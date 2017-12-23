«Это было безумие». «Ливерпуль» и «Арсенал» выдали самый дикий матч сезона

Матч за Лигу чемпионов

«Арсенал» и «Ливерпуль» — самые безбашенные команды АПЛ из топовых. 3:4 в прошлом сезоне, 3:3 — в позапрошлом, а ещё 0:4, 5:1 и другими «нефутбольными» счетами заканчивались их матчи между собой. На этот раз, возможно, стоило сыграть поспокойнее — на кону стоит место в четвёрке и Лига чемпионов. Но Юрген Клопп и Арсен Венгер, похоже, не слишком контролировали своим команды. «Кому интересно смотреть на нули?» — спросит француз у корреспондента BBC после матча. Трудно спорить.

Тем не менее в первом тайме «Ливерпуль» выглядел вполне собранной и дисциплинированной командой. Тройка быстрых нападающих — Салах, Фирмино и Мане — раскачивали оборону соперника и раз за разом убегали в контратаки. Одна из таких удалась в середине тайма: Салах убежал от молодого защитника «Арсенала» Мэйтленд-Найлса, с рикошетом сделал пас на Коутиньо, а тот вытянулся и перебросил мяч через вратаря головой. Так бразилец ещё не забивал — это его первый гол головой в АПЛ. Теперь можно и в «Барселону» уезжать.

Перерыв не предвещал никаких бед «Ливерпулю». Венгер зачем-то заменил одного центрального защитника на другого, но его команде это не помогло спастись от лучшего бомбардира АПЛ. Салах снова убежал почти от всех и скрытым ударом пробил по воротам — с рикошетом 15-й гол египтянина залетел точно в угол, 2:0.

Пятиминутка «Арсенала»

«Уотфорд», «Севилья» дважды, «Челси», «Эвертон» и даже «Спартак» — что у них общего? Все перечисленные команды выезжали на слабохарактерности «Ливерпуля». «Сложно забить «Арсеналу» шесть голов, — скажет на пресс-конференции Клопп. — Нам должно было хватить и трёх». Иногда кажется, что «Ливерпулю» может не хватить и шести.

За пять минут видимое спокойствие скаузеров исчезло. «Арсеналу» удался невероятный «камбэк», правда, не без помощи соперника. Сначала Алексис Санчес головой замкнул подачу с фланга, затем вратарь «Ливерпуля» Миньоле закинул мяч в свои ворота после выстрела Джаки, а до экстаза довёл «Эмирейтс» незаметный до этого Озил, перекинувший вратаря после паса пяткой от Ляказетта. На все три гола ушло всего пять минут.

Как и у России, у «Ливерпуля» две вечные проблемы (которые не решаются ни одним тренером) — вратарь и характер. Миньоле похоронил свою команду с «Челси» и в решающий момент сломался в матче против «Арсенала». Кариус не лучше, но моложе — есть шанс, что скаузеры вырастят топ-вратаря. Хотя у пяти конкурентов «Ливерпуля» в борьбе за ЛЧ уже есть готовые голкиперы.

Ещё один «камбэк»

Венгер, казалось, игру не контролирует вообще — ни при 0:2, при 3:2 он не сделал никаких изменений. И в итоге получил третий мяч от «Ливерпуля». После углового у штрафной «Арсенала» возникла неразбериха, Джан отдал мяч Фирмино, а тот пробил сквозь руки Чеха, сравняв счёт.

Фаворит в борьбе за четвёртое место так и не был выявлен, зато обнажились проблемы обеих команд. С назначением Юргена Клоппа в матчах «Ливерпуля» было забито 279 голов — самая результативная команда в АПЛ. Вряд ли для команды, претендующей на статус топ-клуба, это хороший результат.

Ну а время Венгера в «Арсенале», похоже, давно прошло. Расставание легендарного тренера с лондонским клубом по логике событий должно было произойти ещё по окончании прошлого сезона, когда он не смог попасть в топ-4, но, видимо, этого недостаточно. Хотя замена французу уже растёт — и помогает в этом «Арсеналу» Хосеп Гвардиола.