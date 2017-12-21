«Барселона» изменила лучшего опорника мира. Как это скажется на «класико»

Самый слабый сезон «Барселоны» после назначения Хосепа Гвардиолы случился с самым уязвимым Серхио Бускетсом за профессиональную карьеру – смешно считать это простым совпадением. Лео Месси гениален и вспышками гениальности решает даже сложнейшие матчи, но без мозга, выращенного до сверхразума, развитие «Барсы» было бы невозможно. Йохан Круифф называл его подарком для любого тренера, Гвардиола без лишних слов строил через Бускетса всю систему каталонцев. 4-3-3 «Барселоны» были завязаны на треугольниках – и если большинство игроков участвовали в 3 треугольниках, то Бускетс попадал в 6. Плюс грамотное чтение игры. Плюс мощь. Плюс классный отбор. И серьёзно, до сих пор есть люди, оценивающие Серхио не по креативу на поляне, а по моменту, когда он на поляну упал.

Уязвимость Бускетса обострил ряд несвязных факторов. Прессинговать в Ла Лиге научились более-менее все, а секрет против «Барселоны» был прост – перекрыть Бускетса и мешать ему принимать мяч в треугольниках. Сам опорник плохо подготовился к сезону физически. Плюс раскусили прессинг «Барселоны», где Месси недостаточно отрабатывал, Неймар терял позицию, а вся шестёрка атакующих игроков поджимала слишком высоко. Слаженности в давлении не было, так что моменты, когда за спиной Бускетса горело и трещало, стали такой же обыденностью, как каталонские референдумы.

Смена тренера изменила «Барселону» по принципу домино – это было логично ожидать, если вы следили за работой Эрнесто Вальверде в «Атлетике». Баски ежегодно выдавали огненные матчи с «Барселоной», задавая бешеный темп, используя слаженный – главное слово – прессинг и играя в системе 4-4-2 максимально компактно. Если «Атлетик» проигрывал, как в последнем матче Вальверде с басками на «Камп Ноу» – то из-за невезения и диких индивидуальных ошибок. Центр выжигали игроки вроде Оскара Де Маркоса, попроще Бускетса, а плотность и компактность линий соблюдала вся команда. В «Барселоне» Вальверде построил такую же систему, и она повлияла на все аспекты игры Бускетса.

Атака

Вальверде сделал самый грамотный шаг из возможных – уменьшил влияние Бускетса на билд-ап «Барселоны», конструкцию начала атаки. Такой шаг не означает слабость игрока, он скорее помогает его разгрузить от лишних функций или их чрезмерного объёма. Лучший пример – Денис Глушаков: при Массимо Каррере он стал реже встречаться с мячом, пасовать и отбирать, зато стал возникать в штрафной вторым темпом.

Бускетса же разгрузили в выполнении роли третьего центрального защитника при начале атаки. Раньше, когда Серхио сдавливали прессингом, он опускался ниже, а под тройку открывались центральные полузащитники. Если накрывали и их, возникал вариант только с передачей на край, из-за чего карты передач «Барселоны» нередко становились U-образными, без циркуляции мяча через середину (это плохо). Теперь Бускетс очень редко опускается в глубину – даже Ракитич уходит ближе к обороне чаще, – а функции первого паса активнее возложили на себя центральные защитники, Умтити и Пике.

Удивительно, что на главные числа Бускетса смена роли не повлияла. 72 передачи за матч – лучший результат опорника с сезона-2013/14, а по обостряющим передачам сохраняется стабильная статистика – 1 пас под удар за две игры. При этом именно двигать мяч вперёд Бускетс стал хуже, чем Умтити, Пике и даже Ракитич. По Packing-статистике чемпионата Испании есть лишь данные на середину ноября, но согласно им, Бускетс – всего 8-й центральный полузащитник Ла Лиги по отрезанию соперников (на 90-минутной дистанции). Ракитич двигает мяч лучше, Кроос, Модрич и прототип Бускетса Ильярраменди – значительно лучше. Но попадая под опеку, Бускетс даёт больше простора для первого паса центральным защитникам и даёт дышать Ракитичу, Паулиньо и даже Месси – эти функции опорника тоже важны. Здесь заложено ещё и схематическое отличие: в 4-3-3, в отличие от 4-4-2, игрок плана Бускетса незаменим в продвижении мяча.

Оборона

Бускетс первым заметил тактические изменения «Барселоны» в плане компактности и качества игры без мяча: «Сегодня я чувствую себя более защищённым, чем раньше. В этом сезоне мне комфортнее. Команда играет компактно и влияет на игру. Есть ощущение, что мы играем ближе друг к другу, более компактны, что усложняет жизнь сопернику. Теперь команда стала более солидной». Из слов Серхио можно сделать серию выводов:

1. Бускетсу комфортнее, когда рядом с ним есть игрок схожих функций, то есть в принципе комфортнее играть в тактике 4-4-2;

2. изменение роли Месси, потеря Неймара и работа над компактностью линий сделали «Барселону» гораздо менее уязвимой в позиционной обороне – это фактор, который может продолжить дорогу сине-гранатовым к Кубку чемпионов.

