5 самых вероятных событий «класико»: гол Роналду и удаление Рамоса

Подумали за вас о тех ставках, которые обязательно нужно сделать перед главным матчем субботы.

Последний гол забьёт Рамос. Вероятность — 3%

В этом сезоне защитник «Реала» забил всего один гол, огорчив АПОЭЛ в Лиге чемпионов. Этот мяч влетел в ворота киприотов рано, на 61-й минуте, но стал последним в матче. А ещё полгода назад невероятная способность Рамоса забивать важнейшие голы на последних минутах стала главным мемом испанского футбола. Вице-капитан спасал «Реал» в Суперкубке УЕФА и Ла Лиге, на «Камп Ноу» и «Рамон Санчес Писхуан», с «Малагой» и с «Депортиво». Теперь Рамос сделает всё, чтобы снова выпрыгнуть выше всех в штрафной Тер Штегена и заставить весь мадридский стадион вопить от восторга.

Серхио Рамос Фото: Reuters

«Барселона» изменила лучшего опорника мира. Как это скажется на «класико» Тот момент, когда стоит выйти за рамки вечной борьбы Месси и Криштиану.

Будет удаление. Вероятность — 35%

В обычных матчах вероятность удаления всегда ниже, но испанское «класико» к таким матчам не относится. Главная игра самой эмоциональной и влюблённой футбол страны не оставляет равнодушным никого, а самих футболистов порой заставляет действовать иррационально и неосознанно. Так что множество жёлтых, а может быть, и пару красных карточек мы в субботу точно увидим. Удалиться может чуть ли не любой: Хорди Альба или Криштиану Роналду, Серхио Бускетс или Серхио Рамос. По крайней мере «горчичник» последний игрок из этого списка точно получит — вероятность этого события целых 58%.

Месси забьёт гол. Вероятность — 47%

«Месси — это проклятие мадридского «Реала», — навёл ужаса на бывших соперников Хави Эрнандес. Действительно, от звёздного аргентинца чаще всех страдал именно королевский клуб. В этом сезоне Месси — безоговорочно первый бомбардир Ла Лиги с 14 голами в 16 играх. Останавливаться на достигнутом футболист «Барсы» явно не собирается. Кстати, в заявке на «класико» у каталонцев всего два форварда. Кому забивать, если не Месси?

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Роналду забьёт гол. Вероятность — 57%

В этом сезоне Роналду пока капитально отстаёт от своего вечного конкурента. Португалец отличился в Примере всего четырежды — и то один раз с пенальти. Тем не менее именно форварду «Реала» букмекеры отдают предпочтение в виртуальном противостоянии с Месси. В последнее время форвард и правда разыгрался: принёс Мадриду победу против «Малаги», а через две недели оформил дубль в ворота «Севильи». «К «класико» Роналду полностью готов», — успокоил фанатов Зидан. Поверим ему на слова.

Обе забьют. Вероятность — 70%

Эта ставка для тех, кто не любит рисковать. Помните, когда в последний раз «Барса» и «Реал» играли между собой нулевую ничью? Напомним — в ноябре 2002 года. Тогда Луиш Фигу только-только оформил переход в «Реал», а каталонские фанаты бросали в предателя бутылки из-под виски, зажигалки и даже свиную голову. Давление трибун было слишком велико, поэтому команды так и не смогли продемонстрировать атакующий и открытый футбол. Можно быть уверенным в том, что в эту субботу всё будет по-другому, хотя и ставки обеих команд на это «класико» слишком высоки.

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