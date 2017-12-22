Как проводят отпуск футболисты «Краснодара»

Перед началом отпуска талисман «Краснодара» раздал футболистам посылки и письма с поздравлениями, написанные воспитанниками школы. Новогодняя акция вызвала у игроков неподдельный интерес и восторг.

Позже ребят из краснодарской академии посетил полузащитник «быков» Илья Жигулёв. И, конечно, как же без совместного фото?

Тем временем у нападающего Фёдора Смолова в семье был настоящий праздник – день рождения мамы.

А вот защитник Роман Шишкин даже во время отпуска не может жить без футбола. Вместе с Денисом Глушаковым, братьями Комбаровыми, Сергеем Игнашевичем и другими известными футболистами Шишкин сыграл в мини-футбол на базе РГУФКСМиТ.

Полузащитник Юрий Газинский, наоборот, полностью погрузился в атмосферу отпуска и отправился с женой и маленькой дочкой на Мальдивы.

Защитник Ренат Янбаев тоже отправился в тёплую страну. Правда, вместе с друзьями. В солнечном Дубае компанию ему составляют нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов.

С другом в отпуск отправился и молодой нападающий «быков» Иван Игнатьев. Вместе с вратарём молодёжной команды «Урала» Алексеем Маминым Игнатьев наведался в Тайланд.

Тем временем вратарь Станислав Крицюк проводит свой зимний отпуск на Багамах.

Причём делает он это довольно активно – не только расслабляется на пляже, но ещё и рыбачит.

Полузащитник Павел Мамаев предпочёл отдыху в солнечных странах поездку по Европе. Собрав 11 чемоданов, семейство Мамаевых отправилось в Париж. И, судя по «инстаграму» жены Павла Аланы, это не последняя остановка в их путешествии.