Всё, что надо знать о «класико»: самые главные цифры и факты

23 декабря «Реал» встретится с «Барселоной» в 230-й раз. Пока вы строите планы, где и с кем будете смотреть матч, делаете ставки и запасаетесь всем необходимым для просмотра, мы предоставляем вам самые важные цифры главного противостояния в мировом футболе. Кое-что вас точно удивит.

10 игроков «Реала» и «Барсы», которые больше всего подорожали и подешевели Угадайте, в каком списке больше каталонцев, а где — футболистов из Мадрида.

И в качестве бонуса. Ещё летом все смеялись над трансфером Паулиньо в «Барсу». Переход уже далеко не молодого игрока из Китая за 40 млн евро больше походил на авантюру, чем серьёзный трансфер. Однако уже сейчас команду Вальверде невозможно представить без этого бразильца, который не только сильно разнообразил игру в полузащите, но и регулярно забивает. Больше, чем лидеры «Реала» с космическими контрактами. Смотрите сами.