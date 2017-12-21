Как отдыхают футболисты ЦСКА (фото)

До Нового года остаётся всё меньше и меньше времени. Вот и футболисты ЦСКА пытаются наполнить впечатлениями оставшиеся полторы недели уходящего 2017-го. Кто-то путешествует, кто-то выбирает подарки и исполняет мечты других. Об этом в нашем обзоре социальных сетей футболистов.



Как правильно было подмечено в официальном аккаунте московских «армейцев», не все футболисты после отыгранных 20 туров чемпионата отправились на отдых. Травмированный защитник ЦСКА Алексей Березуцкий вжился в новый образ – за компанию с братом Василием и Сергеем Игнашевичем попробовал себя в роли наставника команды звёзд российского футбола, которая сыграла матч против студентов РГУФКСМиТ.

Александр Головин тоже не спешит на моря-океаны. На днях он заглянул к своему преданному болельщику в больницу. Мальчик был очень рад такому гостю. «Вы самый крутой футболист для меня, так было и есть», — пишет парень на своей странице в «Инстаграме», а также отмечает, что приход Александра стимулирует его на скорейшее выздоровление и тренировки. Надеемся, что Головин получил такой же положительный эмоциональный заряд от этой встречи и в дальнейшем не разочарует своего маленького поклонника.

А вот Бибрас Натхо стал рекламным лицом напитка «Fresh Bar» в Израиле и делится снимком постера со своим изображением.

В путешествие отправился Сергей Игнашевич в компании супруги Натальи и семьи Сергея Семака. Наталья выложила фотографию у памятника Хатико, который находится в Токио, и отметила, что после знаменитой истории преданности собаке человеку возле этого места чаще всего японцы назначают друг другу свидания.

Пожалуй, самой насыщенной получилась отпускная неделя у Понтуса Вернблума. Швед сначала отдохнул в жарком Дубае, фотографией с отдыха поделилась жена Понтуса – Нина.

А затем вернулся к предновогодним хлопотам и весьма утомился от беготни по магазинам.

Лучший молодой футболист РФПЛ 2017 года, победитель премии «Первая пятёрка» Фёдор Чалов отдыхает на Гоа и делится вот такой красивой фотографией заката над Аравийским морем.

А Георгий Миланов полетел в Дубай – в самое излюбленное место отдыха российских футболистов в этом году. Компанию Георгию составила возлюбленная.