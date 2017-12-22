Бонуччи и «Милан» не подходят друг другу. Им нужно разойтись

На протяжении нескольких месяцев мнение о том, что Леонардо Бонуччи и футбол Винченцо Монтеллы несовместимы, было похоже на свежий хип-хоп хит – в смысле, звучало из каждого «утюга». Даже самые равнодушные к «Милану» и Лео люди уже знают, что для реализации идей экс-тренера необходима доминирующая полузащита, в то время как Бонуччи успешнее всего действует в расстановке с лишним защитником. Но вот и Монтеллы уже нет, а «Милану» лучше не стало. И Бонуччи тоже. Почему?

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Дорогой в обслуживании защитник

Потому что расстановка – меньшая из проблем. Противоречия немного глубже. Даже в плане игровых характеристик Леонардо. Его трудно назвать типичным центральным защитником. И трудно использовать, даже если тебя зовут не Винченцо Монтелла. Волшебный первый пас, которым Бонуччи умеет разбивать прессинг, многим тренерам просто не нужен. Вряд ли Дженнаро Гаттузо планирует привить «Милану» настолько умный футбол, что центральный защитник станет в команде распасовщиком. Вряд ли у Гаттузо вообще есть долгосрочный план. Учитывая, что он уже подал прошение об отставке после разгрома от «Вероны» (руководство его не приняло), он в работе скорее полагается на эмоции.

Ладно, Дженнаро похож на временную фигуру – если не в клубе, то на конкретной должности. Но разве сам «Милан» похож на стабильную структуру с долгосрочным планированием? Кредит, взятый у американского хедж-фонда Elliot под 11% годовых, – непосильная ноша для «Милана». Его взяли в расчёте на будущий рост доходов. Генеральный директор Марко Фассоне признаёт, что эту проблему придётся решать в 2018 году. Ситуация настолько сложная, что Фассоне сорвался и назвал «политически мотивированным» отказ комиссии по финансовому фэйр-плей идти навстречу «Милану». В общем, перспектива временно забыть об амбициях и продать пару звёзд – всё ближе. Если спроецировать эту ситуацию на Бонуччи, получается куда более серьёзное несовпадение, чем неудобная расстановка.

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Думать о поражении – запрещено

Амбиции Бонуччи – главная причина не только его побед и игрового прогресса, но и неудач. Отсутствие субординации само по себе может принести вред, особенно когда оно дополняется наполеоновским стремлением к победе. Это привело к нескольким конфликтам с Массимилиано Аллегри и с партнёрами в «Ювентусе». Бонуччи не нравился стиль тренера, и он не сумел смолчать, когда надо было. Что касается отношения к трофеям, об этом многое говорит конфликт Леонардо с Дани Алвесом.

О конфликте якобы рассказал Марио Манджукич. Бразилец и итальянец поссорились из-за громкой музыки перед финалом Лиги чемпионов, потом Алвес сказал, что у него уже три кубка, а у Бонуччи – ни одного. И за это Лео набросился на него с кулаками, заорав, что не допустит даже мысли о поражении. Потом сам Манджукич опроверг эти слова, назвав сообщение фейком. Но… Во-первых, он опроверг, что давал интервью, а не сам факт конфликта перед финалом из-за громкой музыки, которую включил Дани Алвес. А во-вторых, Дани косвенно подтвердил конфликт уже после перехода в «ПСЖ». Бразилец сказал, что у него были проблемы с одноклубниками, которым не нравилось, что он любит врубить самбу на полную громкость перед началом игры.

Фото: Reuters

Бонуччи хочет выигрывать большие трофеи, и он вступает в конфликты с партнёрами, если они, на его взгляд, хотят побед недостаточно сильно. Это не слишком согласуется с ближайшим будущим «Милана». А итальянцу уже 30 лет, у него нет ещё 10 лет в запасе, чтобы дождаться, когда наконец клуб финансово оздоровится, вернёт стабильность и станет претендовать на что-то в Лиге чемпионов.

Бонуччи не очень хорошо понимает, как себя вести в нынешнем «Милане». Он прирождённый лидер, достаточно посмотреть, как он поддерживал Доннарумму, которого фанаты довели оскорблениями до слёз.

Но после ничьей с «Беневенто» Леонардо сказал: «Я очень зол, мы потеряли три очка. Гаттузо должен был дать нам встряску, а вместо этого мы опять говорим, что нам чего-то не хватило». Двусмысленно, не правда ли? Это упрёк в адрес партнёров или тренера? Или всех сразу?

Расшевелить нынешний «Милан» усилиями одного-двух человек не получается. С этим столкнулся даже боец Гаттузо. «Это было очень больно. Команда потеряла голову». «Мы все чувствуем боль. Команда опять спряталась, как только начались трудности». «Мне стыдно. Если бы меня ударили ножом, не было бы так больно». Комментарии Гаттузо после матчей больно читать. Их однообразность намекает, что проблемы с психологией так и не решены.

Нужна ли такая команда 30-летнему защитнику, который всё ещё мечтает выиграть Лигу чемпионов? И другой вопрос: зачем Бонуччи команде, которая в первую очередь нуждается не в первом пасе, а в деньгах, чтобы погасить кредит? Пока план «Милана» заключается в том, чтобы взять кредит на погашение кредита. Но это поможет избежать долгов по зарплатам, а не проблем с ФФП. Отказ комиссии ФФП принимать план «Милана» по финансовому оздоровлению ставит вопрос жёстко. Отчисление от еврокубков рядом, а Бонуччи своей игрой пока не убедил, что именно на него нужно было тратить 42 млн евро.

Бонуччи есть куда идти

Он не хочет уезжать из Италии, но если Лео действительно хочет выиграть что-то значительное, то стоит присмотреться к одному знакомому тренеру в Англии. Антонио Конте необходим защитник с первым пасом, чтобы можно было с чистой совестью ставить в центр поля атлетов, которые затопчут соперника, не принимая серьёзного участия в организации атак. Когда Конте не получил Бонуччи год назад, он потребовал другого такого же. И получил его: Давида Луиса. Бразилец был незаменим в чемпионском «Челси», но сейчас конфликт с тренером зашёл слишком далеко: осенью Давид одно время даже не тренировался с основной командой.

Он мечтает уйти, а Конте мечтает, что ему купят игроков. Последние три раза, когда он жаловался, что у «Челси» слишком мало игроков, были 11 декабря, 8 декабря и 25 ноября. Наверное, руководство уже успело понять намёк. Именно с Конте Бонуччи показывал лучший футбол в жизни. Вряд ли он об этом не помнит. Если он уйдёт за вменяемые деньги (сопоставимые с суммой, за которую «Милан» купил его), довольны должны быть все. Конте, который получит плеймейкера. Бонуччи, который попадёт к любимому тренеру в топ-клуб. И даже болельщики «Милана», потому что своей продажей Бонуччи действительно поможет их клубу решить серьёзные проблемы.