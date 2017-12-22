ЦСКА – 8, «Зенит» – 6, «Спартак» – 4. Кого проверяли на допинг чаще всего

Полгода назад «Чемпионат» писал о том, что в нашем футболе полностью отсутствует проверка на допинг. Ни в РФПЛ, ни в других турнирах не проводился контроль за чистотой спортсменов. К российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) накопились вопросы, ответы на которые не были получены.

Почему футболистов не проверяют на допинг? 7 вопросов к РУСАДА Никаких проб на Суперкубке, контроль местонахождения, образовательные семинары в клубах – что будет с допингом в российском футболе дальше.

По информации «Чемпионата», в сезоне-2017/18 ситуация с допинг-контролем всё-таки изменилась. Участников соревнований проверяют на разном уровне, включая РФПЛ. Это особенно важно перед чемпионатом мира в России, если помнить об обвинениях со стороны информатора ВАДА Григория Родченкова, который сообщил о систематическом применении допинга российскими футболистами.

«Если мы так на допинге играем, что будет без допинга?»

Напомним, что в «списке Родченкова» находились 34 человека, прежде всего из состава сборной России на ЧМ-2014. Из хорошо знакомых болельщикам игроков это вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин («Зенит»), Сергей Рыжиков («Рубин»), защитники Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Георгий Щенников (все – ЦСКА), Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров (оба – «Спартак»), Владимир Гранат («Рубин»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Алексей Козлов («Динамо»), Сергей Петров («Краснодар»), полузащитники Роман Широков (закончил карьеру), Олег Шатов, Юрий Жирков, Виктор Файзулин (все – «Зенит»), Денис Глушаков, Александр Самедов (оба – «Спартак»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Игорь Денисов («Локомотив»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Ионов («Ростов»), нападающие Александр Кержаков (закончил карьеру), Александр Кокорин («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»). Помимо них в число подозреваемых попали Павел Соломатин, Иван Князев, Сергей Евтушенко, Егор Генералов, Илья Зуев, Михаил Мищенко, Егор Никулин, а также две представительницы женского футбола – Камила Алексеева и Екатерина Маслак.

Президент РФС Виталий Мутко опроверг все обвинения, напомнив о печальных результатах сборной России на ЧМ-2014: «Мы ничего не боимся. Это всё абсолютные домыслы, попытка сфабриковать. Я вам просто скажу: если мы так на допинге играем, то что будет без допинга? Поэтому всё это глупость абсолютная. В мировом спорте создают общественное мнение. Раз политика, значит, всё делают медиа, вы это делаете. А если вы делаете, то делаете это красиво. Вот образ создан, и уже никто доказательств не читает. Мы имеем все заключения, что на ЧМ-2014 спортсмены проходили допинг-пробы, тесты сдавали после каждой игры», – сказал Мутко.

Добавим, что в конце ноября генеральный секретарь ФИФА Фатима Самура разъяснила ситуацию: на данный момент действительно нет доказательств широкомасштабного применения допинга российскими футболистами. Однако, по сообщениям The Daily Mail, в декабре ВАДА передала Международной федерации футбола новые сведения из собственной базы данных, а ФИФА планирует в 2018 году начать перепроверку допинг-проб российских футболистов – провести анализ пробирок, чтобы установить, не было ли незаконного вскрытия.

За первую часть сезона – ни одной положительной пробы

Кого же в нынешнем сезоне проверяют в нашем футболе и как распределён контроль по клубам? В распоряжении «Чемпионата» есть список игроков, сдававших тесты на допинг. Все пробы брались по линии РУСАДА и дали отрицательный результат.

ЦСКА (8 футболистов): Игорь Акинфеев, Алексей Березуцкий, Фёдор Чалов, Алан Дзагоев, Марио Фернандес, Александр Головин, Георгий Щенников, Понтус Вернблум.

«Локомотив» (7): Маринато Гилерме, Аршак Корян, Никита Медведев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Неманья Пейчинович, Дмитрий Тарасов.

«Краснодар» (7): Юрий Газинский, Лео Гогличидзе, Андрей Иван, Александр Мартынович, Андрей Синицын, Стефан Страндберг, Илья Жигулёв.

«Спартак» (6): Зелимхан Бакаев, Олег Красильниченко, Илья Кутепов, Игорь Леонтьев, Артём Мамин, Владислав Пантелеев.

«Зенит» (4): Доменико Кришито, Артём Дзюба, Далер Кузяев, Андрей Лунёв.

«Ростов» (4): Илья Абаев, Александр Бухаров, Павел Могилевец, Мацей Вилюш.

«Динамо» (4): Григорий Морозов, Сергей Нарубин, Антон Соснин, Иван Темников.

«Уфа» (3): Александр Беленов, Игорь Безденежных, Иван Обляков.

«Урал» (3): Дмитрий Билоног, Никита Глушков, Владимир Ильин.

«Рубин» (3): Владимир Гранат, Сергей Рыжиков, Алекс Сонг.

«Анжи» (3): Аяз Гулиев, Батраз Хадарцев, Арсен Хубулов.

«Ахмат» (2): Виталий Гудиев, Андрей Семёнов.

«Арсенал» (2): Владимир Габулов, Анри Хагуш.

«СКА-Хабаровск» (2): Алексей Друзин, Георгий Габулов.

Около 20 «сборников» по-прежнему без контроля

Помимо того, проверку прошла группа футболистов из ФНЛ: Игорь Беляков, Даниил Фомин (оба – «Олимпиец»), Юрий Дюпин, Никита Маляров (оба – «Кубань»), Святослав Георгиевский, Дмитрий Ятченко (оба – «Крылья Советов»), Иван Хлебородов, Максим Машнев (все – «Луч-Энергия»), Александр Войнов, Дмитрий Коробов (оба – «Авангард»), Максим Киселёв и Михаил Мищенко (оба – «Сибирь»). А в женском футболе допинг-тесты сдавали Анна Беломытцева, Маргарита Черномырдина, Анна Чоловяга, Мария Галай, Анна Кожникова, Елена Морозова, Екатерина Пантюхина, Ирина Подшибякина, Надежда Смирнова, Наталья Соколова, Екатерина Сочнева, Ксения Цыбутович и Эльвира Зиястинова. Также присутствуют в списке представители любительского и пляжного футбола.

Как видим, в РУСАДА по каким-то причинам чаще всего интересовались игроками ЦСКА, «Локомотива» и «Краснодара». У «Спартака» были проверены шесть футболистов, однако в большинстве своём это выступающие за фарм-клуб из ФНЛ. В некоторых случаях пробы были взяты у легионеров, в частности, у Вернблума и Кришито. Только до двух команд РФПЛ не доехали допинг-офицеры в первой части сезона – «Тосно» и «Амкара».

Из тех, кто выступал за сборную России в 2017 году, тесты сдали полтора десятка игроков. Есть фигуры и из «списка Родченкова». По-прежнему непроверенными остаются почти 20 человек. Это защитники Фёдор Кудряшов, Виктор Васин, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Игорь Смольников, Роман Шишкин, Владислав Игнатьев, полузащитники Александр Ерохин, Александр Самедов, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Юрий Жирков, Руслан Камболов, нападающие Фёдор Смолов, Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Антон Заболотный и Максим Канунников.