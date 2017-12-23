«Севилья» уволила Бериццо, вернувшегося после операции по поводу рака

«Севилья» уволила Бериццо с поста главного тренера

«Севилья» на своём официальном сайте объявила о расставании с главным тренером — Эдуардо Бериццо — в связи с плохими результатами команды.



В заявлении говорится, что «Севилья» уже начала переговоры о назначении нового тренера, который, как ожидается, присоединится к испанскому клубу после зимнего перерыва.

В конце осени стало известно, что у аргентинского специалиста был диагностирован рак простаты, он перенёс операцию в конце ноября, а в середине декабря вернулся к работе.



48-летний Бериццо возглавил «Севилью» в июне 2017 года после того, как Хорхе Сампаоли решил покинуть клуб ради сборной Аргентины.



В таблице Примеры после 17 матчей «Севилья» располагается на пятой строчке. При этом безвыигрышная серия андалузской команды с учётом Лиги чемпионов составляет четыре матча.



Ранее сообщалось, что возглавить «Севилью» может бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике. Кроме того, упоминался экс-наставник «Рубина» Хави Грасия.

Тренер «Севильи» Бериццо, перенесший операцию по поводу рака, вернулся к работе

УЕФА оштрафовал «Милан» на € 20 млн в рамках ФФП

Европейский футбольный союз применил санкции к «Милану» в рамках соглашения по урегулированию финансового фэйр-плей. Об этом сообщает Football Italia. По окончательному решению россонери придётся заплатить € 5 млн, а ещё на € 15 млн «Милан» оштрафован условно, при условии, что достигнет определённых финансовых результатов.



Ранее стало известно, что УЕФА не принял предложенное россонери добровольное соглашение по выходу из сложившийся ситуации с нарушением финансового фэйр-плей. Руководство клуба предложило долгосрочный план развития, который должен вернуть команду в русло нынешних правил, но УЕФА посчитал план нереальным.

ФИФА: изучаем данные ВАДА о допинге в России и своевременно свяжемся с РФС

ФИФА в настоящее время изучает данные от ВАДА по поводу допинга в России, после чего свяжется с Российским футбольным союзом.



Ранее стало известно, что Международная федерация футбола обратилась в ВАДА с просьбой о предоставлении ей новой информации о допинг-пробах российских спортсменов в приоритетном порядке. В ФИФА рассчитывают как можно скорее поставить точку в расследовании в отношении ряда российских футболистов, которые подозреваются в применении допинга, учитывая приближение чемпионата мира — 2018 в России. Сообщалось, что речь идёт о 34 игроках, 23 из которых входили в заявку сборной России на ЧМ-2014. Информатор ВАДА Григорий Родченков отмечал, что у него есть доказательства нарушений с их стороны.



«Мы можем подтвердить, что РФС связался с ФИФА по поводу информации, предоставленной недавно ВАДА в связи с допинговым расследованием в России. ФИФА в настоящее время исследует все данные, полученные от ВАДА, и свяжется с РФС в надлежащее время», — сообщили в ФИФА корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.



Накануне Российский футбольный союз сообщил, что проведёт собственное расследование соревновательного допинг-контроля в чемпионате России с 2012 по 2015 год.

Григорян станет новым главным тренером «Луча-Энергии»

Как стало известно «Чемпионату», бывший наставник «СКА-Хабаровск» и «Анжи» Александр Григорян в ближайшее время станет новым главным тренером «Луча-Энергии». Последним местом работы Григоряна был московский «Арарат», который он покинул в октябре.



Отметим, что специалист уже работал с владивостокской командой в сезоне-2013/14. Тогда «Луч-Энергия» под его руководством занял в ФНЛ восьмую позицию.



В настоящее время дальневосточный клуб занимает в турнирной таблице Футбольной национальной лиги 15-е место, находясь всего в одном балле от зоны вылета.

«Црвена Звезда» запустила русскоязычную версию сайта

Пресс-служба сербской «Црвены Звезды» объявила о запуске русскоязычной версии официального сайта.



«Вслед за англоязычной версией сайта теперь появилась и русскоязычная. Несомненно, эта версия сайта понравится русскоговорящим людям, которые проявляют большой интерес к событиям из жизни самого серьёзного сербского клуба», — говорится в сообщении пресс-службы «Црвены Звезды».

Напомним, по итогам жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» досталась в соперники московскому ЦСКА. Первый матч пройдёт 13 февраля в Белграде, ответный — 21 февраля в Москве.

Первый канал покажет матч открытия ЧМ-2018, ВГТРК — финал

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года будет показан Первым каналом, финал — ВГТРК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального продюсера Первого канала Александра Файфмана.



Сегодня, 22 декабря, ФИФА объявила о подписании контракта с консорциумом «2 Спорт 2», в который входят Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ». В организации отметили, что права на освещение турнира предоставляются без привязки к определённым платформам, поэтому болельщики смогут следить за ходом турнира по телевидению, в Интернете, на мобильных платформах и радио.



«Уже по традиции мы делим с коллегами матчи по принципу «чёт-нечет». В этот раз очередь Первого канала показывать матч открытия, а ВГТРК покажет финал», — сообщил Файфман.



В матче открытия турнира 14 июня сборная России в «Лужниках» встретится с командой Саудовской Аравии. Также россияне сыграют в рамках группы А с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). Финал турнира пройдёт в «Лужниках» 15 июля.

Первый канал покажет матч открытия ЧМ-2018, ВГТРК — финал

Каррера: Аленичев прав, получить 0:7 – позор и унижение

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как отнёсся к словам бывшего наставника красно-белых Дмитрия Аленичева, который назвал поражение от «Ливерпуля» на групповом этапе Лиги чемпионов позором и унижением, а также поведал, почему москвичи до последнего бежали отыгрываться.

«Слушайте, ну мы получили три мяча в первые 20 минут, что там было удерживать? В такой ситуации нужно бороться до конца, ни в коем случае нельзя сдаваться. И «Спартак» продолжал гнуть свою линию. Но я признаю, что ошибся.



Ошибся в том, что решил, будто мы готовы играть в таких матчах на победу. Это не так, но решил действовать таким образом, чтобы взять три очка. Это просчёт, да. Но значит ли это, что я сейчас поступил бы иначе? Нет. Я повторил бы. Не жалею о выбранной тактике.



К словам Дмитрия Аленичева отнёсся совершенно нормально, меня это не задело. Он прав, получить 0:7 – позор и унижение. Как можно обижаться на правильные высказывания? Поражения необходимо принимать и делать правильные выводы. Кого-то такой счёт может убить, а кого-то – сделать сильнее», — цитирует Карреру «Спорт-экспресс».