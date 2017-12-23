Лучшие в мире, но не в Испании. Как «Барса» «поздравила» «Реал»

Должно быть, не один поклонник «Барсы» после пары августовских поражений в Суперкубке усомнился в верности главного назначения лета. Но хватало и тех, кто узрел в них доброе предзнаменование. Пеп Гвардиола ведь тоже неважно начал на этом посту: после победы над польской «Вислой» проиграл в Кракове и Нумансии, после чего разделил дома очки с заурядным «Расингом». Не вырази в тот момент руководство полное доверие молодому тренеру, запаникуй – возможно, и не было ни вертикального взлёта начинающего специалиста, ни безраздельной гегемонии сине-гранатовых в конце нулевых.



Вальверде стартовал на «Камп Ноу» в новом качестве даже хуже Пепа – что может быть ужаснее для Барселоны, чем домашнее поражение от главного врага? Только два подряд поражения от него. Пусть даже в Суперкубке, которым в обеих футбольных столицах Испании периодически манкируют. Но продолжение у двух историй тоже вышло схожим – в первом случае – из 11 последовательных побед, во втором – из девяти. Вальверде после двойного летнего огорчения вообще перестал проигрывать где бы то ни было, добившись к первому «класико» солидного преимущества над противником №1 – «+11» по набранным очкам и «-8» по потерянным.

Для возвращения в золотую гонку «Реалу» во что бы то ни было следовало побеждать «Барсу» — в противном случае о защите национального титула столице скорее всего пришлось бы забыть.



Помимо небывало раннего для Испании начала матча (маркетинговый ход, рассчитанный на расширение ТВ-аудитории), было в этом «класико» и кое-что ещё непривычное. В частности, Иско на хозяйской лавке и Вермален – в гостевой основе. Толки о том, что Зидан придержит одного из лидеров в резерве, побежали по Сети ещё накануне – и материализовались в Ковачича на поле. А у Вальверде после травмы Юмтити осталось «полтора землекопа» на место компаньона для Пике – Маскерано да Вермален. Взвесив все «за» и «против», тренер предпочёл едва восстановившемуся аргентинцу абсолютно здорового героя мемов.

План Зидана прояснился незамедлительно: перекусить полузащиту, отрезать от мяча Месси с Суаресом и попытаться побыстрее забить. Инструментарий для его реализации был выбран соответствующий – высокий прессинг с участием обоих латералей, оперативный отбор, жёсткость в каждом единоборстве. Единицы команд в мире осмеливаются так беспардонно обходиться с «Барсой». Но «Реал» — это тоже, знаете ли, не все. Чемпион Испании и Европы не хуже сине-гранатовых умеет выколачивать душу из соперника. И в том числе с применением, казалось бы, сугубо барселонских методов – таких, как контроль мяча и тотальное давление на чужой половине поля.



Персональная миссия Ковачича заключалась в сдерживании Месси – хорват неотступно следовал за Лео, куда бы тот ни шёл. Отлучись аргентинец в раздевалку, Матео и туда, наверное, за своим клиентом поплёлся бы…

Расчёт хозяев на быстрый гол сработал наполовину. Мяч-то они за спину Тер Штегену доставили оперативно – двух минут игры не прошло, – но только из офсайда. Радость Роналду, замкнувшего скидку Варана, была преждевременной.

«Реал» определённо был хорош до перерыва, страстен, инициативен. Единственное, чего ему не хватало для полноты игровой картины, так это конвертации территориального преимущества в подходы и удары. Каталонцы даже под яростным давлением противника не теряли самообладания и достаточно уверенно держали оборону.



В то время как звёздные нападающие с мячом практически не встречались, вожаком проявил себя Пике. Этого парня хлебом не корми – дай Мадрид подразнить-позлить. Нет-нет, Херард не эпатировал публику – он просто классно выполнял свою работу, тактически грамотно и самоотверженно. Как результат, от тер Штегена за 45 минут потребовался всего один приличный сейв – после прорыва Роналду.

У «Барсы» оба прицельных удара тайма нанёс не Месси, не Суарес и даже не Иньеста – работяга Паулиньо. Его внедрения в освобождаемые Лионелем зоны, по-видимому, были составной частью тактики Вальверде – на тот случай, если штатные форварды окажутся наглухо закрыты.



Со стратегической точки зрения ничья вполне устраивала «блауграна» — соответственно, «сливочных» она совершенно не прельщала. Этих нехитрых вводных было достаточно, чтобы ожидать повышения наступательной активности со стороны «Реала». Но как её увеличить, если позади 45 изнурительных минут? Мадридцы ведь до перерыва не только врага – самих себя тоже изрядно вымотали. И на 54-й минуте это подозрение подтвердилось. Несколько индивидуальных недоработок вылились в пропущенный «Реалом» гол.

Всё началось с Бускетса. Опорник «Барсы» мастерски вышел из-под прессинга Крооса и заслал в забег по центру Ракитича. По позиции земляка должен был встречать Ковачич, но он-то был занят Месси! В итоге Иван беспрепятственно добрался до последней четверти поля, подключил Роберто, после прострела которого Суарес в касание переправил мяч по назначению. Такие моменты – хлеб уругвайца.

Пропустив, «Реал» занервничал. Сильно занервничал. Первоначальный план рухнул, а пока Зидан готовил запасной, подняв с лавки сразу двух свежих исполнителей, «Барселона» прикончила интригу. Если Рамосу удар в ухо Суаресу, по большому счёту, сошёл с рук (предупреждение за такую выходку – не самое суровое наказание), то Карвахалю его сейв – нет. Хосе Санчес Мартинес оценил его прямой красной карточкой в комплекте с пенальти. Тут уж Ковачич, при всём желании, не в силах был помешать Месси. И Лео с «точки» удвоил счёт.



Синхронный выход на фланги свежих Бэйла с Асенсио добавил проблем гостям, но даже один мяч отквитать мадридцам не удалось, и прежде всего по вине Тер Штегена. Парировав несколько очень противных ударов, немец сохранил первый ноль на табло «Сантьяго Бернабеу», а свежий Видаль преобразовал двойку в совсем уж издевательскую для столицы тройку.



И кто сегодня вспомнит тот летний Суперкубок?..