23 мяча в 13 турах, и это действительно было проблемой. Уже спустя месяц после прихода Мойеса результаты пришли – в последних трёх играх «молотобойцы» не пропустили ни разу, не проиграли и оттолкнулись от дна турнирной таблицы.

Шотландец использует схему 5-4-1, которая трансформируется в 3-4-3, 4-4-1-1 или 3-5-2. Особой изобретательности в атаке нет – чаще всего всё сбивается на выдумку Лансини и кроссы в штрафную с флангов. Чаще «Вест Хэма» головой в АПЛ бьёт только «Бёрнли». Мойес старательно пытается разнообразить игру в атаке и ищет футболиста, который будет исполнять роль Гарри Кейна – опускаться за мячом в полузащиту, неожиданно врываться в штрафную, а также имеющего опыт игры на фланге. Достаточно посмотреть тепловую карту игры с «Ахматом», чтобы понять: Смолов подходит идеально.

Кто в конкурентах у Смолова

Энди Кэролл, 0 голов в 8 матчах



Самый дорогой английский нападающий в истории потихоньку теряется на лавке. Мойес требует от атакующей группы большей мобильности, и классический таргетмен ему нужен только в случае навалов. Кэролл, как и всегда, хорош на втором этаже, но подвижности ему явно не хватает. Вполне вероятно, что зимой от высокооплачиваемого Энди избавятся.



Диафра Сако, 2 гола в 14 матчах



Не обращайте внимания, что Сако так часто появлялся на поле – в этом сезоне АПЛ он не сыграл ещё ни одного матча в основе. Откровенно говоря, Диафра – не самый квалифицированный игрок, потому в «Вест Хэме» используется как козырь, который за счёт скоростных данных добивает подуставшую оборону соперника. Пока изменений в его статусе не предвидится.



Чичарито, 4 гола в 13 матчах



Очень вероятно, что слова Мойеса о не лучшей форме именитых игроков адресовались в первую очередь Хавьеру Эрнандесу. Мексиканец начинал сезон в качестве игрока основы, но при Мойесе уселся в запас. Лучшие времена Чичи, кажется, остались позади. Он здорово ищет пространство в штрафной, так же неплохо открывается, но эффективности ему не хватает. Судя по всему, он так и останется игроком, который проявляет свои лучшие качества только после выхода на замену. Как и все другие игроки группы атаки, Эрнандес постоянно оторван от остальной команды.

Марко Арнаутович, 2 гола в 14 матчах



«Они усилились Арнаутовичем, Хартом и Чичарито, они могут попасть в Лигу чемпионов», — говорил Моуринью перед началом сезона. Вполне возможно, что Жозе снова тонко троллил оппонентов, но ещё летом «Вест Хэм» и правда записывали в семёрку лучших клубов АПЛ. Однако «молотобойцы» с треском провалили старт чемпионата, а Арнаутович в статусе одного из самых дорогих трансферов лета был обвинён почти во всех смертных грехах. Мало того что Марко забивает чуть чаще, чем свистит на горе рак, так ещё и постоянно попадает в неприятные истории – тренер его бывшей команды Марк Хьюз так и вовсе назвал игрока ублюдком за провокацию болельщиков «Стока». Но это уже совсем другая история. Мойес использует австрийца из-за его универсальности – в оттяжке, на фланге и на острие. Арнаутович по комплекции и манере игры очень похож на Смолова. Однако пока неизвестно, захочет ли «Вест Хэм» и дальше оставлять у себя неисправимого скандалиста.

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Андре Айю, 2 гола в 14 матчах

В своё время Андре вместе с братом Джорданом считался одним из самых перспективных игроков Лиги 1, однако спустя годы оба потерялись на просторах АПЛ. Айю чаще всего выходит играть под нападающими, заполняя фланги и обеспечивая движение в центре поля. Однако и к его игре есть претензии – Андре частенько передерживает мяч и лезет в необоснованный дриблинг. В последнее время Мойес доверяет ему всё меньше и меньше.



Майкл Антонио, 1 гол в 14 матчах



От безнадёги в основе на позиции ударного форварда в последнее время выходит Майкл Антонио – работящий парень, который при Славене Биличе чаще выходил на фланге полузащиты. Антонио обеспечивает необходимое движение впереди, неплохо борется с защитниками, его выносливости хватает на 90+ минут ритма АПЛ. Одна беда – забивает он совсем редко. Всего один гол за более 1000 минут игры. В этом плане забивной Смолов может и правда оказаться очень полезен. Но болельщики «Вест Хэма» уже мало во что верят – им надоело, что клуб выписывает не самых забивных нападающих из не топовых лиг. И форвард из России для них не более чем кот в мешке.

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В своё время Смолов сумел заткнуть рот скептикам и доказал, что умеет забивать и всё ещё интересуется футболом. Пора провернуть тот же трюк на более серьёзном уровне.