Игра «Барселоны» без мяча действительно стала более компактной, а система давления – более сдержанной: это следствие тактической философии Вальверде, отказа от безостановочного владения. Чтобы было понятно на числах: если верить PPDA-метрикам прессинга, в прошлом сезоне «Барса» выдавала 2-ю в Европе мощь прессинга. Активнее давила только «Бавария» в Бундеслиге. Сейчас «Барселона» – 16-я, она давит слабее «Атлетика» и «Эйбара», а PPDA-коэффициент каталонцев такой же, как у «Гамбурга». Ущипните себя, загляните в таблицу, поймите, что у «Гамбурга» всё в порядке (он стоит на вылет, чтобы спастись в последних турах), и повторите вслух: активность прессинга «Барселоны» такая же, как у «Гамбурга».

Проблемы могут и обязательно будут возникать вот в таких ситуациях.

Что здесь не так? «Барселона» защищается слишком компактно. Бускетс при такой манере обороны слабо уязвим – его зону легче пробить в контратаке, при позиционке его готовы страховать центральные защитники. Но когда соперник доставляет мяч на фланги, он оказывает влияние на тех, кто читает игру хуже Бускетса. В матче с «Валенсией» таким игроком был Иван Ракитич. Хорват неоднократно сваливался в центр, закрывать фланг не успевал, из-за чего возникали ситуации 1v1 и 2v2 на краях, где всё может решить один обыгрыш. Более того, в моменте с голом в том матче Ракитич вообще не пошёл за своим игроком на край.

Чаще «Барселона» защищается скорее 4-3-1-2, чем 4-4-2, что схоже с моделью «Реала» (тактическая дуэль Зидана и Вальверде будет весёлой, да). Паулиньо поднимается накрывать атаки соперника чуть выше, Бускетс опускается чуть ниже, а при обороне на своей трети поля они возникают уже на одной линии. Подстраховка в такой системе отлажена очень качественно. Так что за счёт менее агрессивного прессинга и большей компактности Бускетс намного менее уязвим без мяча, чем при Луисе Энрике.

Организация

Главное, что выделяет «Барселону» Вальверде в целом, – она стала значительно гибче. Отказ от тотального владения мячом – только лёгкий штрих.

1. Шире стала роль Лео Месси. При схеме 4-3-3 Вальверде ситуативно возвращал Месси на позицию «ложной девятки», при 4-4-2 – ожидаемо доверил искать мяч между линиями. Даже персональная опека в традициях старой школы не спасает. Осенью на Месси повис защитник «Жироны» Маффео, после чего Лео подбежал к Вальверде, получил указание создавать свободные зоны для партнёров, стягивая Маффео на себя. И решил задачу.

2. Теневым героем стал Паулиньо. Тренер сборной Бразилии Тите прокачал умение Паулиньо включаться в штрафную вторым темпом, выбирать позицию в штрафной, а в «Барселоне» Вальверде активно играет на этом умении. При обороне Паулиньо работает ближе к флангу и практически не теряет позицию (Ракитич даёт растягивать свой край чаще), а при атаке – классно подстраивается под отскоки и прострелы. Сейчас Паулиньо – третий снайпер «Барселоны» и в топ-10 Ла Лиги по xG/90min. Всё не зря.

Типичный Паулиньо в «Барселоне»

3. Больше движения, не свойственного старой «Барселоне». От старого остался только Лео Месси, стабильно ищущий пустые квадраты поля. Чаще уходит к флангам Луис Суарес, а штрафную защищает Паулиньо. Активнее перемещается Иван Ракитич. Асимметрию на краях создают даже фланговые защитники: оба поочерёдно готовы и подыграть в полуфланге игрокам центральной оси, и рвануть в штрафную через полуфланг, и создать ширину.

Тактическая дуэль обещает стать украшением матча. Мадридские и каталонские 4-4-2 функционируют совсем по-разному, из общего только числовая интерпретация схемы. Но от того, как системно важная опорная зона сыграет в класико, зависит слишком многое. В «Реал» вселилась «Барса» прошлых лет, а в Касемиро – прошлогодний Бускетс: он тащит Мадрид в сложных матчах, только не передачами, а шальными ударами, но высоко выдёргивается и теряет зоны за спиной. Теперь Вальверде должен это учесть. А Бускетс и Месси, всегда полезный за спиной опорника, – помочь тренеру.