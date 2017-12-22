От ипподрома до «Бернабеу». Как начиналось «класико»

Первые упоминания

Вообще-то, Ханс Гампер (Жоаном, на местный манер, он стал зваться уже в Каталонии) не строил наполеоновских планов в футболе и навязчивой идеей непременно вписать своё имя в историю не страдал. Это у него вышло отчасти случайно. Направляясь в Африку по бизнес-делам, он ненадолго, как опрометчиво считал, заглянул в Барселону – и, очарованный чудесным городом, решил поселиться в нём насовсем. А поскольку молодым человеком швейцарец был спортивным, деятельным, идея сколотить команду единомышленников очень скоро поселилась в его голове.

От замысла до реализации прошло немного времени. В октябре 1899 года Гампер дал объявление в местную прессу о создании клуба – и началась одна из самых эпичных историй мирового футбола. «Барса» стала четвёртым клубом Каталонии, а после исчезновения земляков-пионеров осталась старейшим.

Главный противник «блауграна» появился на свет в следующем веке, а его отцами-основателями выступили… барселонцы. Весной 1902 года видные купцы братья Хуан и Карлос Падрос учредили и зарегистрировали «Мадрид Фут-бол Клуб». Спустя 18 лет испанский монарх пожаловал ему «королевский» титул, и в названии бренда появилось слово «Реал». Падросы и были первыми двумя президентами клуба.

Первая встреча

Поначалу будущие гранды выступали в региональных состязаниях – каждый в своём. Историческая, первая, личная встреча приключилась 13 мая 1902 года. Футбольных арен как таковых в испанской столице ещё не существовало – многофункциональным комплексом служил городской ипподром. На стыке веков это было излюбленное место отдыха испанской знати – помимо скачек здесь проводились разнообразные выставки, салоны… ну и футбольные матчи изредка.

Лионель Месси Фото: Reuters

Игры «Копа де Коронасьон» — товарищеского турнира, предтечи Кубка Испании – вызвали живой интерес в Мадриде. Все две трибуны ипподрома оказались забиты под завязку. Среди двух с половиной тысяч зрителей первого «класико» было множество нарядно одетых дам – незнакомая игра привлекала горожан вне зависимости от гендерной принадлежности. Достопочтенных сеньоров, разумеется, было не меньше.



По свидетельствам очевидцев, атмосфера на матче царила праздничная и миролюбивая. Публика потехи ради иногда посвистывала в адрес приезжих иностранцев – в составе «Барселоны» на поле вышло шесть «легионеров», включая швейцарского учредителя и нападающего Гампера. Поражение местной команды со счётом 1:3 настроения зрителям не испортило. От бригады, собранной двумя месяцами ранее, никто подвигов и не ждал. Местные получили свою порцию благодарных аплодисментов за старание и самоотверженность, гости – за более высокое индивидуальное мастерство и физическую готовность. Тогда о взаимной неприязни, не говоря уже о ненависти в отношениях команд и их поклонников, не было и речи.

Первый переход

Трансферов как таковых – с агентами, контрактами, компенсациями – сто с лишком лет назад, разумеется, не существовало. Как не было и нынешнего антагонизма. Тем не менее фамилию первого «перебежчика» история сохранила. Фамилия-то была известная. В мае 1902 года 16-летний сын знаменитого композитора и пианиста Исаака Альбениса Альфонсо переехал из Барселоны в Мадрид и присоединился к местной команде. Причина была более чем прозаичной и уважительной – учёба в столице. Головокружительных высот в футболе Альфонсо не покорил, но функционером стал видным: входил в руководство клуба, был первым президентом национальной коллегии арбитров.

В первые 15 лет XX века примеру Альбениса-младшего последовали Хосе Киранте, Арсени Комамала и поляк Вальтер Росицкий. В обратном направлении в 1908 году проследовали Чарльз Уоллес и Генри Норманд. Эти перемещения не вызвали и сотой доли ажиотажа, который сопровождал скандальный трансфер Луиша Фигу почти столетие спустя.

Первые официальные матчи

Кубок Короля – старейший официальный турнир Испании. Логично, что в его рамках «Реал» с «Барсой» впервые и сразились на официальном уровне. В пределах одного только 1916 года они четырежды сходились и расходились на зелёном газоне – поскольку правила «гостевого гола» ещё не существовало. Обменявшись домашними победами (2:1 в Барселоне, 4:1 в столице), соперники выдали незабываемый спектакль в третьем матче, поровну разделив дюжину (!) мячей – 6:6. С четвёртой попытки мадридцы всё-таки вырвали путёвку в финал, в котором… получили четыре гола от «Атлетика» из Бильбао. Баски в прошлом веке пользовались репутацией могучего кубкового воина. Для «Атлетика» то была седьмая чаша за 16 розыгрышей.

Первая игра в чемпионате

К настоящему времени испанские колоссы наиграли между собой 175 матчей в национальной лиге. Премьера состоялась 17 февраля 1929 года, в рамках первого чемпионата Испании, и завершилась победой Мадрида в гостях со счётом 2:1. Исторический, первый, гол в «класико», забил нападающий «бланкос» Рафаэль Морера. Он же оформил первый дубль в легендарном противоборстве. Ничего более выдающегося в своей карьере уроженец Лансароте не совершал, но для попадания в историю большего и не требовалось.

В истории противостояния двух великих клубов в Примере небольшой перевес пока на стороне столицы (+72=33-69). Зато барселонец возглавляет топ голеадоров пары. Двух гениев современности, Месси и Роналду, в этой таблице разделяет только выдающийся мастер прошлого – по фамилии Ди Стефано. У Лео 24 гола в «класико», у Альфредо – 18, у Криштиану – 17. Новая встреча обладателей десятка «Золотых мячей» на пару состоится уже завтра. История продолжается.

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