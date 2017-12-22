Гвардиола попал в список сепаратистов

А в России заговорили о грядущей отставке с поста президента РФС Виталия Мутко. Обзор новостей дня.

Источник: испанская полиция включила Гвардиолу в список сепаратистов

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», попал в список сепаратистов, который был составлен испанской полицией из граждан, способствовавших проведению референдума о независимости Каталонии, сообщает El Nacional.

11 июня 2017 года специалист прочитал манифест в поддержку права каталонского народа на проведение референдума о независимости Каталонии. По мнению представителей закона, таким образом Гвардиола мобилизировал сторонников независимости региона.

1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости этого автономного сообщества от Испании. За независимость проголосовали 90,18%.

ФИФА запросила у ВАДА приоритетный статус в получении данных о пробах россиян

Международная федерация футбола обратилась в ВАДА с просьбой о предоставлении ей новой информации о допинг-пробах российских спортсменов в приоритетном порядке, сообщает Daily Mail со ссылкой на представителя ФИФА.

В ФИФА рассчитывают как можно скорее поставить точку в расследовании в отношении ряда российских футболистов, которые подозреваются в применении допинга, учитывая приближение чемпионата мира — 2018 в России. Ранее сообщалось, что речь идёт о 34 игроках, 23 из которых входили в заявку сборной России на ЧМ-2014. Информатор ВАДА Григорий Родченков отмечал, что у него есть доказательства нарушений с их стороны.

В Международной федерации футбола также подчеркнули: информация о том, что недавняя отставка главного медицинского офицера организации Иржи Дворжака связана с началом переговоров чеха с автором доклада о допинге в российском спорте Ричардом Маклареном, не соответствует действительности.

ФИФА создаёт новую лигу и отказывается от товарняков. В чём смысл? В федерации поняли, что товарищеские матчи сборных никому не нужны.

Безуглов: ситуация не поменялась — все пробы членов сборной абсолютно чистые



Глава медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов рассказал о расследовании, которое организация проведёт по поводу допинг-контроля клубов в период 2012-2015 годов. Недавно в СМИ появилась информация о некоем списке спортсменов из базы данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 годы, который ВАДА передало в ряд международных федераций, в том числе в ФИФА.

«Как показывает время, ожидать можно чего угодно — мы давно ничему не удивляемся, хотя в подавляющем большинстве случаев появляющаяся информация высосана из пальца и ценность ее близка нулю. Если говорить о списке, то речь, вероятно, идёт о данных по допинг-контролям, которые осуществлялись в указанные годы силами РУСАДА на территории России, в том числе и на чемпионате России по футболу.

Ситуация для нас никак не поменялась — мы можем уверенно говорить, что пробы всех членов национальной сборной команды России по футболу на чемпионате мира — 2014, Евро-2016 и Кубке Конфедераций — 2017 абсолютно чистые, и по ним никаких вопросов нет и быть не может. Это касается и соревновательных проб и проб, взятых без предупреждений во время сборов. Причём в большинстве случаев пробы брали именно международные организации», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.

Безуглов: если есть проблемы с допингом в клубах, РФС сообщит первым Глава медицинского комитета РФС — о расследовании, которое организация проведёт по поводу допинг-контроля клубов в период 2012-2015 гг.

Источник: Мутко покинет пост президента РФС из-за давления со стороны ФИФА

Виталий Мутко сложит с себя полномочия президента РФС на ближайшем исполкоме союза, который состоится 26 декабря, сообщает «Коммерсантъ». По сведениям источников, добровольный уход чиновника вызван давлением со стороны ФИФА в связи с допинговым кризисом.

Новым президентом РФС, скорее всего, станет Алексей Сорокин, гендиректор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018». Источник из окружения Сорокина в курсе того, что ему было сделано соответствующее предложение, однако сообщил, что гендиректор оргкомитета мирового первенства, входящий в состав исполкома РФС, но не обладающий вице-президентским статусом, «был от него не в восторге». Тем не менее Мутко считает кандидатуру Сорокина идеальной.

Недавно ВАДА объявило о получении базы данных из Московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Агентство составило список из 300 действующих спортсменов, подозревающихся в нарушении антидопингового регламента, и разослало его в различные федерации. В числе адресатов была и ФИФА, которая, получив список, сообщила, что «ожидает дополнительной информации в ближайшие месяцы» и «продолжит свои расследования в тесном сотрудничестве с ВАДА по всем возможным направлениям». В ФИФА также сообщили, что «если будет достаточно доказательств нарушений антидопинговых правил каким-либо футболистом, то организация применит к нему соответствующие санкции».

Шоу Путина. Футбол становится надеждой России Чемпионат мира намного важнее и сложнее, чем Олимпиада.

Лебедев: в повестке исполкома РФС даже близко ничего нет об отставке Мутко

Член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что Виталий Мутко может сложить с себя полномочия президента союза 26 декабря.

«Давайте дождёмся исполкома РФС, и тогда уже всё станет ясно. У меня никакой информации об отставке Мутко нет, поэтому и говорить сейчас нечего. Повестка исполкома уже есть, и там даже близко нет ничего про президента РФС», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что Мутко покинет пост президента РФС из-за давления со стороны ФИФА. По сведениям источников, его преемником, скорее всего, станет Алексей Сорокин.

РФС оштрафовал и дисквалифицировал президента «Анжи» на два матча

Сегодня, 21 декабря, состоялось заседание Комитета РФС по этике, на котором было принято решение дисквалифицировать на два матча и оштрафовать на 30 тыс. рублей президента «Анжи» Османа Кадиева. Функционер был наказан за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча, сообщает официальный сайт организации.

Ранее сообщалось, что Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обратился к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой возбудить дело в отношении президента Кадиева, который в перерыве матча 18-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:2) нецензурно оскорблял судью матча Михаила Вилкова.

Сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Сборная России улучшила свою позицию в рейтинге ФИФА. По состоянию на 21 декабря подопечные Станислава Черчесова занимают 64-е место, поднявшись на одну позицию вверх.

Первое место по-прежнему занимает Германия. Второй идёт Бразилия, а замыкает тройку сборная Португалии.

Рейтинг ФИФА:



1 (1). Германия – 1602

2 (2). Бразилия – 1483

3 (3). Португалия – 1358

4 (4). Аргентина – 1348

5 (5). Бельгия – 1325

6 (6). Испания – 1231

7 (7). Польша – 1209

8 (8). Швейцария – 1190

9 (9). Франция – 1183

10 (10). Чили— 1162

…

64 (65). Россия — 534.