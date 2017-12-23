Красота дня. Даниэла Йеле – жена Марка-Андре Тер Штегена

В субботу, 23-го декабря, на «Сантьяго Барнабеу» мадридский «Реал» потерпел разгромное поражение от «Барселоны». Но, пожалуй, главным героем матча был не Луис Суарес, Лионель Месси или Алеш Видаль, забившие по мячу в ворота хозяев, а Марк-Андре Тер Штеген. Вратарь сине-гранатовых превосходно справился со своей работой. Ничего этого могло бы и не быть без поддержки его возлюбленной – Даниэлы Йеле.

Даниэла родом из Дании, но с будущим мужем она познакомилась в Германии. Тогда Тер Штеген ещё выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

После перехода голкипера в «Барселону» Йеле без всяких сомнений и долгих раздумий отправилась за возлюбленным в Испанию.

Оказавшись на новом месте, девушка быстро нашла себе занятие – поступила в архитектурный университет.

В мае этого года пара официально зарегистрировала свои отношения. Случилось это сразу после предпоследнего тура Примеры, когда тренер Луис Энрике выделил футболистам парочку выходных дней.

Правда, масштабные празднования свадьбы состоялись только летом — уже в Германии во время отпуска.

Даниэла поддерживает своего мужа абсолютно во всём. Даже на тренировки они ходят вместе.

Стоит признать, что физическая форма у избранницы немецкого футболиста на высоте.

Общие интересы у четы Тер Штегенов есть и вне спорта. Например, совместные путешествия!

А ещё у них есть пёс, которого три года назад они принесли в дом ещё совсем маленьким щенком.

Одним словом, результаты Марка-Андре на футбольном поле восхитительны. И нет ни малейшего сомнения, что Йеле сыграла в этом одну из главных ролей.