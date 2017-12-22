Мутко и отставка. Как такое возможно?

Существует игра, которая намного старее футбола. Да и вообще любого вида спорта. Речь про аппаратную борьбу. На уровне наших лиг и федераций много переменных. Этот пасьянс полностью известен лишь узкому кругу лиц. Хотя по комментариям и последовательности событий выстраивается некое понимание ситуации. Наиболее реальные варианты остаются, а остальные – отпадают.

Вот есть Виталий Мутко. Все указывает на то, что в понедельник на исполкоме РФС он объявит о своём уходе из организации. Говорили об этом давно, но неделю назад эта тема возобновилась. Мне звонили люди из мира футбола и утверждали, что скорый уход Мутко – дело решённое. Моим коллегам по «Чемпионату» эту информацию подтвердили альтернативные источники. Да и «Коммерсант» – достаточно уважаемое издание, чтобы верить его информации.

Хотя в то же время источник в Минспорте – довольно-таки влиятельный – уверен, что распространяется «утка». Такой же точки зрения придерживается и первый вице-президент РФС Никита Симонян. По его версии это всё клевета. И всё же большинство источников говорят об уходе Мутко. И если это так, главный вопрос: почему Виталий Леонтьевич покидает пост именно сейчас?

У нас не отнимут ЧМ-2018, даже если Мутко останется. Уже практически невозможно представить сценарий, при котором Россия лишится мундиаля.

Уход Мутко с поста министра спорта был логичен после провала сборной России на ЧМ-2014. Был логичен сразу после конфуза на ЧЕ-2016. Затем стало известно, что куча наших спортсменов пропустит Олимпиаду в Рио. Тогда оперативной отставки министра тоже не произошло. Она случилась лишь в середине октября 2016 года. И отставкой её назвать можно только формально – Мутко ушёл с поста министра спорта, но стал заместителем председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики. То есть по факту пошёл на повышение.

Мы можем долго рассуждать о том, что нелогично было Мутко оставлять раньше в качестве министра или увольнять сейчас из РФС. Но причины могут быть вполне рациональные. Мы видим общую картину по отголоскам, но не знаем внутренней кухни. А возможно и ряда договоренностёй на самом высоком уровне тоже не знаем.

Пазл начинает складывается на фоне хронологии событий. Сейчас есть общая тенденция на снятие напряжения. В первую очередь между российским спортом и остальным миром. В этом плане иногда можно показательно не увольнять человека, а затем на это согласиться взамен на лояльность в каких-то вопросах.

По-своему жаль, если в понедельник Мутко объявит об отставке. Для журналистов важно находить спикеров, которые одновременно и уполномочены давать интервью, и при этом ещё отжигают.

Есть гипотеза, которая висит в воздухе: ФИФА не хочет сотрудничать с людьми, чья репутация сейчас далека от идеала. В истории с допингом у многих в России изменилось отношение к ситуации. Сначала наши чиновники и телеканалы заняли жёсткую позицию, что нас политически душат. О нашей вине не было и речи. Теперь немного другая тональность. Глава ОКР Жуков за что-то извинился в Лозанне. А президент РФ Владимир Путин, отметив и политическую подоплеку, добавил: «…Но и мы сами в этом виноваты, поскольку были выявлены реальные случаи использования допинга».

Злые языки говорят, что подобная история теперь может возникнуть и в футболе. У нас сейчас ровно такая же стартовая позиция: это всё дикий бред – наши футболисты не принимали допинг. У вас есть уверенность, что через какое-то время мы не будем за что-то извиняться?

ФИФА с 2018 года начнёт перепроверку допинг-проб российских футболистов

У нас не отнимут ЧМ-2018, даже если Мутко останется. Уже практически невозможно представить сценарий, при котором Россия лишится мундиаля. Однако за счёт кадровых перестановок мы можем выиграть какую-то лояльность в вопросах, которые ещё впереди. Например, по статусу и участию нашей команды в домашнем чемпионате мира.

Есть и другая версия по поводу вероятной отставки Мутко. ФИФА всячески борется с вмешательством правительства в спорт. В этой плоскости вопросы могут возникнуть только к одному человеку. Виталий Мутко – президент РФС и заместитель председателя правительства РФ. Возможно, и мы, и ФИФА просто хотим обезопасить себя от возможных проблем.

И последнее. По-своему жаль, если в понедельник Мутко объявит об отставке. Для журналистов важно находить спикеров, которые одновременно и уполномочены давать интервью, и при этом ещё отжигают. Мутко – автор множества мемов и просто ярких реплик. Вот даже из недавнего:

«Если мы на допинге так играем, то что будет без допинга?»

Когда президент РФС это сказал, то присутствующие не могли сдержать смех. Интересно, понравилась ли эта шутка Акинфееву, Смолову, Глушакову, Кокорину и другим нашим футболистам?