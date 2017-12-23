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Джорджина Родригес
Фото: instagram.com/georginagio/

Жёны и подруги футболистов «класико»

Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
Футбол

Главным футбольным матчем на планете остаётся встреча «Реала» и «Барселоны». Сегодня в 15:00 по Москве Сравним группы поддержки этих команд – а именно преданных жён и подруг футболистов.

Джорджина Родригес, невеста нападающего «Реала» Криштиану Роналду

Недавно у Криштиану и Джорджины родилась дочка — Алана Мартина. Свадьба влюблённых намечена на 2018 год, а пока они наслаждаются семейной жизнью. Джорджина говорит, что счастлива с Криштиану. Роналду будет стараться порадовать свою семью забитыми голами.

Красота дня. Новая девушка Роналду – Джорджина Родригес
В рубрике «Красота дня» — новая девушка нападающего «Реала» Криштиану Роналду – Джорджина Родригес.

Антонелла Рокуццо, жена нападающего «Барселоны» Лионеля Месси

Со своей женой Месси познакомился очень давно, ведь она была сестрой его друга. Из-за родителей молодым пришлось расстаться, а через десять лет они снова сошлись и уже никогда больше не расставались. Всё свободное время Лео проводит с любимой и точно захочет порадовать её сегодня голами в ворота Реала».

Кора Готье, жена нападающего «Реала» Карима Бензема

Недавно Бензема исполнилось 30 лет, к этой дате французский футболист подошёл с новым имиджем. Больше никаких скандалов от Карима, он теперь семейный человек. Кора с супругом ведут спокойную семейную жизнь и воспитывают сына Ибрагима. Посвятит ли Бензема свой гол супруге?

Красота дня. Жена Карима Бензема – Кора Готье
Кто успокоил французского форварда к его юбилею?

Шакира, жена защитника «Барселоны» Херарда Пике

Кто такая Шакира рассказывать не нужно. Популярную певицу знают во всём мире, как и её мужа. Пике не упускает возможности в своих интервью рассказать, как он счастлив со своей супругой. Самые важные матчи своего мужа Шакира привыкла смотреть на стадионе, не упустит она такую возможность и в этот раз.

Сара Саламо, девушка полузащитника «Реала» Иско

Девушка Иско – популярная в Испании актриса. Кроме съёмок в сериалах, она много борется за права женщин и животных. Пару впервые заметили вместе в театре и теперь они не расстаются ни на минуту. Сара обязательно придёт на стадион сегодня, чтобы поддержать своего возлюбленного.

Красота дня. Новая девушка Иско — Сара Саламо
Испанская актриса покорившая полузащитника «Реала».

София Бальби, жена нападающего «Барселоны» Луиса Суареса

История любви Луиса и Софии подойдёт для голливудского фильма. В детстве Суарес рос в бедной семье и именно любовь к Софии заставила его стать хорошим футболистом. Теперь Суарес может не переживать о своём кошельке. Он счастливо живёт вместе со своей любимой супругой и двумя детьми. По словам Луиса, он никогда бы не стал таким успешным футболистом, если бы не София.

Пилар Рубио, жена защитника «Реала» Серхио Рамоса

Серхио и Пилар вместе почти пять лет. У пары двое сыновей: Серхио Рамос-Рубио-младший и просто Марк. Пилар работает моделью, снимается в кино и рекламе, участвует в телевизионных шоу. Но сейчас все дела отходят на второй план, ведь в семье Рамоса ожидается пополнение. Однако, Пилар говорит, что не пропустит главный матч этого года и поддержит мужа на трибуне.

Красота дня. Кому Серхио Рамос посвятил свой новый успех
В рубрике «Красота дня» — Пилар Рубио, испанская телеведущая и жена Серхио Рамоса, которой защитник «Реала» посвятил гол в ворота «Бетиса».

Корал Симанович, девушка защитника «Барселоны» Серхи Роберто

Корал и Серхи встречаются три года. По одной из версий, их познакомила спортивная журналистка Мелисса Хименез – жена экс-защитника «Барселоны» Марка Бартры. Корал работает моделью, а всё свободное время привыкла проводить вместе с Серхи. Девушка ходит почти на все матчи Роберто и точно будет поддерживать его на стадионе сегодня.

Красота дня. Кто вдохновил Серхи Роберто на чудо
Возможно, самая милая девушка футболиста, которую вы только видели.
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