8 игроков, которые не сыграли ни минуты в первой части сезона РФПЛ

Геркус: за Фарфана отдаю все лавры тренерскому штабу Президент «Локомотива» — о Сёмине, Фарфане, первом месте в таблице и даже немного об Олимпиаде.

По ходу прошлого сезона в «Ростове», когда Медведев подменял в чемпионате России и еврокубках травмированного Сослана Джанаева, у него был сумасшедший процент отражённых ударов. Казалось, в РФПЛ растёт новая звезда. Летом он поменял Ростов на Москву, несомненно, рассчитывая выиграть конкуренцию за место в основе «Локомотива» у Гилерме. Однако сегодня Медведев лишь «третий номер» среди голкиперов команды для Юрия Сёмина. 23-летний уроженец Ижевска сыграл по разу в Лиге Европы и Кубке России, а в РФПЛ просидел 20 матчей на скамейке. Но президент «Локо» Илья Геркус, отвечая на вопрос о 3 млн евро подъёмных для Медведева, выразил уверенность, что этот трансфер – дальновидный шаг.

Тимофей Маргасов, «Локомотив»

В позапрошлом сезоне Маргасов был игроком основного состава в «Ростове» Курбана Бердыева. Взял с командой серебряные медали и пробился в Лигу чемпионов. В карьере защитника наметился серьёзный прогресс, но уход из ростовского клуба стал очевидной ошибкой Тимофея. Маргасов хотел продолжить выступления в Европе, вот только все варианты сорвались. Транзитом через «Крылья Советов» защитник оказался в «Локомотиве». В текущем сезоне 25-летний Маргасов вообще не играл, попав в матчах РФПЛ девять раз в число резервистов. Возможно, зимой Тимофей покинет «Локо»: им интересуется «Тосно».

Михаил Кержаков, «Зенит»

Летом Александр Кержаков завершил карьеру, а его младший брат словно приостановил. Статус третьего голкипера «Зенита» после Андрея Лунёва и Юрия Лодыгина не оставляет Михаилу Кержакову реальных шансов на получение игровой практики. Роберто Манчини, по его словам, очень доволен сильной вратарской бригадой, однако сам Кержаков едва ли удовлетворён своим положением. В 30 лет рано мириться с ролью глубокого запасного (17 попаданий в запас в РФПЛ). Если в январе Лодыгин никуда не уйдёт, то Михаилу стоит сменить клуб хотя бы на правах аренды, чтобы регулярно играть. Год назад он так и поступил.

Михаил Кержаков Фото: fc-zenit.ru

Про Новосельцева уже столько всего написано, что и добавить-то нечего. Иван пережил стремительный карьерный взлёт и такое же падение. Ещё полтора года назад вместе с Маргасовым сражался в «Ростове» за золото-серебро и Лигу чемпионов, выступал за сборную России и мечтал о ЧМ-2018. А в нынешнем сезоне у 26-летнего Новосельцева только одна игра за «Зенит» на Кубок России, которая завершилась поражением от петербургского «Динамо». В РФПЛ он 10 раз начинал матчи на скамейке. Манчини не доверяет российскому центральному защитнику. Пора искать новый клуб, чтобы начать всё с чистого листа.

Пока Лионелю Месси вручали четвёртую в его карьеру «Золотую бутсу», некоторые «наследники» аргентинца мечтали хотя бы об одном голе на высоком уровне. «Спартаковский Месси» 11 раз попадал в запас, но так и не сыграл в РФПЛ ни минуты. Леонид Федун верит в 22-летнего нападающего явно больше, чем Массимо Каррера. К счастью для Давыдова, у «Спартака» есть фарм-клуб в ФНЛ, так что совсем уж без практики Денис не остался. Там он принял участие в 12 матчах и забил два гола. Не выдающаяся статистика, чтобы завоевать доверие тренера, но, может, зимние сборы помогут молодому дарованию.

Александр Жиров, «Краснодар»

В марте 2015-го Фабио Капелло сделал громкую рекламу игроку «Волгаря», включив защитника из ФНЛ в расширенный состав сборной России. За Жировым стали внимательно следить топ-клубы РФПЛ. Александр поиграл за «Анжи» и «Томь», а в январе этого года с ним подписал контракт «Краснодар». Очевидно, у 26-летнего защитника был шанс в краснодарской команде, если уж дебютант элиты Алексей Грицаенко завоевал место в «основе». Тем не менее, Жиров «быкам» не пригодился: до закрытия летнего трансферного окна семь раз попал в заявку, после чего играл только за фарм-клуб в ПФЛ. По слухам, сейчас им интересуются в Турции.

Александр Павленко, «Урал»

Предыдущий сезон опытный полузащитник начинал в основе «Урала», сыграл 19 матчей в чемпионате России. Вроде и не было особых предпосылок к тому, что Павленко настолько крепко прилипнет к скамейке запасных. Однако сегодня у Александра Тарханова другие фавориты на позиции 32-летнего игрока. Александр семь раз включался в заявку на матч, но не выходил на поле, а потом ещё вдобавок и повреждение получил. Павленко сыграл за «Урал» чуть больше часа лишь в кубковой встрече с «Шинником», в которой «шмели» крупно проиграли в Ярославле – 0:3.

Александр Павленко Фото: fc-ural.ru

Хосимар Кинтеро, «Ростов»

Скорее всего, почти никто из читателей «Чемпионата» не вспомнит этого 20-летнего эквадорского полузащитника. А ведь «Ростов» арендовал Кинтеро в летнее межсезонье у самого «Челси»! Очевидно, в лондонском клубе рассчитывали, что футболист молодёжной сборной Эквадора будет иметь практику и приобретёт ценный опыт выступлений на взрослом уровне. Но, оказывается, и в «Челси» не всё золото, что блестит. Кинтеро находился в запасе у «Ростова» в 15 турах, сыграл – ноль минут. Не дали ему шанса и в Кубке России. Может, Валерия Карпина вдохновит талант эквадорца из «Челси»?

P.S. Мы не стали включать в этот рейтинг футболистов, которые пропустили полгода исключительно из-за травм. Пожелаем защитнику «Локомотива» Ведрану Чорлуке и другим скорейшего возвращения на поле!